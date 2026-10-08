台北人雙十連假很忙！寶可夢遊行、101國慶煙火、爵士音樂節通通免費，9大活動搭捷運衝

編輯 鄭雅之 表示：雙十連假只有三天根本不夠玩啊！光台北就好多活動跑不完～

台北人雙十連假要忙不過來了！雙十連假即將到來，台北市準備了豐富多元的活動要陪大家度過美好的假期。今年不只有公館秋Out音樂節與台北爵士音樂節，大巨蛋與小巨蛋也迎來熱門演唱會。此外信義區有可愛的寶可夢遊行，華山則有玩具創作大展，加上台北101煙火與總統府光雕秀，這篇台北連假旅遊地圖絕對不能錯過。



▲香堤大道精彩舞台秀，PokéXciting! in 台北皮卡丘舞蹈表演，白天到晚上嗨翻信義商圈。

▲2026臺北爵士音樂節主舞台熱鬧開唱，於臺北流行音樂中心戶外廣場打造震撼的音樂盛典。





韓流天團BIGBANG、日本優里YUURI演唱會嗨翻台北

這個連假台北的演唱會陣容相當華麗，其中最受矚目的就是韓流天團BIGBANG在台北大巨蛋震撼登場，吸引無數歌迷準備前往現場感受音樂魅力。此外日本知名歌手優里YUURI也在台北小巨蛋帶來精彩演出，新生代歌手派偉俊則在台北流行音樂中心開唱，讓全台北各地都充滿了熱情的音樂能量。





BIGBANG演唱會 活動資訊

地點：10/9~10/11 台北大巨蛋

優里YUURI演唱會 活動資訊

地點：10/9、10/10 台北小巨蛋

派偉俊演唱會 活動資訊

地點：10/10 台北流行音樂中心





詳細介紹：BIGBANG台北演唱會應援攻略！松菸皇冠燈海、BIGBANG捷運車廂，7大應援、快閃店一次看



▲BIGBANG台北應援必拍！松菸木棧平台打造巨型皇冠手燈裝置，成為BIGBANG台北大巨蛋演唱會必拍打卡地標。(攝影：鄭亦庭)





公館2026秋Out音樂節與脫口秀熱鬧開跑

喜歡戶外音樂祭的朋友千萬別錯過公館水岸的2026秋Out音樂節，活動於10月10日至11日盛大登場。今年不僅劃分5大舞台並邀請50組藝人表演，更首度加入脫口秀節目，讓大家在悠閒的氛圍中享受音樂與歡笑。現場還集結超過50間特色攤位，讓人有得聽又有得逛，是非常適合連假放鬆的踩點選擇。





2026秋Out音樂節 活動資訊

日期：10月10日至10月11日

地點：台北自來水園區、公館水岸廣場、古亭河濱公園

交通：捷運公館站4號出口步行約2分鐘

免費入園優惠：台北自來水園區於10月10日至10月11日上午9點至晚間9點免費開放入園



▲2026秋Out音樂節於公館水岸盛大登場，邀請多組人氣樂團與歌手帶來精彩的專場級舞台演出。





百年地下水宮殿觀音山蓄水池免費逛

除了音樂表演之外，自來水園區在10月10日與11日上午9點至晚間9點提供免費入園服務。大家可以參加古蹟文化小旅行，深入秘境觀音山蓄水池一探百年地下水宮殿的建築特色。此外活動更串聯公館與師大商圈，提供4000份商圈優惠券，讓大家可以在周邊店家享有餐飲折扣與買一送一等超值好康。





自來水園區 觀音山蓄水池導覽

活動內容：10月10日至10月11日每日2場，每場限額40人

商圈優惠：串聯公館與師大超過160間店家，發放4000份優惠券，包含餐飲折扣與買一送一優惠。



▲自來水園區觀音山蓄水池免費開放走訪，帶樂迷探索充滿古蹟氛圍的百年地下水宮殿祕境。





北流戶外台北爵士音樂節免費嗨唱

爵士樂迷也有浪漫的去處，2026臺北爵士音樂節迎接20週年，主舞台將於10月9日至11日在臺北流行音樂中心戶外表演空間登場。今年特別以Jazz Right為主題，邀請許多國內外的優秀音樂人與樂團同台演出。連續3天的大型戶外音樂會免費開放參加，邀請大家一起在秋天的微風中享受爵士樂。





2026臺北爵士音樂節 活動資訊

日期：10月9日至10月11日

地點：臺北流行音樂中心戶外表演空間

活動表演詳情：請至「臺北爵士音樂節」臉書粉絲專頁查詢



▲2026臺北爵士音樂節戶外也規劃市集活動。





信義區萌爆登場的寶可夢大遊行

雙十連假期間台北信義區充滿歡樂氣氛，10月10日至11日香堤大道廣場舉辦熱鬧的寶可夢大遊行。可愛的皮卡丘與寶可夢夥伴們會現身與大家見面，現場還有特別舞台秀以及限定拍照打卡點，吸引許多大小朋友前往朝聖。想要近距離感受萌感爆棚的魅力，一定要把信義區排入連假踩點行程裡。



詳細介紹：信義區變寶可夢城！PokéXciting! in 台北兩天快閃，粉紅皮卡丘遊行、集章禮、9大打卡點這樣拍



▲信義商圈必拍POKÉGENIC打卡點，象山公園與台北101周邊拍照地景限時登場。



▲粉紅色爆炸頭造型的台北特別版皮卡丘，一登場便引發現場粉絲驚呼直呼太期待。





華山潮流玩具迷不可錯過的盛會

身為玩具收藏家或潮流迷，絕對不能錯過華山舉辦的「2026台北國際玩具創作大展」。活動於10月8日至11日盛大登場，展區集結了豐富的品牌主題區與展館空間。現場展示許多原創設計作品與限定周邊商品，讓大家可以一次逛個夠並挖寶心儀的收藏品，是連假期間質感極佳的室內逛街選擇。





2026國際玩具創作大展 活動資訊

日期：10月8日至10月11日

地點：華山1914文化創意產業園區



▲華山1914文化創意產業園區舉辦台北國際玩具創作大展，展示多款潮流原創公仔與限定周邊。





國慶總統府光雕秀點亮台北夜空

2026總統府光雕展演今年以「民主的台灣，世界的心跳」為題，適逢台灣總統直選30週年，透過建築光影深刻呈現台灣民主發展的璀璨歷程不僅有炫麗的光影聲光秀與重量級配音加持，現場還準備了限量紀念徽章扭蛋活動，周邊也將同步進行交通管制，非常適合民眾規劃一趟輕鬆浪漫的夜間約會小旅行。



詳細介紹：只有4天點亮總統府！雙十總統府光雕秀交通管制、光雕時間，民主徽章3天不限量預訂



▲1996首次總統直選躍上總統府建築，國慶光雕展展現台灣民主歷程的耀眼光芒。





台北101國慶煙火無人機表演

一年一度最令人期待的雙十國慶夜空盛宴終於來了，2026台北101國慶展演將於10月10日22：00熱鬧登場，今年由台北101與台北市政府聯合舉辦、台新新光金控獨家贊助，帶來長達14分鐘的極致視覺饗宴。想要親眼感受煙火在頭頂炸開的震撼碰撞，或是捕捉600台無人機在夜空中劃出的璀璨光軌，絕對要提前做好功課。整場展演結合了高空煙火、無人機編隊與台北101建築燈光，從地面一路延伸到信義區夜空，閃耀奪目的光芒保證讓現場民眾尖叫聲不斷。

▲低煙環保煙火在夜空中層層炸開，絢麗奪目的彩光花火把台北101襯托得極致華麗，現場陣陣爆破聲響帶來的臨場震撼感真的讓人起雞皮疙瘩。圖／台北101提供2025年資料畫面；窩客島整理





雙十連假優惠、快閃店推薦逛！

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