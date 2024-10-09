台北任天堂快閃店，要開了！粉絲們敲碗期待的「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」日本任天堂官方商店快閃店，由官方正式公告，本次快閃店確定活動時間，將在10/17-11/10，25天快閃台北信義區，粉絲們一定要準時朝聖，不用飛日本就能買到任天堂周邊。



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這次Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI，將販售超人氣遊戲系列「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」主題商品，以及Nintendo Switch主機及遊戲軟體，一次滿足個遊戲玩家與粉絲，其中更包含只在「Nintendo TOKYO/ OSAKA」買得到的限定商品，粉絲一定要把握機會買起來。







本次快閃活動，將在10/17-11/10期間限定登場，快閃店地點位在「新光三越 台北信義新天地 A9店9樓」，搭配新光百貨的周年慶，在各分店也會推出集點贈、瑪利歐人偶見面會、拍照區等活動。主辦單位表示，本次Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI快閃活動，將視人潮情況發放整理券，發放整理券位置在新光信義A9店東側門右側廊道，粉絲要朝聖前一定要先確認官方公告的入場資訊。





Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI

活動期間：2024/10/17-11/10

活動地點：新光三越 台北信義新天地 A9 店9樓

整理券發放位置：新光信義A9店東側門右側廊（發放情形依「傑仕登」粉絲專頁官方公告為準）

官網：https://walkr.tw/2AIKVqey