大阪晚上回飯店先別睡！OMO7大阪變身提燈祭典街，3.6公尺巨型比利肯陪你玩整年

星野集團 OMO7 大阪推出全年度夜間盛典 PIKAPIKA NIGHT FESTIVAL，結合巨型比利肯、吉本興業藝人盆舞與橫丁街屋台。資深編輯 李維唐 表示：「飯店將大阪傳統祭典文化與單手美食完美結合，讓旅人下榻即可深度體驗浪花奢華夜生活。」

日本大阪旅遊必住星野集團 OMO7 大阪，即日起重磅推出全年度不間斷的沉浸式夜間盛典 PIKAPIKA NIGHT FESTIVAL，讓旅人下榻飯店就能享受最澎湃熱烈的大阪夜生活。廣闊的花園廣場 Miya-green 在夜幕低垂後瞬間變身，高約 3.6 公尺的巨型比利肯神尊威嚴又討喜地屹立其中，周邊掛滿微光爍爍的慶典提燈，隨風搖曳出浪漫又熱鬧的浪花風情。不用配合特定祭典檔期，一年 365 天都能在這裡感受極致狂歡。

▲現場氣氛直接嗨到最高點，圍繞著高達 3.6 公尺的巨型比利肯，跟著吉本興業搞笑藝人與 OMO Ranger 澎湃帶勁的節奏一起揮舞光之扇子、歡樂齊跳每日限定的原創盆舞。 圖／星野集團提供；窩客島整理



大阪天下廚房靈魂重現！三大特色主題打造 PIKAPIKA 橫丁街

花園廣場在燈火通明中化身為 PIKAPIKA 橫丁街，隨處可見印有獨特圖騰的原創暖簾，漫步其間宛如穿梭在夢幻的日式慶典屋台。橫丁街貼心劃分為三大主題區域，1 丁目 TABERU-TOKO 主打隨拿隨吃的慶典美食與特調飲品，2 丁目 ASOBU-TOKO 準備了懷舊感十足的 Smart Ball 彈珠遊戲與射擊攤位，令人瞬間童心大發，3 丁目 OMOROI-TOKO 則由專業藝人帶來歡樂滿點的娛樂表演，一次滿足視覺、味覺與聽覺的頂級饗宴。

▲越夜越熱鬧的花園廣場變身狂歡舞台，飯店外牆同步投影出巨型章魚燒等大阪特色圖標，全場旅客穿著浴衣跟隨音樂節奏起舞，沉浸在熱情滿點的慶典氛圍中。 圖／星野集團提供；窩客島整理

▲高聳矗立的巨型比利肯加上氣勢磅礡的太鼓演奏，現場燈光炫麗且充滿歡聲笑語，不論大人小孩都能零距離融入大阪熱鬧滾滾的共樂文化。 圖／星野集團提供；窩客島整理

笑聲與舞步天天不同！吉本興業藝人攜手旅客嗨跳原創盆舞

夜間活動的最強重頭戲莫過於每日準時開演的參加型原創盆舞。由日本知名喜劇大廠吉本興業搞笑藝人與 OMO Ranger 嚮導團隊親自帶路，圍繞著高聳的巨型比利肯歡快奔放。伴隨著熱情洋溢的民謠節奏，飯店外牆同步投影出巨型章魚燒以及經典吐槽語句「為什麼啦」，藝人們將現場旅客的即興互動融入舞步與笑料中，打造今夜限定的歡樂記憶。不用擔心不會跳舞，只要跟著節奏擺動身軀，就能深刻體會大阪人熱情無邊的共樂文化。

契合急性子大阪人哲學！一手掌握的奢華質感屋台小吃

1 丁目美食區特別專為追求極致效率又講究品質的大阪精神，研發出多款一手即可輕鬆掌握的單手拿美食。首推巧思獨具的章魚仙貝最中餅，以酥脆的最中餅皮包裹濃郁綿密的起司蛋糕，完美翻轉傳統章魚仙貝的既定印象。大阪燒熱狗則將多汁香濃的美式熱狗裹上鹹甜交織的大態醬汁與柴魚片，一口咬下滿嘴鮮甜肉汁。甜點控絕對不能錯過比利肯霜淇淋，香濃滑順的乳香霜淇淋點綴著幸運之神腳印餅乾，既吸睛又美味。

▲貼心考慮到想抓緊時間玩樂的急性子，專為慶典量身打造多款單手屋台美食，從鹹香爆米花、彈珠汽水到造型精緻的比利肯霜淇淋，每一款都好吃又超欠拍。 圖／星野集團提供；窩客島整理

沉浸浪花奢華夜色！星野 OMO7 大阪打造都市觀光新地標

星野集團旗下的 OMO7 大阪座落於交通極其便利的新今宮站正前方，全館設有 436 間舒適客房，每房每晚 38,000 日幣起。飯店不僅提供精緻奢華的住宿體驗，更透過周邊嚮導 OMO Ranger 引領旅客深入在地巷弄，探索新世界與道頓堀的深厚歷史文化。每晚 7 點 30 分至 9 點 30 分免費開放給住客參加的 PIKAPIKA NIGHT FESTIVAL，搭配每份僅需 500 日幣的精緻屋台小吃，為每一位到訪大阪的旅人點亮最難忘的奢華夜色。

▲夜幕低垂後呈現出夢幻絕倫的奢華景致，整棟建築在璀璨燈火映襯下亮起，眼前萬坪綠意花園廣場 Miya-green 散發著獨特浪花風情，下榻於此就能盡情感受大阪繁華優雅的夜生活。 圖／星野集團提供；窩客島整理







PIKAPIKA NIGHT FESTIVAL

活動期間：全年舉行（365 日不間斷）

活動時間：每天 7:30 pm – 9:30 pm

活動地點：OMO7 大阪 花園廣場「Miya-green」

參加對象：僅限 OMO7 大阪住客參加

活動費用：入場免費；屋台販售之餐點與飲品每項各 500 日幣

活動三大核心特色

「PIKAPIKA 橫丁街」三大主題區域

美食區（1 丁目 TABERU-TOKO）：提供可單手輕鬆拿取享受的慶典特色美食與飲品。

遊樂區（2 丁目 ASOBU-TOKO）：提供彈珠遊戲（Smart Ball）與射擊等懷舊風情慶典遊戲。

娛樂區（3 丁目 OMOROI-TOKO）：與大阪藝人一同體驗幽默有趣的盆舞舞步。

「參加型原創盆舞」與藝人帶動

精神象徵：圍繞高約 3.6 公尺的「巨型比利肯（Billiken）」進行。

現場互動：由「吉本興業」搞笑藝人與「OMO Ranger」嚮導帶領旅客熱力齊跳。

視覺設計：飯店外牆投影「章魚燒」、「為什麼啦（なんでやねん）」等大阪特色圖標，每日融入口笑料與現場靈感。

融合大阪商人精神的「單手屋台美食（One-hand food）」

章魚仙貝最中餅：以最中餅與起司蛋糕重現章魚仙貝意象。

大阪燒熱狗：外觀與風味宛如大阪燒的美式熱狗。

比利肯霜淇淋：飾有幸運之神比利肯腳印餅乾的霜淇淋。

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