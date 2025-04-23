為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 麵茶奶蓋雪花冰！八時神仙草 嘎哩咖啡聯名限定，麵茶雪花冰 仙草奶茶絕配。

麵茶奶蓋雪花冰！八時神仙草 嘎哩咖啡聯名限定，麵茶雪花冰 仙草奶茶絕配。

麵茶 雪花冰 甜點 中山站 more
2025-04-23 20:00:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：​​​​​​​八時神仙草
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

台北甜品界的代表「八時神仙草」，這次首度聯手人氣咖啡品牌「嘎哩咖啡」，把童年味道的「麵茶」重新演繹成現代台味甜品，打造超吸睛聯名系列「嘎哩做伙呷米爹」。本次聯名用台味麵茶當主角推出新品組合，像是麵茶奶蓋雪花冰、仙草奶茶飲品等都能吃到麵茶香，濃郁又懷舊。4月25日起三間門市開賣，數量有限，粉絲手刀搶吃。
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名「嘎哩做伙呷米爹」，麵茶雪花冰、麵茶飲料同步開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名「嘎哩做伙呷米爹」，麵茶雪花冰、麵茶飲料同步開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋布蕾雪花冰、麵茶奶蓋仙草茶、仙草奶茶品同步開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋布蕾雪花冰、麵茶奶蓋仙草茶、仙草奶茶品同步開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



這次八時神仙草與嘎哩咖啡聯名，一次推出三款甜品與飲品，每一樣都用「麵茶奶蓋」當主角，帶來復古懷舊風味。主推款「麵茶奶蓋布蕾雪花冰」，使用八時經典的仙草雪花冰上加厚厚麵茶奶蓋，並且疊上嘎哩手作布蕾、撒上麵茶粉，打造甜鹹交錯的豐富口感。
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋布蕾雪花冰必吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋布蕾雪花冰必吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋布蕾雪花冰放上一整顆布蕾 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋布蕾雪花冰放上一整顆布蕾 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

飲品系列，則推薦「麵茶奶蓋仙草茶」與「仙草奶茶」，結合茶香與麵茶香，喝起來涮嘴不膩。此外更推薦下午茶吃「麵茶奶油布蕾＋飲品組合」，用200元就能一次吃喝兩樣，拍照打卡也超有話題。本次八時神仙草與嘎哩咖啡聯名系列，將於2025年4月25日正式開賣，售完為止，並且同步在括八時神仙草中山店與松菸店，以及嘎哩咖啡本店，總共3間門市限定販售，粉絲記得提早衝朝聖。
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋仙草茶、仙草奶茶 / 八時神仙草提供、WalkerLand窩客島整理
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋仙草茶、仙草奶茶 / 八時神仙草提供、WalkerLand窩客島整理
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，下午茶必吃麵茶奶油布蕾＋飲品組合 / 八時神仙草提供、WalkerLand窩客島整理
▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，下午茶必吃麵茶奶油布蕾＋飲品組合 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

八時神仙草X嘎哩咖啡 嘎哩做伙呷米爹

活動期間：2025年4月25日起，售完為止。
品項及價格：
麵茶奶蓋布蕾雪花冰 $259
麵茶奶蓋仙草茶 M75/L85
麵茶奶蓋仙草奶茶 M80/L90
麵茶奶油布蕾＋麵茶系列飲品 SET 組合 $200
 

八時神仙草X嘎哩咖啡 聯名餐點販售門市

八時神仙草 中山店
台北市中山北路一段135巷5號

八時神仙草 松菸店
台北市忠孝東路四段553巷22弄12號

嘎哩咖啡
台北市大同區重慶北路三段23號2樓
 

甜點控吃完麵茶奶蓋雪花冰 還有更多甜點口袋名單

推薦閱讀：順成蛋糕新品斑蘭蛋糕上市！399元品嚐順成最強綠色甜點。

推薦閱讀：2025限定母親節甜點！奕式布蕾×法絨×open it 三款質感母親節蛋糕推薦。

推薦閱讀：法朋2025母親節蛋糕！五款限定甜點搶先預購，寵媽咪必吃法朋。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
#甜點
morechevron_right
延伸閱讀
順成蛋糕新品斑蘭蛋糕上市！399元品嚐順成最強綠色甜點。
 編輯 李維唐
彥仲麵茶品牌概念店！每款冰品主打自製冰磚， 必點招牌麵茶雪花冰濃郁好吃、鐵觀音冰沙超涮嘴
 nana
八曜和茶玉米奶茶！兒童節飲料新品 八曜綠巨人白奶茶，無咖啡因玉米燕麥奶茶。
 編輯 張人尹
一路發綠豆沙！大甲飲料店王者，人手一杯綠豆沙牛奶，飽足感不輸銅板小吃。
 記者 楊婷雅
義美奶茶大變身！竟然跟「大碗公冰·甜品」強強聯名！不只推出義美奶茶綿綿冰，還有全台首創義美奶茶粉粿！「大碗公冰·甜品台中南屯店」全新三代店超美超好拍～ - 阿華田的美食日記
 阿華田
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
推薦商品
keyboard_arrow_up