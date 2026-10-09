不只台東有國慶煙火！北部3大雙十煙火免費看攻略，8場煙火秀時間、最佳觀賞點推薦

編輯 鄭雅之 表示：不用跑台東就能看到國慶煙火！北部朋友也太幸福了吧～

歡慶雙十國慶別以為只有台東能賞花火，北部朋友想感受浪漫氣氛完全不用遠奔花東，台北、桃園與新竹都有超精彩的免費煙火秀可以免費看。從台北101長達14分鐘的「無人機煙火共演」、桃園台茂購物中心浪漫綻放的「雙十煙火秀」，到新竹青草湖結合市集表演的「秋焰祭」，跟著規劃就能歡樂過連假。



▲台北101董事長賈永婕與團隊親臨現場帶頭比心讚聲！背景搭配著絕美高空煙火與夜空中可愛的比心熊熊無人機圖騰，滿滿的活力與時尚質感襲來。圖／台北101提供2025年資料畫面；窩客島整理

▲台茂雙十國慶低空煙火點亮桃園夜空。





台北101煙火無人機狂歡！14分鐘零冷場

台北101與台北市政府於10月10日22時攜手呈現14分鐘璀璨大秀，開場由1分鐘序幕煙火瞬間點亮夜空，接著600台無人機帶來10分鐘華麗主秀，最後以3分鐘壓軸煙火完美收尾。最佳觀賞點首推「台北市政府前廣場」與「國父紀念館」，搭乘捷運板南線前往最順暢。





台北101無人機與煙火大秀 活動資訊

時間：10月10日（六）22：00（1分鐘序幕煙火、10分鐘無人機主秀、3分鐘壓軸煙火）

地點：台北世貿一館與台北君悅酒店上空

建議觀賞點：台北市政府前廣場（新仁愛路或市府路）、國父紀念館周邊

交通與管制：搭乘捷運板南線至市政府站或國父紀念館站步行前往；捷運台北101／世貿站4號出口於21：40至22：30暫停開放



詳細報導：台北101國慶展演直擊！14分鐘600台無人機加高空煙火震撼夜空，這兩處最佳觀賞點免費卡位搶爆



▲低煙環保煙火在夜空中層層炸開，絢麗奪目的彩光花火把台北101襯托得極致華麗，現場陣陣爆破聲響帶來的臨場震撼感真的讓人起雞皮疙瘩。圖／台北101提供2025年資料畫面；窩客島整理





桃園台茂低空煙火秀！超萌暴走軟糖熊登場

桃園台茂購物中心於10月9日19時45分在「台茂公園圓形廣場」施放5分鐘煙火，為連假歡樂揭幕。10月10日起更有6米高神祕紫色「暴走軟糖熊」空降現場，搭配酷炫黑色披風與螺旋眼，絕對是超萌打卡點。現場還有彩繪派對與音樂會，白天逛街晚上賞煙火非常充實。





桃園台茂購物中心雙十煙火 活動資訊

雙十煙火時間：10月9日（五）19：45至19：50

煙火地點：台茂公園圓形廣場（建議19：30前卡位，19：40起進行館內出口管制）

巨型軟糖熊打卡：10月10日（六）起現身台茂公園（高達6米紫色巨型氣偶）



▲桃園台茂將於10月9日晚間19：45至19：50施放5分鐘低空煙火．近距離欣賞超震撼。





新竹青草湖秋焰祭浪漫登場！蠟筆小新也來了

新竹2026「青草湖秋焰祭」於10月11日19時20分重磅登場，帶來300秒湖畔煙火秀，活動期間每日17時起每30分鐘還有炫目燈光秀。假日14時開逛的「舒湖Chill市集」集結豐富美味美食，10月18日舉辦動漫音樂會，10月25日更有「蠟筆小新見面會」，非常適合全家出遊。





新竹2026青草湖秋焰祭 活動資訊

煙火施放時間：10月11日（日）、10月17日（六）、10月18日（日）、10月24日（六）、10月25日（日）、10月26日（一）每天19：20（長達300秒）燈光秀：每日17：00起每30分鐘1場

舒湖Chill市集：假日14：00開逛

特別活動：10月18日16：00至17：00動漫音樂會；10月25日15：00與16：00蠟筆小新見面會

城市集章：前往新竹火車站旅遊服務中心、影像博物館、青草湖風景區服務台集滿3章可兌換限量紀念品



▲2026青草湖秋焰祭帶來300秒璀璨湖畔煙火秀，夜間搭配炫目燈光秀營造浪漫舒湖的夜空饗宴。

▲2026新竹市青草湖秋焰祭以蠟筆小新為主題意象，活動期間推出假日市集、動漫音樂會與人氣角色見面會，吸引親子一同歡樂過連假。





台北人雙十連假這樣玩！

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