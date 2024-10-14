被粉絲們暱稱小土匪的「卡娜赫拉的小動物」，一路紅到今天，推出周邊小物還是讓粉絲們忍不出錢包掏出來買單。這次7-ELEVEN特別推出「卡娜赫拉的小動物遨遊日本」限量周邊精品集點活動，P助和粉紅兔兔帶著粉絲玩遍東京、沖繩、京都與北海道等四大景點，推出超過20款新品，10/16起正式開賣。



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這次「卡娜赫拉的小動物遨遊日本」集點活動推出豐富種類周邊商品，包含可愛的公仔、存錢筒，以及多款實用的旅行小物、家居小物通通有。特別推薦太陽能模型搖頭公仔和35cm超巨大粉紅兔兔存錢筒，都是粉絲必搶的單品。另外，限量餐廚用品如碗盤組、茶壺杯組更讓粉絲在家也能感受到滿滿的卡娜赫拉療癒氛圍，最低199元起加價購，買一組收藏、一組日常使用也不心疼。







除了居家周邊，7-ELEVEN也推出了多款旅行實用商品，超高CP值旅行盥洗收納包、兩用頸枕、28吋行李箱，以及超迷你150mL保溫瓶，都是本次活動的亮點商品。此外更特別推出可折疊的雙電壓負離子吹風機，599元就能換購，更適合外出旅行、出差的粉絲入手。





7-ELEVEN 卡娜赫拉的小動物遨遊日本 活動資訊

活動日期：

快閃購：2024年10月16日(三)15:00起至2024年11月3日(日)24：00止。

集點送：2024年11月4日(一)15:00起至2024年12月31日(二) 24：00止。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)



7-ELEVEN 卡娜赫拉的小動物遨遊日本 推薦商品

限量太陽能模型搖頭公仔（共4款）

快閃購：消費不限金額+299元換購1款，隨機出貨。

集點送：集滿6點+299元換購1款，隨機出貨。



限量35cm粉紅兔兔存錢筒

快閃購：消費不限金額+999元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+999元換購1款，可指定款式。



限量碗盤組（共2款）

快閃購：消費不限金額+399元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+399元換購1款，可指定款式。



限量茶壺杯組（共2款）

快閃購：消費不限金額+699元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+699元換購1款，可指定款式。



限量保溫瓶2入組（共2款）

快閃購：消費不限金額+399元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+399元換購1款，可指定款式。



限量旅行盥洗收納包

快閃購：消費不限金額+199元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+199元換購1款，可指定款式。



限量輕量折傘（共2款）

快閃購：消費不限金額+299元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+299元換購1款，可指定款式。



限量翻轉兩用頸枕

快閃購：消費不限金額+399元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+399元換購1款，可指定款式。



限量KINYO雙電壓負離子吹風機

快閃購：消費不限金額+599元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+599元換購1款，可指定款式。



​​​​​​​限量1.8L雙層防燙快煮壺

快閃購：消費不限金額+999元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+999元換購1款，可指定款式。



​​​​​​​限量多功能電烤盤

快閃購：消費不限金額+1699元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+1699元換購1款，可指定款式。



​​​​​​​限量彈簧P助小植物擺飾

快閃購：消費不限金額+169元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+169元換購1款，可指定款式。



​​​​​​​限量28吋行李箱（共2款）

快閃購：消費不限金額+2699元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+2699元換購1款，可指定款式。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。