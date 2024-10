台北任天堂快閃店,要開了!粉絲們敲碗期待的「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」日本任天堂官方商店快閃店,由官方正式公告,本次快閃店確定活動時間,將在10/17-11/10,25天快閃台北信義區,粉絲們一定要準時朝聖,不用飛日本就能買到任天堂周邊。



這次Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI,將販售超人氣遊戲系列「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」主題商品,以及Nintendo Switch主機及遊戲軟體,一次滿足個遊戲玩家與粉絲,其中更包含只在「Nintendo TOKYO/ OSAKA」買得到的限定商品,粉絲一定要把握機會買起來。







本次快閃活動,將在10/17-11/10期間限定登場,快閃店地點位在「新光三越 台北信義新天地 A9店9樓」,搭配新光百貨的周年慶,在各分店也會推出集點贈、瑪利歐人偶見面會、拍照區等活動。主辦單位表示,本次Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI快閃活動,將視人潮情況發放整理券,發放整理券位置在新光信義A9店東側門右側廊道,粉絲要朝聖前一定要先確認官方公告的入場資訊。





Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI

活動期間:2024/10/17-11/10

活動地點:新光三越 台北信義新天地 A9 店9樓

整理券發放位置:新光信義A9店東側門右側廊(發放情形依「傑仕登」粉絲專頁官方公告為準)

官網:https://walkr.tw/2AIKVqey