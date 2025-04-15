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母親節蛋糕免費吃！貪吃狗冰淇淋6種口味滿額贈，冰淇淋版金莎神還原。

貪吃狗 冰淇淋 金莎 甜點 more
2025-04-15 11:20:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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冰淇淋版金莎吃起來！Greedy Beagle貪吃狗甜點這次為了慶祝6週年生日，特別祭出全新比利時的進口冰淇淋，包含超療癒「冰淇淋版金莎」限定口味，此外還有超涮嘴蝴蝶酥新品，週年慶更加碼抽獎活動，有機會直接把6吋母親節蛋糕免費帶走。

▲貪吃狗甜點6週年限定推出比利時冰淇淋滿額贈，再抽母親節蛋糕 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲貪吃狗6週年新品常溫甜點蝴蝶酥新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



貪吃狗這次為了慶祝6週年，特別推出全新比利時冰淇淋系列，總共有6大口味選擇，包含經典必吃「巧克力、草莓牛奶、香草」，更推薦療癒口味「奶香黑醋栗」、奶香濃郁的「比利時焦糖餅乾」，還有神還原金莎巧克力的「金莎榛果」等口味。

▲貪吃狗為了慶祝6週年，推出新品比利時冰淇6種口味 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲貪吃狗為了慶祝6週年，推出新品比利時冰淇6種口味，推薦巧克力、奶香黑醋栗、金莎榛果 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

特別的是，在4/1-4/25期間只要消費滿899元直接免費送一杯比利時冰淇淋，憑活動發票還可參加線上抽獎，有機會抽中6吋母親節蛋糕，經典巴斯克、生乳酪塔可以免費帶回家。同時，貪吃狗也推薦新品比利時冰淇搭配招牌泡芙、丹麥菠蘿，只要在門市消費再加購冰淇淋，可享現折50元，甜點控一定要嚐鮮開吃。
貪吃狗 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲貪吃狗憑活動發票還可參加線上抽獎，有機會帶回6吋母親節蛋糕 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲貪吃狗甜點消費899元免費送一杯比利時冰淇淋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


除了生日慶優惠，貪吃狗甜點最近也推出全新常溫手工餅乾「蝴蝶酥」，可愛罐裝造型，一打開罐子就能聞到奶油香氣。主打酥鬆脆口的口感，並且推出經典原味、以及微鹹的可可口味共2種選擇，讓人忍不住一片接一片，無論是伴手禮、母親節小禮物都超適合。

▲貪吃狗甜點推出常溫點心新品蝴蝶酥共2種口味 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲貪吃狗甜點推出常溫點心新品蝴蝶酥共2種口味，可享組合優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



 

貪吃狗6週年優惠活動

活動期間：2025/04/01-04/25
活動內容：
1、消費滿899元直接免費送一杯比利時冰淇淋。
2、憑活動發票可參加登錄抽獎，有機會抽中6吋母親節蛋糕。
 

貪吃狗新品比利時冰淇淋

售價：175元/杯
優惠活動：於貪吃狗消費加購比利時冰淇淋，可享現折50元優惠。
 

貪吃狗新品蝴蝶酥

售價：$285/罐（10片）
禮盒優惠：2入$539元
 

不只貪吃狗甜點冰淇淋 冰淇淋新品通通要吃

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