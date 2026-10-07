信義區變寶可夢城！PokéXciting! in 台北兩天快閃，粉紅皮卡丘遊行、集章禮、9大打卡點這樣拍

編輯 鄭雅之 表示：雙十連假就到信義區抓寶去！粉紅爆炸頭皮卡丘、限定打卡點和打卡禮物都要收～

雙十國慶連假即將到來，還沒規劃好去哪裡放鬆嗎，台北信義區這次直接化身為夢幻的寶可夢城市，歡慶寶可夢誕生30週年的亞洲巡迴派對 PokéXciting! in 台北 將於10月10日到11日在香堤大道廣場盛大登場。這次不只有粉紅色皮卡丘驚喜現身，還推出限定商品，邀請全台訓練家一起熱鬧過節。

▲粉紅色爆炸頭造型的台北特別版皮卡丘，一登場便引發現場粉絲驚呼直呼太期待。 ▲亞洲巡迴派對狂歡信義區，Pokémon GO慶祝寶可夢30週年，粉紅皮卡丘與寶可夢齊聚台北。





台北限定粉紅皮卡丘遊行要拍

在 PokéXciting! in 台北 活動中最受矚目的亮點莫過於粉紅色皮卡丘的夢幻現身，這款台北限定造型不只會領軍歡樂遊行，香堤廣場舞台更從下午起帶來舞蹈表演與夜間特別舞台秀。此外松壽廣場與信義廣場等處還設置了超可愛的 POKÉGENIC 打卡裝飾，讓伊布與耿鬼陪大家歡度連假，並會一路展至11/2等大家前去拍照合影。此外，這次活動限定的粉紅色皮卡丘在寶可夢中心也同步販售限定版吊飾，每款450元限量要搶。

▲信義商圈必拍POKÉGENIC打卡點，象山公園與台北101周邊拍照地景限時登場。





從白天嗨到晚上音樂皮卡丘舞台秀

除了踩點打卡拍照之外，香堤廣場舞台區更準備了精彩絕倫的演出。從下午一點開始就有充滿活力的舞蹈表演登場，為現場注入滿滿歡樂氣氛。到了晚上更有以粉紅色皮卡丘為主角的特別舞台秀，帶來電力四射的律動感演出，把整個活動氣氛帶向最高潮，非常適合全家大小一起同樂。

▲香堤大道精彩舞台秀，PokéXciting! in 台北皮卡丘舞蹈表演，白天到晚上嗨翻信義商圈。





訓練家手刀開刷免費好禮拿不完

活動期間前往信義區五大指定地點開啟 Pokémon GO 旋轉補給站，就能參與 GO集章趣 收集特色圖章，集滿即可捕捉帶有台北紀念背卡的限定皮卡丘。此外造訪香堤大道廣場的現場攤位，出示遊戲畫面或集滿三個圖章，就能免費列印紀念框相片並兌換限量活動貼紙，現場還能體驗超極巨化對戰。

▲GO集章趣解鎖限定皮卡丘，旋轉信義區補給站集章，捕捉帶有台北紀念背卡寶可夢。 ▲粉絲必備皮卡丘遮陽紙帽，參加PokéXciting! in 台北現場活動免費索取，戴上萌爆遮陽帽朝聖信義區寶可夢派對。





寶可夢收集狂全台跨店開搶珍藏版

這場盛大慶典不只局限於台北信義區，為了讓全台訓練家都能同樂，Pokémon GO 與新光三越攜手推出30週年特別企劃。從10月1日到12月31日止，只要前往全台新光三越指定分店旋轉寶可補給站，就能免費獲得包含台北、桃園、台中、嘉義、台南與高雄等共6款限定遊戲內明信片，極具收藏價值。

▲全台新光三越聯名明信片，Pokémon GO歡慶寶可夢30週年，旋轉補給站免費收集全台6款限定遊戲內明信片。 ▲信義區POKÉGENIC打卡地圖，松壽廣場與信義安康公園等9處寶可夢拍照景點指南。

PokéXciting! in 台北 活動資訊

活動日期：2026年10月10日～2026年10月11日

攤位營運時間：11:00～19:00

舞台表演時間：13:00～19:45

活動地點：台北市信義區香堤大道廣場、台北市政府東南廣場、松壽廣場、信義廣場、信義安康公園

遊戲加碼優惠：補給站XP加倍、交換星沙減半、額外2次特殊交換、誘餌模組延長為1小時

現場免費好禮：收集3個以上圖章可換主題貼紙乙張，出示遊戲畫面可免費列印主題框相片，數量有限送完為止





PokéXciting! 皮卡丘（粉紅色）吉祥物吊飾 販售資訊

開賣日期：2026年10月10日（六）起

商品售價：吉祥物 PokéXciting! 皮卡丘 粉紅色 台幣450元

販售地點：Pokémon Center TAIPEI（新光三越台北信義新天地 A11 3F）

特設販賣店（新光三越台北信義新天地 A11 B1F 北向連通道入口，僅販售此款吊飾，無提供其他服務）





POKÉGENIC 拍照打卡地點

活動日期：2026年10月10日～2026年11月2日

打卡地點：松壽廣場、信義廣場、信義安康公園、象山公園、捷運市政府站 3 號出口、捷運台北101/世貿站 4 號出口、信義威秀影城、微風松高、香堤大道等共9處。





新光三越 寶可夢30週年遊戲明信片

活動日期：2026年10月1日～2026年12月31日

活動地點：全台新光三越指定店點

活動內容：旋轉指定店點補給站，即可收集全台共6款限定明信片，分別為台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄各1款





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▲活動時程表與信義區地圖，PokéXciting! in 台北遊行表演、見面會與攤位位置全攻略。