三麗鷗禮盒必搶！來自日本的法蘭酥餅乾禮盒「神戶風月堂」這次在台灣推出多款限定新品，包含超萌「三麗鷗聯名禮盒」、超厚七層的「綺慶法蘭酥」以及周年慶限定「法蘭酥周邊小物」三大亮點，再次打造話題焦點。同時神戶風月堂更在台北3大百貨打造快閃門市，粉絲們衝新光三越信義A4、A8館與SOGO忠孝館買起來。



▲神戶風月堂三麗鷗聯名禮盒超可愛，3款三麗鷗組合限定開賣 / 神戶風月堂提供、WalkerLand窩客島整理



▲神戶風月堂綺慶法蘭酥禮盒，七層夾心餅乾打造華麗層次感 / 神戶風月堂提供、WalkerLand窩客島整理

神戶風月堂 新光三越A4快閃店

神戶風月堂為迎接Gaufres法蘭酥誕生98週年，特別推出「綺慶法蘭酥禮盒」，全球限量1萬盒、全台限量僅1000盒，以七層夾心餅乾打造華麗層次感。靈感來自經典蛋糕的三款風味——草莓、蒙布朗、水果蛋糕，外觀設計呈現萬花筒華麗花紋，還搭配木製小刀方便向蛋糕一樣切片分享。▲神戶風月堂綺慶法蘭酥禮盒，全台限量僅1000盒 / 神戶風月堂提供、WalkerLand窩客島整理另一大亮點則是「三麗鷗迷你法蘭酥禮盒」，主打超可愛收藏級包裝，共推出三組人氣角色組合，包括Hello Kitty與Tiny Chun、布丁狗與大耳狗喜拿、美樂蒂與酷洛米，內含香草、草莓與可可三款迷你酥餅，超萌鐵盒讓粉絲們通通要收藏。▲神戶風月堂三麗鷗迷你法蘭酥禮盒，共推出三組人氣角色組合 / 神戶風月堂提供、WalkerLand窩客島整理除了焦點主打商品外，神戶風月堂與姊妹品牌Lespoir攜手推出春夏限定「橙香夏威夷豆杏仁薄煎餅」與「花卉綜合餅乾禮盒」，搭配經典端午限定圓罐、雙罐、緋紅綜合等系列，豐富層次與日法美學融合魅力。這次更為了慶祝台灣新代理商一週年，特別推出限定滿額贈，包含迷你法蘭酥杯墊、巨圓法蘭酥環保袋，是甜點控必須收藏的穿搭周邊。▲神戶風月堂周邊小物迷你法蘭酥杯墊 / 神戶風月堂提供、WalkerLand窩客島整理▲神戶風月堂周邊小物巨圓法蘭酥環保袋 / 神戶風月堂提供、WalkerLand窩客島整理

期間：2025/4/24~2025/5/31

地點：台北新光三越信義新天地A4館百貨 B2中央手扶梯旁

電話：0919-144-118



神戶風月堂 台北Sogo百貨忠孝館快閃店

期間：2025/4/28~2025/5/11

地點：台北忠孝Sogo百貨 B2手扶梯旁

電話：0919-144-118



神戶風月堂 新光三越A8快閃店

期間：2025/5/12~2025/6/11

地點：台北新光三越信義新天地A8館百貨 B2中央手扶梯旁

電話：0919-144-118



神戶風月堂綺慶法蘭酥禮盒

販售期間：即日起接受官網預購及快閃店預購

內容：草莓蛋糕風風味千層法蘭酥1入、蒙布朗蛋糕風味千層法蘭酥1入、水果蛋糕風味千層法蘭酥1入

共3入，每種口味共7層

售價： 980元



神戶風月堂 三麗鷗迷你法蘭酥聯名款禮盒（18入）

內容：香草風味*6、草莓風味*6、可可風味*6

售價：920 元



甜點控不只要收神戶風月堂三麗鷗法蘭酥 還有更多甜點話題要衝