全家甜點又在IG狂洗版！話題最夯的全家人氣甜點minimore系列，這次推出神復刻的「滿滿布丁聖代杯」與「起司舒芙蕾布丁」，由日本全家指導製作，讓打造更升級、更療癒的香濃布丁口感。此外，還有期間限定「甜點第二件69折」優惠，甜點新品最低33元起就能開吃。



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全家甜點新品「滿滿布丁聖代杯」與「起司舒芙蕾布丁」由日本全家技術團隊嚴格把關，打造升級版配方、升級版享受。其中「滿滿布丁聖代杯」層層堆疊焦糖凍與布丁，頂上一顆完整的布丁，經典款「起司舒芙蕾布丁」則10/23登場，將起司舒芙蕾與焦糖布丁完美結合，濃郁香氣瞬間爆發。







此外，本次新品還有法國土爾巧克力大師賽冠軍陳星緯親自監製「可可雲朵慕斯蛋糕」，鋪上一層Q彈麻糬皮，搭配軟綿蛋糕，另一款「德式布丁塔」以波本香草醬製成滑嫩布丁餡，更增添幸福感口感。即日起至10月29日，minimore全系列甜點任選兩件享69折，甜點控絕對不能錯過。





全家便利商店minimore 新品推薦

除了甜點，「全家」也推出環境友善的FamiCollection「台灣藍鵲茶」，茶品嚴選坪林地區環境友善耕種，讓你品茗同時也能支持茶農與生態環保。還有超狂口味、來自日本仙台的「毛豆奶昔冰淇淋」，以及韓式「蜂蜜柚子雪酪冰棒」，冰品控這次也要吃爆。

滿滿布丁聖代杯：69元

起司舒芙蕾布丁(10/23上市)：65元

可可雲朵慕斯蛋糕：49元

德式布丁塔：48元明治仙台毛豆奶昔超級杯冰淇淋：69元（不參加二件69折優惠）



全家便利商店minimore優惠

活動期間：10/16起至10/29

活動內容：購買minimore甜點任選二件69折。