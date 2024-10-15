去日本玩一定要知道的餐廳預訂平台Tabelog有中文版、而且限時免費！日本Tabelog這次特別與旅遊網站KKday跨界合作，台灣粉絲在KKday網站就能預定超過42,000間日本人氣餐廳，還享12/31前訂位費全免優惠。同時先幫你推薦8間必吃餐廳，看完手刀就能訂位，飛日本之前一定要先做好功課。



推薦閱讀：聖誕節交換禮物必逛！Pinkoi Design Fest超過200間設計品牌、耶誕節手作小物、大人系微醺酒場一定要衝。





這次Tabelog攜手KKday，讓台灣粉絲在熟悉的KKday網站，就可以快速預訂到東京、大阪等地的熱門餐廳。可以避免日文網站或翻譯的不便，訂位時直接預定套餐也能省下看日文菜單的翻譯時間，訂購付款完畢之後只要憑KKday憑證就能到店用餐免排隊，也不用再打電話向店家確認，是I人友善的訂位流程。





特別的是，原先在Tabelog網站訂位，需收取每人440元日幣的系統使用費，而這次與KKday合作更推出限時優惠。自即日起至2024/12/31期間，於KKday完成訂位且到店用餐的用戶，可於到店用餐的 1 週後以 KKday Points 形式全額回饋訂位費，KKday Points可在KKday平台折抵使用，讓粉絲們再省一波。





這次KKday引進Tabelog平台上超過42000間日本餐廳，涵蓋燒肉、壽司、居酒屋等七大類型的美食推薦，也特別為粉絲推薦8間人氣餐廳，讓你搶先訂位。燒肉控不能錯過銀座「Ginza Chikamitsu」和「Yakiniku Ushigoro」，而壽司愛好者可選擇老字號「Shutoku」，感受江戶前壽司的經典滋味。喜愛鰻魚料理的粉絲可預訂米其林推薦的「Una fuji」，體驗道地的鰻魚三吃，去日本之前就能先透過KKday訂位，不怕吃不到、訂不到。







KKday X Tabelog 訂購平台

活動網址：https://walkr.tw/X4TsF2Wa

限定活動：即日起至2024/12/31期間，於KKday完成訂位且到店用餐的用戶，可於到店用餐的 1 週後以 KKday Points 形式全額回饋訂位費。