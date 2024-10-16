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摩斯新品焦糖布丁！超綿密摩斯焦糖布丁、摩斯萬聖節甜點組合79元就能吃。

文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：摩斯漢堡 人氣：480
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編輯 張人尹

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摩斯新品是焦糖布丁！摩斯漢堡近年推出多款甜點系列，擄獲甜點控的新，無論是巴斯克蛋糕、巧克力米派、布列塔尼米酥餅等，下午茶開吃剛剛好。這次摩斯漢堡再推出全新「焦糖布丁」，主打綿密口感、濃郁焦香，甜點控一定要朝聖。

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摩斯新品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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摩斯漢堡鎖定甜點控，即日起推出全新點心「焦糖布丁」，使用新鮮雞蛋與比利時鮮奶油製作，經過手工慢火熬煮，並加入焦糖增添風味，帶來細膩、綿密的的口感。布丁除了吃得到奶香與蛋香之外，底部的焦糖醬雖不厚、但有濃郁的焦糖香氣。本次新品「焦糖布丁」原價60元，點套餐享55元的加購優惠價，甜點控搶先朝聖。
摩斯新品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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為了迎接萬聖節，摩斯漢堡特別推出限時「摩力萬聖節」優惠組合，讓粉絲不管有沒有理由，都能吃起來。10/16-10/31期間推出「巧克力米派及摩斯熱可可」優惠價79元，以及「摩斯豬排堡及中杯摩斯咖啡」優惠價89元，下午茶吃點心很還算。
摩斯新品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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不只下午茶優惠、晚餐吃摩斯也能省一波。即日起至10月31日，使用MOS Order APP點餐，可享晚餐時段專屬優惠，包含雙人餐、三人餐和四人餐等選擇，最低平均每人150元就能吃飽飽。其中組合包含多款經典餐點，超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯炸蝦堡、巧克力米派等通通都有，讓粉絲們無論是雙人約會還是多人聚會，都能吃得省、又吃得飽飽。
摩斯新品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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摩斯漢堡新品焦糖布丁

開賣日期：2024/10/16起
售價：60元
 

摩斯漢堡 摩力萬聖節甜點優惠

活動期間：2024/10/16－10/31
優惠組合：
「巧克力米派及摩斯熱可可」優惠價79元
「摩斯豬排堡及中杯摩斯咖啡」優惠價89元
 

摩斯MOS Order APP晚餐優惠

活動期間：2024/10/16－10/31，每天晚間5點開始
活動方式：使用MOS Order APP點餐
優惠組合：
MOS雙人餐優惠價329元：摩斯炸蝦堡、雞塊地瓜組、方塊薯餅、巧克力米派、大杯冰紅茶2杯

MOS三人餐優惠價479元：大麥薑燒珍珠堡、摩斯炸蝦堡、摩斯鱈魚堡、雞塊地瓜組2份、方塊薯餅、巧克力米派、及大杯冰紅茶3杯

MOS四人餐優惠價599元：大麥薑燒珍珠堡、摩斯炸蝦堡、摩斯鱈魚堡2份、雞塊地瓜組2份、方塊薯餅2份、巧克力米派2個、及大杯冰紅茶4杯

詳細活動規範及供應情形，依 摩斯漢堡 官方公告為準。

 

 

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