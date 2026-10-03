史上最難買Owala！寶可夢30週年限定水壺開賣秒殺，皮卡丘、噴火龍躍上瓶身二手價翻倍

Owala這一手真的有夠犯規！編輯王瀅瀅表示，讓Owala粉兼寶可夢迷看得到買不到，實在是太殘忍啦～

美式潮牌Owala近幾年一躍成為年輕世代的心頭好，憑藉絕妙色彩搭配與貼心防漏設計，在時尚隨行杯界橫掃各大社群平台。近日Owala更與全球超強IP攜手，搭配寶可夢集換式卡牌遊戲（Pokémon TCG）30週年慶典，重磅推出話題度爆表的限量寶可夢聯名水壺。這場跨界合作不僅讓潮流圈與遊戲迷雙雙沸騰，甫一推出便引發極大的關注與搶購潮。

▲美式潮牌Owala近年風靡隨行杯市場，本次攜手寶可夢推出30週年限定聯名保溫水壺引發極大關注。

必收Owala再加一！人氣寶可夢躍上瓶身

能有如此驚人的熱度，源自於Owala早已擺脫單純飲水工具的定位，成功將隨行水壺轉化為展現個人品味的潮流配件與收藏品。本次品牌特別以招牌16盎司FreeSip不鏽鋼保溫水壺為藍本，獨家於美國Target百貨推出此系列限定商品。

▲ Owala本次聯名於美國Target獨家推出五款印有皮卡丘、噴火龍與初代御三家等經典角色的限定款式。

新品開賣五款專屬視覺，包含「就決定是你了皮卡丘」、「噴火龍熱力四射」、「伊布家族進化」、「暗夜耿鬼」，以及經典聚集妙蛙種子、小火龍與傑尼龜的「關都地區初代御三家」塗裝。每一款瓶身皆保留一鍵彈蓋防漏蓋與可兼作安全鎖的便利提把，並能提供長達24小時的保冷效果。

▲商品選用招牌FreeSip不鏽鋼瓶身，兼具防漏保冷功能與吸睛視覺造型。

開賣即售罄，二手市場全套喊價破近萬元

這系列每款定價29.99美元（約新台幣960元），對粉絲或收藏家而言是能無痛下單的極佳價格。開賣當天，線上庫存僅短短數小時就被搶購一空，搶手程度甚至能媲美當年的Stanley冰霸杯狂潮。然而，這股搶購熱潮並未隨着官網售罄而平息，轉售市場反而迅速升溫，eBay等平台上的單瓶轉售價一舉飆升至50至60美元（約新台幣1600元至1920元），甚至有賣家將五款全套組合以近300美元（約新台幣9600元）的高價出售，足見其不凡魅力。

▲寶可夢聯名水壺在Target開賣後線上庫存迅速售罄，二手市場甚至出現高價轉售的現象。

目前Target官網與實體門市現貨皆已全數完售，官方也尚未公布後續確切的補貨時程。不過，若想入手的朋友倒也不必過於灰心，建議可先至Target商品頁面開啟到貨通知功能，隨時鎖定第一手消息，或持續留意官方後續釋出的最新動態。

▲ 本次聯名系列目前於Target線上與門市管道均已全數完售，未來是否再次補貨仍有待官方進一步公布。

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