「SUPER JUNIOR 台灣印刷簽名小卡」免費送！7-11再度掀起韓流熱潮，這次邀請SUPER JUNIOR-D&E驚喜登場，一共12款聯名商品將於10/29正式開賣，讓大家彷彿置身韓國街頭。同時，購買指定商品還能獲得限量明星週邊，包含印刷簽名小卡、明星文件夾，就到7-11和東海、銀赫一起度過美味的秋冬時光。







7-11讓粉絲們從早到晚，一整天都能享用到正宗韓味！喜愛韓國街邊美食的朋友絕對不能錯過「韓式泡菜豆腐鍋」，香濃的湯底加上軟嫩的豆腐，讓人忍不住一口接著一口。而「韓式部隊鍋湯便當」，更是將韓式經典部隊鍋的濃郁滋味完美呈現，再搭配紫米飯與韓式小菜，無需出國就能品嚐道地的韓國味。



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此外，還有「韓式爆漿煉腸起司飯卷」將濃郁的起司包裹著飽滿的燻腸，一口咬下去，起司爆漿的感覺讓人忍不住驚呼；「韓式辣魷魚拌麵」則選用了韓國直輸的辣醬拌炒，每一口都充滿辣味與魷魚的鮮甜，吃過的人無不拍手叫好。





甜點控必收藏這兩款「韓式馬卡龍」與「韓式糖餅麵包」，無論是內餡濃郁的馬卡龍，還是核桃花生搭配黑糖肉桂香氣的糖餅，讓人回憶起冬日韓國街頭那股甜甜的幸福感。除了美味的韓式料理，7-11還有驚喜好禮要送給粉絲。





自10/29起，限時3天購買指定的韓系鮮食商品，就能隨餐獲得限量明星印刷簽名小卡，共有6款不同造型、隨機附贈，重點還是台灣限定版的照片，韓國買不到。此外，10/30至11/12期間，購買「心熱園韓國柚子飲」或「蜂蜜人蔘飲」單筆滿140元，即可再獲得限量明星文件夾一個，文件夾共有兩款，隨機贈送。



SUPER JUNIOR-D&E 限量明星小卡贈送活動

不過以上商品數量有限，送完為止，想要集齊一套的朋友可要把握機會。最後，10/30至12/10每週五、六、日，使用icash 2.0或icash Pay支付購買「Binggrae 香蕉牛奶霜淇淋」即可享第二件半價；思樂冰全品項則在每週五、六、日享第2杯7折。無論是想品嚐正宗韓式料理，還是想收藏偶像的限量週邊，現在就趕快筆記吧。

活動日期：10/29 至 10/31；限時3天

活動內容：購買指定韓系鮮食商品（韓式爆漿燻腸起司飯卷、韓式部隊鍋湯便當、韓式辣魷魚拌麵、韓式泡菜豆腐鍋、韓式糖餅麵包等），隨餐贈送限量明星小卡1張，共6款造型，隨機贈送，數量有限，送完為止。



心熱園韓國柚子飲/蜂蜜人蔘飲限量明星文件夾贈送活動

活動日期：10/30 至 11/12

活動內容：購買「心熱園韓國柚子飲」或「蜂蜜人蔘飲」單筆滿140元，即贈送限量明星文件夾1個，共2款，隨機贈送，數量有限，送完為止。



Binggrae 香蕉牛奶雪淋霜 icash 支付優惠活動

活動日期：10/30 至 12/10；每週五、六、日

活動內容：購買「Binggrae 香蕉牛奶雪淋霜」霜淇淋，使用icash 2.0或icash Pay支付享第二件半價優惠。



思樂冰蜂蜜柚子風味全品項優惠活動

活動日期：10/30 至 12/10；每週五、六、日

活動內容：思樂冰全品項，購買第2杯享7折優惠。