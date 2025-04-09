炸雞控吃爆！從拿坡里炸雞改名的「三商炸雞」這次推出全新口味「黃金山賊炸雞桶」，主打日式醬汁新吃法，同時更在4/10起推出買一桶、送一桶限定優惠，333元就能一次帶走兩桶炸雞，這波優惠全台13間三商炸雞門市都參加，讓速食控趁機揪團聚餐開吃。



▲炸雞買一送一！三商炸雞新品黃金山賊炸雞桶333元買一送一 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



三商炸雞這次新品「黃金山賊炸雞桶」特別選用五塊厚切雞胸排，並且雞肉現點現炸，讓外皮金黃酥脆、內部保留鮮嫩多汁的口感。在醬料上，三商炸雞特別以大蒜、洋蔥等多種辛香料，搭配品牌特調的黃金比例日式醬汁入味，打造鹹甜平衡剛剛好的風味。



▲三商炸雞新品黃金山賊炸雞桶，日式醬料炸雞必吃 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

三商炸雞 黃金山賊炸雞桶買一送一優惠

配合本次新品上市，三商炸雞在4/10-4/30期間，推出炸雞桶買一送一優惠，買一桶「黃金山賊炸雞桶」就免費送一桶「咔啦腿排桶」，無論是新口味、經典原味都能一次吃到。如果是三商i美食卡的會員，還有專屬加碼驚喜，在4月10日至4月25日，只要用APP裡的3點，就能兌換限量雙桶優惠券，用更優惠的323元就能帶走這組黃金山賊炸雞桶+咔啦腿排桶的組合，讓炸雞控吃起來就是比別人更便宜。▲三商炸雞黃金山賊炸雞桶4/10-4/30買一送一優惠 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理▲三商炸雞4/10-4/30，買一桶黃金山賊炸雞桶、送一桶咔啦腿排桶 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025年4月10日至4月30日

優惠內容：

外帶/內用「黃金山賊炸雞桶」送「咔啦腿排桶」，特價333元。

4/10～4/25會員加碼-使用3點領券，再享323元買一送一優惠。



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