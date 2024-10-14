每年聖誕節必買、必逛的聖誕市集回來了！文青設計品牌Pinkoi在聖誕節舉辦的Pinkoi Design Fest將於11月15至17日於華山文創園區盛大登場，帶來超過200家亞洲設計師品牌及萬種設計商品。今年的亮點包含萬人交換禮物、萬織聖誕樹等，吸引許多粉絲期待。為了讓人提前感受聖誕氛圍，Pinkoi推出設計師聯名商品套票，粉絲們不管是約會、挑耶誕禮物，通通可以衝。



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本次Pinkoi Design Fest市集規劃了六大專區，包含生活選品、原創插畫、風格穿搭、手作體驗、身心靈療癒，還有大人專屬的微醺酒場。今年的身心靈療癒專區特別受注目，像是人類圖解讀和能量療癒，讓你在聖誕節前探索自我。同時，在微醺酒場也帶來多款限定酒品，結合放鬆與療癒的雙重體驗，一定要好好享受節慶的浪漫氣氛。





另外，Pinkoi這次更推出「萬人交換禮物活動」與粉絲們一起玩，粉絲只需準備500元的禮物，每日整點與知名KOL、質感品牌、現場民眾進行交換禮物，有機會獲得價值萬元的豪華大禮，最大獎是北投老爺酒店雙人景緻客房住宿券。





今年的Pinkoi聖誕市集不僅有驚喜禮物，還有萬織聖誕樹及限定周邊商品，也特別為粉絲們推出多款套票組合，包含周邊聖誕奇緣針織袋、閃閃惹人襪、只響聽音樂 NFC 卡片，可以搭配套票一起買，還有手作愛好者必備的體驗套票，無論是手作聖誕禮物、用心挑聖誕禮物，都要先朝聖。





2024 Pinkoi Design Fest

活動時間：11/15-11/17 11:00-19:30（最後入場時間19:00）

活動地點：華山文創園區東2館四連棟

活動網址：https://walkr.tw/zaHdyjEU

