不只調酒喝到飽，還有生啤也喝到飽！台北居酒屋喝到飽「來吧餐酒館」全菜單不只有各種日式料理，最重要的是近40種酒水，包含生啤酒、調酒等，3小時通通讓你喝到飽，加上客單價約落在1500元左右，其實不會太破費，保證不醉不歸，太醉直接倒在路邊。







台北居酒屋喝到飽「來吧餐酒館」位在信義區，靠近捷運國父紀念館站，喝太醉要回家也是相當方便；不過因為地點位於巷弄內，入店後店員都會先行通知大家，只要離開餐廳就請輕聲細語，才不會吵到附近鄰居。





而這邊座位環境算些微狹窄，座位區包含吧台最多能容納30位客人，加上用餐時間規定為3小時，所以建議大家來這邊一定要先訂位，若是到現場才候位，真的就只能碰碰運氣了。



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比較特別的是，這邊除了可以喝酒吃飯之外，旁邊還有一台「電玩飛鏢機」可以投幣使用，只要準備好10元零錢，丟入銅板後就能和朋友來一場飛鏢遊戲。





全菜單先從「來吧餐酒館」最夯的酒水喝到飽說起，這邊活動限定於週日至四才有，每人只要1000元，即可享有菜單上逾40種酒水通通無限暢飲。讓你從生啤酒、梅酒、Highball、長島冰茶，喝到10種獨家調酒等，醉不過癮就再來一杯，完全適合酒精暴徒，或生日的朋友前來用餐，重點是這邊店員還超嗨，一到夜晚不小心掉筷子，說不定還會再罰一杯Shot。



台北居酒屋喝到飽 來吧餐酒館

除了酒水之外，「來吧餐酒館」餐點也是相當用心！網友最推薦這款「自家製醃漬起司乳酪」，一開始還以為造型是百頁豆腐，不過這入口即化加上帶點煙燻味的乳酪，綿密的滋味，單吃絕對超過癮。此外，這邊也有很多日式小菜，像是「人氣明太子起司玉子燒」、「烤鯖魚一夜干」，或是超適合下酒的「香勃勃烤肥腸」等；想來點肉類墊墊胃，也可以選擇「蒜酥牛肋來一份」、「霜降松阪豬」以及「紫蘇月見佐自家醬烤雞腿」。需要醒酒的朋友也可以來碗「清酒蒸蛤蜊」，醒完繼續喝。沒先用餐的朋友也可選主食類，共有兩種炒義大利麵，分別為「明太子白醬鮭魚」與「辣胡麻醬炒豬肉」，份量都相當足夠，不怕來這只喝酒會傷胃。看到這邊如果大家等不及也想一起嗨起來的話，現在就趕緊打電話訂位，不過記得隔天先請好假，早上起床才不怕宿醉遲到。

地址：台北市信義區光復南路415巷4號

營業時間：每天 18:00 ~ 02:00

電話：(02) 8786 - 9020

台北居酒屋喝到飽 來吧餐酒館 推薦餐點

推薦餐點：酒水喝到飽（週日至四限定）、自家製醃漬起司乳酪、明太子起司玉子燒、香勃勃烤肥腸、辣胡麻醬炒豬肉義大利麵