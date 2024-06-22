一腳踏進哈利波特世界！台北餐酒館推薦「Potions Magic Bar 魔藥學餐酒館」藏身於台北東區，這邊不只有超夯的奶油啤酒，加碼每週限定塔羅占卜、桌邊魔術可以參與，宛如藏在都市裡的魔法學院，這週就趕緊揪朋友來一同來這邊體驗吧。







哈利波特劇中的奶油啤酒怎麼可以錯過？台北餐酒館推薦「Potions Magic Bar 魔藥學餐酒館」地點位在捷運忠孝敦化站附近，步行7分鐘即可抵達。店門口長得相對樸素，如果從附近過去，難以從窗外一探究竟。不過一推開大門，便可以感受到別有洞天的感覺。



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店內光線有些昏暗，加上桌燈與裝潢設計，讓人彷彿有置身於魔法學院的感受，相當有氣氛。「Potions Magic Bar 魔藥學餐酒館」不只是餐酒館，更於每週限定推出塔羅占卜、桌邊魔術活動；前者限定每週三四，後者則於每週五六，想體驗的朋友可別錯過。





這邊餐點必點的就是「奶油啤酒」了！綿密的奶蓋融合了啤酒的苦澀，冰涼順口，夏天來一杯超過癮；此外，不喝酒的朋友也可以選擇「0%奶油啤酒」，無論大家喝不喝酒，來這邊都能喝到這招牌的美味。餐點部分也相當多元，包含各種西餐前菜、燉飯義大利麵、炸物拼盤與甜點都有。





台北餐酒館推薦 Potions Magic Bar 魔藥學餐酒館

推薦大家來這邊可以嚐嚐各種餐點，鹹香夠味的「魔藥學香料炸雞」、吃了相當飽足的「黑松露燻鮭魚燉飯」，以及將傳統甜點分解特殊吃法的「解構提拉米蘇」等都別錯過。此外，這邊除了奶油啤酒之外，也有不少店家設計的雞尾酒可以選擇！不管是想來吃正餐的朋友，或是單純當成酒吧來喝酒的朋友，都能來這邊聚一聚。

地址：台北市大安區安和路一段55-1號

營業時間：每天18:00–01:30

台北餐酒館推薦 Potions Magic Bar 魔藥學餐酒館 推薦菜單

推薦菜單：奶油啤酒$350、0%奶油啤酒$280、魔藥學香料炸雞$300、黑松露燻鮭魚燉飯$380、解構提拉米蘇$240