吃10盤就能抽！藏壽司為了慶祝來台十周年，特別推出限定活動「疊疊樂挑戰」，吸引壽司迷挑戰疊盤樂趣，並有機會抽中東京來回機票。本次活動時間從10/22起，全台門市同步舉辦。此外更加碼推出「鮭耀十年」鮭魚系列的以及全新秋季限定餐點，壽司控又有理由再約衝藏壽司。



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平時吃藏壽司為了抽扭蛋，總是吃完5盤就馬上放進盤子投入口，這次藏壽司邀請粉絲一起把壽司盤疊高高、先打卡。藏壽司十周年特別推出「疊疊樂挑戰」，粉絲們只要在10/22-11/24期間內於全台門市消費，挑戰10盤、20盤或50盤壽司並拍照上傳指定社群平台，就有機會參加抽獎。獎品包括東京來回機票、TSUM TSUM 立體拼圖等200份好禮。吃越高盤數中獎機會越多，吃50盤沒抽中50盤組別的獎品，自動再參加20盤組別的抽獎，也就是吃50盤最多有3次抽獎機會、20盤有最多2次抽獎機會，但抽中的獎項只會有一個。打卡完的罈子還是可以投入抽扭蛋的，粉絲們照樣抽起來。







此外，為了紀念來台十周年，藏壽司推出全新「鮭耀十年」經典鮭魚系列，其中包括粉絲熱愛的「生鮭魚脂」、「奶油乳酪鮭魚」等人氣壽司，帶來濃郁與鮮美的層次口感。隨著秋天到來，藏壽司還特別推出三款秋季新品料理與一款甜點，包含「醋漬洋蔥白身魚天婦羅、最中黑糖蜜蕨餅聖代」，讓粉絲們能在這個微涼的季節裡享受特別的美味。





藏壽司十周年特別活動 疊疊樂挑戰 活動資訊

活動期間：2024/10/22~2024/11/24

活動規則：活動期間內至全台藏壽司消費， 達成指定盤數，拍下完成照，至台灣藏壽司 Facebook 或 Instagram 粉絲專頁指定貼文留言區，留下對藏壽司10周年祝福的話、@標記兩位好友，並依規定填寫表單、與上傳完成照，即可參加抽獎。



活動獎項：

疊盤達成50盤：台北東京來回機票 （1年期票），共 10名

疊盤達成20盤：TSUM TSUM立體拼圖（每組 3入），共 100 名

疊盤達成10盤：藏壽司500元商品抵用券，共 100 名



抽獎方式：

1、獎項會從50盤開始抽，若未抽中50盤獎項，將自動進入20盤抽獎名單，以此類推，若50盤已中獎，將不會再抽中20盤及10盤獎項。



2、抽獎依序為50盤、20盤、10盤挑戰，每位參加者僅有一次中獎機會，並以主辦單位抽出之中籤順序為中獎依據，若有重複中獎者，以先抽出之獎項為主，且每位中獎者均需於兌獎時提供活動期間之發票正本（含消費明細）予主辦單位，每張發票僅能兌換一個獎項，重複兌獎者或重複之發票，主辦單位得取消得獎資格。



詳細活動規範及供應情形，依 藏壽司 官方公告為準。