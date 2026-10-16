樂事洋芋片一年份免費送！144包整整12箱有機會帶回家，台北西門町、台中、台南3站巡迴時間公開

樂事洋芋片換新裝，還有機會帶走一年份144包！資深生活消費媒體編輯李維唐指出，這次最值得關注的是北中南3站巡迴活動，結合互動遊戲與贈獎，讓品牌改版更有參與感。

洋芋片控準備衝一波！樂事洋芋片這次不只換新包裝，還要直接送出「一年份樂事」，總共144包洋芋片有機會一次帶回家。樂事宣布展開品牌近百年來最大規模包裝改版，全系列陸續換上全新木質風格設計，更同步推出北中南3站巡迴活動，10月17日從台中新光三越中港店率先開跑，接著前進台北西門町、台南新光三越西門新天地。現場不只能參加互動遊戲、拍照打卡，還有機會抱走整整12箱樂事，讓追劇、朋友聚會的零食清單一次補好補滿。



▲從經典原味到不同風味洋芋片，熟悉的樂事換上全新木質風設計，搭配各種食材圖案與鮮明色彩，讓每一包都有自己的特色。下次逛超市零食區，不妨看看樂事這次的新造型。圖／樂事提供；窩客島整理

樂事一年份洋芋片免費送！144包樂事等你帶回家

對喜歡吃洋芋片的人來說，最開心的事情莫過於家裡隨時都有零食可以開來吃。這次樂事把這份快樂直接放大，配合品牌全新包裝登場，推出「一年份樂事」活動獎項，總計144包、共12箱洋芋片，讓平常喜歡追劇配零食、假日與朋友聚會的人，都有機會把滿滿的樂事帶回家。

所謂「一年份樂事」，是以一般消費者每個月食用12包洋芋片計算，換算成全年144包的份量，實際獎品口味與規格則以主辦單位提供為準。這次活動將結合北中南實體巡迴，讓消費者透過現場互動參與品牌換新活動，還有機會獲得這份份量十足的零食大禮。

樂事全台巡迴活動開跑！台中、台北西門町、台南3站接力登場

想參加樂事活動的人，記得先把時間記下來。這次巡迴將從10月17日、18日的台中新光三越中港店揭開序幕，接著10月30日至11月1日移師台北西門町真善美劇院前，11月14日、15日則來到台南新光三越西門新天地，串聯百貨週年慶與熱門商圈，讓民眾逛街之餘也能順道參加活動。

現場將以樂事全新包裝與「真實快樂」為主題，規劃互動遊戲及拍照打卡體驗，讓原本只會在超市貨架上看到的洋芋片，變成可以親自參與的品牌活動。除了有機會把一年份樂事帶回家，也能近距離看看這次改版的全新設計，對平常就喜歡樂事洋芋片的人來說，逛街行程又多了一個可以安排的活動。

樂事洋芋片全系列換新裝！木質風包裝讓經典零食變得更有質感

平常走進便利商店或超市，總能看到樂事洋芋片熟悉的鮮明包裝，這次品牌則帶來近百年來最大規模的視覺改版。新包裝以木質風格作為主要設計元素，搭配真實食材意象，將馬鈴薯與不同口味的風味特色融入包裝，讓消費者從外觀就能感受到這次強調的「真實的馬鈴薯、真實的美味、真實的快樂」。

這次換裝也不只限於經典袋裝洋芋片，從樂事沾醬系列到樂事薯條等產品，都將陸續換上全新木質風格。原本色彩鮮明的不同口味包裝，加入帶有自然感的木紋視覺後，呈現出不同以往的設計樣貌，也讓平常熟悉的零食貨架多了新的視覺變化。



▲一群好友窩在客廳聊天，桌上擺滿香脆洋芋片，隨手拿起一片就能享受輕鬆的零食時光。樂事全新包裝也跟著亮相，讓朋友聚會多了熟悉的薯香滋味。圖／樂事提供；窩客島整理

樂事100%原切洋芋片！嚴選馬鈴薯保留自然薯香與薄脆口感

除了包裝大改版，樂事也將這次品牌換新的焦點重新帶回洋芋片本身。品牌強調從馬鈴薯原料開始把關，嚴選優質馬鈴薯製作，袋裝樂事採用100%原切製程，呈現馬鈴薯本身的自然薯香，以及洋芋片薄而輕脆的口感。

對喜歡原味薯香的人來說，洋芋片最吸引人的地方，就是打開包裝後熟悉的馬鈴薯香氣，以及一片接著一片的酥脆口感。樂事這次透過全新包裝設計，將原本藏在洋芋片背後的食材概念呈現在外觀上，從馬鈴薯原料、製作方式到日常享用的零食時刻，重新傳達品牌想呈現的真實美味。

樂事全新品牌形象影片登場！追劇、聚會、野餐都能享受零食時光

除了全台巡迴活動，樂事也同步串聯Facebook、Instagram與YouTube等社群平台，推出全新品牌形象影片，將「真實快樂」的概念從實體活動延伸到線上，讓更多消費者認識這次品牌改版。從下班回家打開電視追劇，到週末與朋友相約聚會，或是帶著零食到戶外野餐，洋芋片早已是許多人生活中熟悉的休閒零食。樂事這次以全新包裝、原切馬鈴薯與巡迴互動活動串起不同的生活場景，讓消費者除了品嚐熟悉的洋芋片，也能透過遊戲、拍照與社群互動參與品牌換新。

樂事一年份洋芋片活動時間、地點一次看

想把144包樂事洋芋片帶回家，這次北中南巡迴活動可別錯過。台中場率先於10月17日登場，台北場則安排在萬聖節前後的10月30日至11月1日，台南場將於11月14日接力舉辦。活動現場規劃互動體驗與拍照打卡，並提供獲得一年份樂事的機會，實際參加方式與獎項取得條件仍須依現場主辦單位公告為準。

▲嚴選優質馬鈴薯搭配100%原切工藝，保留最真實的自然濃郁薯香與輕薄酥脆口感，每一口都能吃得出新鮮食材的頂級純粹。圖／樂事提供；窩客島整理







樂事品牌換新裝

活動主題：樂事迎百年最大規模包裝換新，推出全產品「木質風新包裝」，並舉辦「真薯美味轉轉樂」抽獎與實體巡迴快閃。

最大亮點：參與活動有機會免費獲得「一年份樂事洋芋片」（共計144包，分12箱提供）。

產品升級特點：

全產品線換上真實食材與木質意象風格新包裝。

採用嚴選馬鈴薯與100%原切製程，主打自然薯香與薄輕脆口感。

全台實體巡迴快閃資訊

台中場：10/17 – 10/18 ＠ 新光三越中港店

台北場：10/30 – 11/01 ＠ 西門町真善美劇院前

台南場：11/14 – 11/15 ＠ 新光三越西門新天地

現場與線上體驗內容

實體現場：設有木質風格體驗區、互動遊戲與拍照打卡裝置，現場參與遊戲即可抽一年份樂事。

線上活動：於 Facebook、Instagram、YouTube 等平台同步推出全新品牌形象影片與線上互動。

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