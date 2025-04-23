台北甜品界的代表「八時神仙草」，這次首度聯手人氣咖啡品牌「嘎哩咖啡」，把童年味道的「麵茶」重新演繹成現代台味甜品，打造超吸睛聯名系列「嘎哩做伙呷米爹」。本次聯名用台味麵茶當主角推出新品組合，像是麵茶奶蓋雪花冰、仙草奶茶飲品等都能吃到麵茶香，濃郁又懷舊。4月25日起三間門市開賣，數量有限，粉絲手刀搶吃。



▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名「嘎哩做伙呷米爹」，麵茶雪花冰、麵茶飲料同步開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋布蕾雪花冰、麵茶奶蓋仙草茶、仙草奶茶品同步開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

八時神仙草X嘎哩咖啡 嘎哩做伙呷米爹

這次八時神仙草與嘎哩咖啡聯名，一次推出三款甜品與飲品，每一樣都用「麵茶奶蓋」當主角，帶來復古懷舊風味。主推款「麵茶奶蓋布蕾雪花冰」，使用八時經典的仙草雪花冰上加厚厚麵茶奶蓋，並且疊上嘎哩手作布蕾、撒上麵茶粉，打造甜鹹交錯的豐富口感。▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋布蕾雪花冰必吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋布蕾雪花冰放上一整顆布蕾 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝飲品系列，則推薦「麵茶奶蓋仙草茶」與「仙草奶茶」，結合茶香與麵茶香，喝起來涮嘴不膩。此外更推薦下午茶吃「麵茶奶油布蕾＋飲品組合」，用200元就能一次吃喝兩樣，拍照打卡也超有話題。本次八時神仙草與嘎哩咖啡聯名系列，將於2025年4月25日正式開賣，售完為止，並且同步在括八時神仙草中山店與松菸店，以及嘎哩咖啡本店，總共3間門市限定販售，粉絲記得提早衝朝聖。▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，麵茶奶蓋仙草茶、仙草奶茶 / 八時神仙草提供、WalkerLand窩客島整理▲八時神仙草X嘎哩咖啡聯名，下午茶必吃麵茶奶油布蕾＋飲品組合 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025年4月25日起，售完為止。

品項及價格：

麵茶奶蓋布蕾雪花冰 $259

麵茶奶蓋仙草茶 M75/L85

麵茶奶蓋仙草奶茶 M80/L90

麵茶奶油布蕾＋麵茶系列飲品 SET 組合 $200



八時神仙草X嘎哩咖啡 聯名餐點販售門市

八時神仙草 中山店

台北市中山北路一段135巷5號



八時神仙草 松菸店

台北市忠孝東路四段553巷22弄12號



嘎哩咖啡

台北市大同區重慶北路三段23號2樓



甜點控吃完麵茶奶蓋雪花冰 還有更多甜點口袋名單