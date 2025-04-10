COLD STONE冰淇淋買一送一連抽35天！COLD STONE這次為了慶祝18週年，特別推出大人系冰淇淋「奶酒提拉米蘇」、甜點系「可可提拉米蘇」兩款新品同步在4/11起正式開賣。除此之外COLD STONE更推出線上抽獎活動，連續35天刮刮樂抽買一送一、紀念週邊還有冰淇淋優惠券，冰品控一定要跟上。



▲COLD STONE買一送一！新品奶酒提拉米蘇、可可提拉米蘇開吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲COLD STONE新品奶酒提拉米蘇、可可提拉米蘇，大人系冰淇淋開吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

COLD STONE新品 奶酒提拉米蘇、可可提拉米蘇

COLD STONE這次推出大人系新口味「奶酒提拉米蘇」冰淇淋，以提拉米蘇風味冰淇淋作為基底，拌入酥脆餅乾，並且搭配海綿蛋糕、奶蓋、可可粉，還原提拉米蘇的風味。此外更特別附上貝里斯奶酒滴管，品嚐時可以自己滴入冰淇淋中，是未成年不能吃的大人系限定風味。▲COLD STONE新品奶酒提拉米蘇，貝里斯奶酒滴管開吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲COLD STONE新品奶酒提拉米蘇，大人系冰淇淋新品開吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝另一款COLD STONE新品「可可提拉米蘇」則在提拉米蘇風味冰淇淋基底中加了OREO、巧克力醬，並且搭配提拉米蘇威化餅、極濃巧克力粉，打造甜點控必吃的4重濃郁可可口味。本次兩款新口味在4/11-5/15期間限定開賣，巧克力控、冰淇淋控一定要趁機嚐鮮。▲COLD STONE新品可可提拉米蘇，4/11-5/15期間限定開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝配合本次新品上市、同步也慶祝COLD STONE 18週年，同步推出優惠活動讓冰淇淋嗨翻。在4/11-4/13中杯以上冰淇淋第二件半價、4/18-4/20第二杯70元、4/25-4/30第二杯50元。除此之外，COLD STONE官方LINE在4/11-5/15期間推出天天刮好禮活動，連續35天都能抽優惠，有機會抽中冰淇淋買一送一、桶裝冰淇淋買一送一、免費小杯冰淇淋，還有紀念週邊酷黑冰杓等獎項，讓粉絲們天天抽起來。▲COLD STONE官方LINE推出抽獎活動，有機會抽中冰淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025年4月11日~2025年5月15日

奶酒提拉米蘇：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630（未滿18歲不可購買）

可可提拉米蘇：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630



COLD STONE新品優惠

活動期間：2025年4月11日~2025年4月13日

活動內容：活動期間點購中杯以上含桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋第二件半價 (不含脆餅;價低者為優惠品項)。



COLD STONE 酷黑冰杓加購優惠

活動期間：2025年4月11日~2025年12月31日

活動內容：活動期間點購任一冰淇淋商品享酷黑冰杓加購價199元。



COLD STONE 週末fun吃冰第二件70元優惠

活動期間：2025年4月18日~2025年4月20日

活動內容：活動期間點購中杯以上含桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋第二件70元 (不含脆餅;價低者為優惠品項)。



COLD STONE 酷聖石生日派對第二件50元優惠

活動期間：2025年4月25日~2025年4月30日

活動內容：活動期間點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二件50元 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。



COLD STONE 官方LINE 18週慶刮刮樂活動

活動期間：2025年4月11日~5月15日

活動內容：LINE官方帳號天天抽一次，有機會抽到冰淇淋第二杯$50、冰淇淋買一送一、桶裝冰淇淋買一送一、免費小杯經典冰淇淋一份或紀念週邊酷黑冰杓一支。



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