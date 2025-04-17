台北甜點推薦再添一間話題新店，位於大安區的全新甜點沙龍「SEASON Artisan Pâtissier」正式開幕，打造台北唯一劇場式甜點體驗空間，結合法式甜點藝術、沉浸式料理劇場與質感禮盒試吃，成為近期最受矚目的下午茶新據點。這間由主廚洪守誠創立、擅長將經典法式甜點轉譯為當代風味的SEASON，透過冷藏甜點藝廊、私密劇場料理空間與全新品牌識別設計，讓甜點不只是甜，更是一段段能被收藏的味覺記憶。從甜點控到送禮族，無論是想找台北甜點店新開幕資訊，還是想體驗不同以往的甜點沙龍場景，都不能錯過這間充滿藝術氣息的新空間。



▲SEASON甜點劇場沙龍開幕！台北首見沉浸式法式味覺體驗，甜點控必訪 / SEASON Artisan Pâtissier 劇場式甜點沙龍概念店提供、WalkerLand窩客島整理



SEASON Artisan Pâtissier此次翻新並非僅止於門市外觀，而是一次全方位重啟品牌靈魂的升級工程。以二十世紀初的La Belle Époque「美好年代」為靈感出發點，主廚Season重新詮釋那個充滿藝術、音樂、戲劇與浪漫精神的黃金時代。空間由國際設計團隊ECRU STUDIO操刀，以新藝術風格為主軸，融合法式拱形、幾何格紋木地板、復古布料與插畫手繪牆面，呈現出既懷舊又現代的沉浸式美感體驗，呼應品牌「從經典走向當代」的甜點語彙美學。



▲SEASON Artisan Pâtissier此次翻新並非僅止於門市外觀，而是一次全方位重啟品牌靈魂的升級工程 / SEASON Artisan Pâtissier 劇場式甜點沙龍概念店提供、WalkerLand窩客島整理

一走進冷藏甜點區，透明玻璃櫃內猶如藝術藝廊般陳列著多款經典與創新之作，從擁有多重層次、酸甜交織的「感官花園」，到重新解構傳統蘋果塔的「蘋果倒塔」、具備法式與日式交融特色的「草莓千層大福」、經典重現的「聖多諾黑」，以及靈感來自巴黎香水調性的「我的巴黎」，每一道甜點都是季節與記憶的收藏。甜點隨著四季輪替更新，讓每一次回訪都能有全新味蕾驚喜。▲一走進冷藏甜點區，透明玻璃櫃內猶如藝術藝廊般陳列著多款經典與創新之作，從擁有多重層次、酸甜交織的「感官花園」 / SEASON Artisan Pâtissier 劇場式甜點沙龍概念店提供、WalkerLand窩客島整理緊接著進入禮盒試吃區，彷彿走入風味詩集般的空間，牆面點綴古董布帛與歐洲家飾，禮盒商品以藝術手繪搭配織紋紙包裝，視覺與觸感皆帶來豐富層次。這裡集結SEASON最具代表性的常溫甜點，包括口感濃郁的「金磚可麗露」、層層酥香的「布列塔尼餅乾」、奶香濃郁的「桂花蘋果費南雪」、珍稀風味的「白松露榛果費南雪」、冰涼享用更清爽的「打啵克林姆餅乾」，以及長年熱銷的「馬卡龍」系列，搭配季節節令還會推出限量「香頌禮盒」、「感官花園系列餅乾」等限定組合，是送禮自用兩相宜的高級甜點選擇。▲緊接著進入禮盒試吃區，彷彿走入風味詩集般的空間，牆面點綴古董布帛與歐洲家飾，禮盒商品以藝術手繪搭配織紋紙包裝 / SEASON Artisan Pâtissier 劇場式甜點沙龍概念店提供、WalkerLand窩客島整理而最具話題性的亮點空間，莫過於隱身店鋪深處、如劇場後台般的「Speakeasy甜點師料理劇場區」。這裡由主廚Season以一人雙角色創作出十道料理，前半段以甜點語彙重塑鹹食料理，後半段則以西餐廚藝邏輯解構甜點本體，進行創作上的顛覆與重組。像是以氣泡蔬菜演繹法式經典的「蔬果漂浮蛋白」、將家鄉記憶與畫作靈感結合的「水果潤餅」、運用酸麵包與奶香交疊的「濃縮早午餐」、以及充滿蘋果層次結構的「春季千層」，每一道料理都承載主廚對時間、地方與自我經歷的再詮釋，展現了SEASON將甜點轉化為敘事載體的強烈企圖。▲而最具話題性的亮點空間，莫過於隱身店鋪深處、如劇場後台般的「Speakeasy甜點師料理劇場區」 / SEASON Artisan Pâtissier 劇場式甜點沙龍概念店提供、WalkerLand窩客島整理此外，整套套餐設計也導入多元飲品搭配邏輯。老饕們可依喜好選擇「全咖啡」、「全茶飲」或「全酒款」三種方式開啟風味之旅。其中與咖啡品牌Ninety Plus聯手推出三款氣味截然不同的風味咖啡，由2023世界虹吸咖啡冠軍Stanley簡嘉程設計，不僅香氣層次豐富，也保留了咖啡因攝取的輕盈感。茶飲則由琥泊茶苑特製，包括杉林溪翠玉氣泡烏龍、合歡山接骨木花金萱、南投紅玉紅茶等三款佳作，讓品茶也能成為料理旅程中的藝術篇章。若選擇酒款，則從個性香檳揭開序幕，再經古老絕版葡萄育種酒到微甜尾韻的創作款，讓每一次小酌都充滿主廚的個性演繹。▲老饕們可依喜好選擇「全咖啡」、「全茶飲」或「全酒款」三種方式開啟風味之旅 / SEASON Artisan Pâtissier 劇場式甜點沙龍概念店提供、WalkerLand窩客島整理因應開幕及母親節活動，SEASON也推出多款期間限定禮盒與優惠方案，包括經典常溫糕點禮盒、感官花園系列餅乾組、費南雪禮盒等高人氣組合。其中與生活風格品牌VÖODÖOMÖI攜手推出的「寵愛媽咪禮盒」更是亮點之一，內含香水系護手霜與滿爆水果磅蛋糕，是今年母親節最具品味的送禮首選。活動期間更享有指定禮盒九五折，無論為自己犒賞還是傳遞心意，都能讓甜點成為溫柔而有記憶的日常。▲因應開幕及母親節活動，SEASON也推出多款期間限定禮盒與優惠方案，包括經典常溫糕點禮盒、感官花園系列餅乾組、費南雪禮盒等高人氣組合 / SEASON Artisan Pâtissier 劇場式甜點沙龍概念店提供、WalkerLand窩客島整理自2011年創立至今，SEASON Artisan Pâtissier始終秉持「甜點即是藝術」的核心精神，透過在地食材與法式技藝的對話、從空間到食器的細節設計，打造出專屬於台灣的風味敘事。這次全新開幕不只是品牌回歸，更是一次質地與情感兼具的重生，邀請每位踏進空間的賓客，一同品味時間與回憶的甜美章節。▲自2011年創立至今，SEASON Artisan Pâtissier始終秉持「甜點即是藝術」的核心精神 / SEASON Artisan Pâtissier 劇場式甜點沙龍概念店提供、WalkerLand窩客島整理

SEASON Artisan Pâtissier 劇場式甜點沙龍概念店

開幕試營運禮盒優惠：指定常溫禮盒享 95 折優惠

試營運優惠期間：即日起～結束日未定



Speakeasy甜點劇場體驗

活動期間：每週五～六限定登場（每週兩場）

時間：11:30～14:00、14:30～17:00

套餐價位：NT$2800+10%，含10道甜點料理＋咖啡／茶／酒 任選其一搭配



SEASON 母親節限定禮盒

販售期間：2025/04/28～2025/05/11

經典常溫糕點禮盒 NT$500

內容物：白松露榛果費南雪×2＋桂花蘋果費南雪×2＋鹽之花巧克力酥餅×2



聯名「寵愛媽咪禮盒」NT$1180（原價NT$1280）

內容物：水果磅蛋糕×1＋香水護手霜（玫瑰／青檸／桂花 三選一）×1



SEASON 新品蛋糕・禮盒資訊

三款母親節6吋蛋糕（與美食加聯名）NT$1800／款

Liz獨家限定：琴海之詩

SEASON經典代表：感官花園

巴黎靈感創作：我的巴黎



感官花園系列9入禮盒 NT$900

內容物：核桃酥×3、打啵克林姆餅乾×3、鑽石餅乾×3



費南雪經典禮盒 NT$500

內容物：白松露榛果×2、桂花蘋果×2、桂花橘丁×2



母親節一定不能錯過給媽媽的甜甜母親蛋糕