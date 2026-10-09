錯過等明年！首爾「漢江潛水橋市集」只開八天，大啖餐車美食、躺帳篷看彩虹噴泉超chill

一年只開八天的漢江市集錯過可惜！編輯王瀅瀅表示，在橋上躺著吹海風看夕陽簡直太浪漫～

提到首爾最具代表性的地標，景色宜人的漢江絕對名列前茅。每到假日，漢江公園總是擠滿了前來野餐放鬆的人潮，而今年秋天最吸引韓國在地人目光的去處，非秋季限定登場的「漢江潛水橋步行節」（2026차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제）莫屬。活動期間內，每週日皆會將平常車水馬龍的潛水橋徹底封閉，轉化為1.1公里長的專屬行人步道與熱鬧的潛水橋市集。在這裡不必躲避車輛，大家可以隨心所欲地漫步在江面之上，用最舒服的節奏感受獨屬於首爾的秋日韻味。

▲秋季限定登場的漢江潛水橋步行節，將封橋後的潛水橋化身專屬步行步道，讓遊客能無拘無束漫步在漢江江面之上，成為韓國在地人週末散步放鬆的首選去處。

期間限定橋上市集！玩巨型充氣溜滑梯、DIY手作小夜燈

這項活動自2022年登場起，每年都吸引數百萬人前來朝聖，今年秋季營運時間更延長至晚間10點，讓大家能一路從白天漫步到黑夜。值得注意的是，今年更是潛水橋在2027年全面改建為永久步行橋前，最後一次以「期間限定無車慶典」的形式亮相，更佳具有朝聖意義。走進這座為期一天的慶典廣場，首先映入眼簾的是首爾市官方吉祥物「Haechi」與「Soul Friends」的巨大裝置藝術，吸引無數遊客合照打卡。

▲眾多民眾與音樂人齊聚潛水橋下熱情合唱，感受浪漫又熱血的漢江音樂盛宴。

專為親子打造的「月光遊樂場」也極具人氣，包含5.2公尺高的巨大充氣溜滑梯「Ddoo-ddoo Bounce」、大型真人夾夾樂「Flying Catcher」與駱駝峰保齡球等趣味設施，連大人都能玩得不亦樂乎。喜歡手作質感的人，絕不能錯過「月光工作坊」，現場能親自挑選材料製作小夜燈或手工皂，將專屬這趟旅行的記憶帶回家；沿途還有集結韓國各地特產的「相互市集」與手作文創「月光商店」，提供試吃試飲與作品瀏覽，讓人邊逛邊感受濃濃在地風情。

▲高達5.2公尺的巨大充氣溜滑梯與趣味設施，讓月光遊樂場成為人氣爆表的歡樂天地。

躺著吹風看夕陽！美食餐車搭配免費野餐帳篷超chill

逛累了也隨時能投入美食的懷抱，現場匯聚約30輛餐車的「月光餐廳」，從各國特色料理到在地輕食應有盡有，今年更全面採用環保多用容器，美味之餘也兼顧友善環境。其中最受歡迎的莫過於免費開放的「月光野餐休息區」，現場貼心設置了免費的四人座帳篷與舒適懶骨頭，只要提早預約或現場碰碰運氣，就能躺著吹江風、放空曬太陽。

▲躺在免費提供的帳篷與懶骨頭上吹江風放空，沉浸在音樂與盤浦彩虹噴泉交織的浪漫秋夜。

當暮色降臨，橋邊點亮各式以首爾地標為主題的彩色霓虹燈化身為「月光畫廊」，搭配著名的盤浦大橋月光彩虹噴泉隨音樂起舞，橋上還有戴上無線耳機就能盡情搖擺的無噪音DJ秀與街頭藝人演出，將秋夜氛圍推向最高潮。下次造訪首爾，不妨走一趟潛水橋，體驗最道地的韓式Chill生活！

▲暮色降臨下的盤浦大橋點亮燈光，與月光彩虹噴泉交織出首爾最浪漫的秋日夜景。

潛水橋步行節活動資訊 活動地點：首爾特別市瑞草區盤浦洞649-1（潛水橋及盤浦漢江公園一帶，潛水橋北端至南端月光廣場約1.1km）

活動日期：2026年9月6日（日）～2026年10月25日（日），每週日舉辦

活動時間：14:0022:00（每週日12:0024:00潛水橋全區段實施車輛管制）

交通方式：南端入口：搭乘地鐵3、7、9號線至「高速巴士客運站」，或9號線「新盤浦站」徒步前往。／北端入口：搭乘京義中央線至「西冰庫站」徒步前往。／公車搭乘：405、740號公車於慶典期間改道，可於「盤浦大橋南端·漢江市民公園入口」站下車後步行約8分鐘。 潛水橋步行節活動亮點 10月18日（日）「潛水橋Refresh Day」：提供日落瑜伽、伸展操與心靈冥想體驗（採官網預約）。

10月25日（日）「季度Final特別計畫」：2027年全面步行化前，為無車慶典劃下句點的季度最終回特別企劃。

常設體驗：月光遊樂場（充氣城堡、真人夾夾樂）、月光餐廳（環保餐車區）、月光商店與相互市集（手作文創與特產）、無噪音DJ派對、街頭Live表演、月光彩虹噴泉。



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