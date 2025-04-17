甜點控一定不能錯過！新加坡人氣國民甜點「斑蘭蛋糕」正式登台，由六十年老字號順成蛋糕傾力推出全新商品，以屏東小農現採斑蘭葉鮮萃原汁製成，完整復刻南洋經典滋味，讓想找「斑蘭蛋糕哪裡買」、「台灣也能吃到正宗新加坡甜點」的消費者有了最佳選擇。



▲順成蛋糕新品斑蘭蛋糕上市！399元品嚐順成最強綠色甜點 / 順成蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理



順成蛋糕以職人精神延續六十年烘焙技藝，推出全新「斑蘭蛋糕」，讓台灣甜點迷不必出國也能品嚐到來自新加坡的經典滋味。這款新品以南洋風味為靈感，選用屏東在地斑蘭葉鮮榨原汁，搭配日本鑽石牌低筋麵粉與紐西蘭進口奶油製作，細膩還原新加坡街頭最具代表性的國民甜點。融合青草與芋香的斑蘭香氣，配上綿密濕潤的蛋糕體，成為春季最值得推薦的甜點新選擇。



▲順成蛋糕以職人精神延續六十年烘焙技藝，推出全新「斑蘭蛋糕」 / 順成蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理

順成蛋糕為重現記憶中熟悉的東南亞風味，研發團隊親自走訪在地農家，選用台灣小農種植的新鮮斑蘭葉，以低溫鮮萃保留天然香氣，製成翠綠色澤與天然風味兼具的原汁精華。整體蛋糕口感柔軟細膩，氣味層次分明，前段為斑蘭清香，中段交織出自然芋頭與奶油香氣，尾韻則淡雅散發椰奶味，完美詮釋新加坡傳統甜點的靈魂元素。▲選用台灣小農種植的新鮮斑蘭葉，以低溫鮮萃保留天然香氣，製成翠綠色澤與天然風味兼具的原汁精華 / 順成蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理這款新品不僅味道經典，外型亦呈現出療癒自然的視覺感受，特別適合在午後時光搭配茶飲享用。無論是家庭聚會還是野餐點心，斑蘭蛋糕都能成為桌上的注目焦點。為歡慶新品上市，順成蛋糕自4月18日起限時推出優惠活動，原價新台幣420元，現以95折特價399元於全台指定門市販售，甜點控千萬別錯過。▲這款新品不僅味道經典，外型亦呈現出療癒自然的視覺感受，特別適合在午後時光搭配茶飲享用 / 順成蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理同時，順成蛋糕也預告，未來將持續推進南洋風味系列甜品規劃，預計於中秋節推出「斑蘭波蘿蛋黃酥」，結合傳統中式酥點技術與濃郁斑蘭香，創造更多元的味覺體驗。透過這次斑蘭蛋糕的推出，品牌不僅展現對食材的嚴選堅持與烘焙工藝的講究，也進一步將經典南洋甜點重新帶入現代日常，讓台灣消費者品味來自新加坡的美好滋味。▲這款新品以南洋風味為靈感，選用屏東在地斑蘭葉鮮榨原汁，搭配日本鑽石牌低筋麵粉與紐西蘭進口奶油製作 / 順成蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理

順成斑蘭蛋糕

售價資訊：建議售價 NT$420，限時優惠 NT$399

開賣日期：2025年4月18日起

販售通路：順成蛋糕全台部分門市（忠孝、錦州、微風北車、松山機場、裕隆城等）

對於甜點控來說，好吃的甜點、新奇的甜點一點都不會多