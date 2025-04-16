母親節要到了，搜尋母親節蛋糕推薦、宅配蛋糕優惠時，絕對不能錯過PAUL Taiwan今年推出的兩款限定甜點。「覆盆子夏洛特」和「莓好蜜語乳酪慕斯蛋糕」都是用百年法式甜點工藝製作，不只外型超有儀式感，口感也超細膩，現在只要在4月30日前預購整模蛋糕並付款，就能享有母親節蛋糕限時9折優惠，還能選擇宅配到家，讓媽咪一打開蛋糕盒就被驚喜甜到心裡。



▲PAUL母親節蛋糕限時優惠！覆盆子夏洛特限時九折開搶，寵媽咪就現在 / PAUL提供、WalkerLand窩客島整理



PAUL Taiwan 2025推出的母親節限定蛋糕。「莓好蜜語乳酪慕斯蛋糕」與「覆盆子夏洛特」以百年法式烘焙技藝打造出讓人驚豔的細膩口感。主打商品之一「莓好蜜語乳酪慕斯蛋糕」以綿密乳酪為基底，融合蜂蜜香氣與酸甜草莓果凍，層層堆疊新鮮草莓與芒果，打造甜而不膩的幸福滋味，是母親節午後最療癒的美味陪伴。



▲主打商品之一「莓好蜜語乳酪慕斯蛋糕」以綿密乳酪為基底 / PAUL提供、WalkerLand窩客島整理

而另一款擁有高人氣的「覆盆子夏洛特」更是宅配首選，選用從法國進口的夏洛特蛋糕體，外圈由酥鬆手指餅乾圍繞，中心內餡以海綿蛋糕與滑順奶香蛋黃交織而成，頂層覆滿冷凍覆盆子，吃得到法式酸甜層次，是送給媽咪最優雅也最有儀式感的選擇。▲另一款擁有高人氣的「覆盆子夏洛特」更是宅配首選，選用從法國進口的夏洛特蛋糕體 / PAUL提供、WalkerLand窩客島整理





PAUL母親節蛋糕限時優惠

優惠期間：即日起至4月30日止

預購方式：整模蛋糕預訂並付款，享9折優惠

加贈好禮：贈送母親節專屬祝福小卡

可取貨門市：仁愛、內湖、大葉高島屋、林口三井、新竹巨城、台中市政

宅配服務：僅適用「覆盆子夏洛特」，低溫宅配另收運費



PAUL2025母親節蛋糕

莓好蜜語乳酪慕斯蛋糕：整份6吋$1,200，單片$160

覆盆子夏洛特蛋糕（可宅配）：整份7吋$2,160



PAUL母親節蛋糕預購

線上預訂：https://paultaiwan.cyberbiz.co

官網查詢：http://www.paultaiwan.com





2025母親節限定母親節蛋糕一定不能錯過的必吃款