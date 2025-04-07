從股票大跌、到進口關稅調整32%、預期生活開銷成本上升，到超市貨架上的價格一點一滴往上爬，不少人開始在意每一塊錢的去處。特別是日用品、三餐花費這些看似小額但累積起來驚人的支出，7-ELEVEN發現讓「省錢過日子」慢慢變成全民共通的默契。看準這波需求，7-ELEVEN近期加碼推出實體門市與線上預購多項優惠活動，包含民生用品買一送一、咖啡與餐飲訂閱制下殺六四折起，甚至還能用OPENPOINT點數折抵現金，不只方便，還能在物價高壓下多留點錢在自己口袋裡。





同時，7-ELEVEN在實體門市方面，推出指定濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球等生活用品買一送一優惠，同步啟動「i珍食」計畫，主打涵蓋逾五百項冷藏鮮食、甜點、烘焙等商品，於指定時段最低六五折販售。不僅如此，部分門市更設有「隱藏版折扣專區」，包括罐裝飲料、零食及日用品皆有機會以半價出清，吸引許多住在附近的租屋族與小家庭前往尋寶。



並且，7-ELEVEN為強化線上與數位服務，OPENPOINT點數可直接折抵消費，成為不少人心中的「虛擬零錢包」。點數生態圈包含鮮食訂閱制、咖啡組合優惠，甚至還可開團與親友共享餐飲折扣，省錢同時也更有趣。從4月7日至13日，7-ELEVEN「i預購」推出「週週好給利」與「食在好划算」活動，主打冷凍調理包、舒肥雞胸等多款商品最低六三折起，打造高CP值的居家餐桌。針對特定購物需求，「i珍食」更進一步整合OPENPOINT APP地圖功能，消費者可預先查詢鄰近門市的商品庫存與特價資訊，並建立個人化商品清單接收即時通知。懶得出門的話，也可透過foodomo平台將i珍食優惠商品宅配到府，即日起至4月15日，更推出輸入指定優惠碼就能享折扣的活動，像是滿198元享五折優惠碼「幸運七」以及滿299元享九五折的「週五買鮮乳」等，最高可現折100元，真正實現折上折的驚喜。至於最受歡迎的「OPENPOINT行動隨時取」飲品優惠，今年春季也不缺席。4月10日至17日，多款CITY系列咖啡與飲料以超值組合登場，像是大杯厚乳拿鐵與卡布奇諾11杯只要520元、濃萃系列12杯520元、一顆檸檬系列13杯520元，限量供應最高達十萬組，從經典美式到特色熱飲皆包含在內，讓愛喝咖啡的族群一次補足一週配額，省荷包又不犧牲品質。除了飲品之外，門市主食搭配優惠也同步登場，自4月2日至29日，精選三明治、麵包、飯糰、熱壓土司等可與指定飲料搭配享有超值價，組合價格最低僅需45元。若搭配使用OPENPOINT點數折抵，更能將省錢效益放大。冷凍與民生用品部分，則可鎖定「i預購」專區。像是紅杉食品推出十入料理包只要990元、老饕廚房雞胸肉80包組3120元，平均每份價格不到40元。民生用品也有不少值得入手的組合，例如酷洛米香氛除濕袋25包625元、石墨烯天絲涼被買一送一只要999元，都是家庭主婦與租屋族最愛。還有想一次囤貨衛生紙，家倍柔潔130抽72包特價699元的方案，每抽不到0.08元，可說是市場上難得的高性價比選擇。此外，iOPEN Mall平台同步推出P&G Ariel洗衣精箱購優惠與黃金小金豆購買活動，1g純金售價3900元，成為小資族兼顧生活與保值的另一項新選擇。



7-ELEVEN門市限定買一送一活動（即日起）

濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球等民生用品，最低任選買一送一。



OPENPOINT行動隨時取飲品優惠（4/10～4/17）

厚乳拿鐵／卡布奇諾：11杯520元（限量10萬組）

濃萃美式／濃萃拿鐵：12杯520元（限量10萬組）

檸檬青茶／檸檬紅／青梅：13杯520元（限量5萬組）

指定風味熱飲系列：12杯520元（限量5萬組）

精品美式／拿鐵（中杯）：9杯520元（限量5萬組）



哈根達斯雪糕優惠（4/11～4/15）

129元雪糕全系列買4送4，8支特價516元

使用icash 2.0、icash Pay、OPENPOINT APP滿千再折100元



衛生紙加價購優惠（即日起～4/15）



五月花100抽（咖波聯名）2包加價購特價21元，換算1串8包只要84元



牙膏買一送一優惠（即日起～4/15）

好來、DARLIE、高露潔指定牙膏任選買一送一



統一麵袋裝優惠（即日起～6/24，每週五六日限定）

指定袋裝統一麵（5入）單袋特價80元



i預購活動：食在好划算（4/7～4/13）

紅杉食品生鮮料理包：10包組990元（每道僅99元）

老饕廚房雞胸80包組：3,120元（每包平均39元）



i預購活動：週週好給利（4/7～4/13）

酷洛米除濕袋25包：625元（平均25元／包）

台灣製石墨烯天絲涼被買一送一：999元



i預購熱銷推薦（即日起）

家倍柔潔抽取衛生紙130抽72包：特價699元（每抽僅0.075元）



iOPEN Mall網購專區（即日起～4/30）

P&G洗衣精箱購：6入58折，每瓶475元

黃金小金豆（1g純金9999）：特價3,900元



外送平台 foodomo 限時優惠（即日起～4/15）

新客專屬優惠碼「幸運七」：滿198元享5折

通用優惠碼「週五買鮮乳」：滿299元享95折，最高折100元

i珍食商品同享折上折優惠



門市超值組合優惠（4/2～4/29）

指定三明治、麵包、飯糰、熱壓土司、漢堡搭配飲料，組合價45～95元不等

台股大跌 關稅來勢兇兇 銅板美食 買一送一 成為熱搜關鍵字