隨著川普關稅戰引發全球股市崩盤，台股也滿盤暴跌，讓不少人錢包直接大縮水，在關稅戰風波持續延燒的情況下，窩客島這次幫你蒐羅9間新北銅板美食，不論是15元滷肉飯、4元水餃，還是60元便當，每個CP值都超高，關稅戰台股大跌就先靠這9間新北銅板美食撐過。



▲關稅戰台股暴跌先收新北銅板價美食9選，高CP值板橋美食、新莊美食推薦一次吃 / WalkerLand窩客島整理



新北銅板小吃推薦必吃板橋裕民街「阿益魯肉飯」，內用限定的小碗滷肉飯，一碗只要15元銅板價，就算外帶點大碗也只要25元，超級銅板價滷肉飯根本是小資族救星；想要吃飽一點，絕對要知道新莊這家「慶食坊」，店內便當不管是雞腿飯、控肉飯、排骨飯，通通只要60元，還附4樣配菜，而點35元肉燥飯，也附2樣配菜，讓你不用百元就能吃飽飽超佛心。



▲美國關稅戰省錢必收9間新北人氣銅板價小吃，15元魯肉飯、5元鍋貼、60元便當超佛心 / WalkerLand窩客島整理



新北銅板美食必吃15元魯肉飯：阿益魯肉飯

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 阿益魯肉飯 說：

阿益魯肉飯的滷肉飯早期只賣10元，後來才調漲至現在的15元，但價格還是超級便宜，本來以為這間店只是價格便宜所以對口味沒有抱太多希望，沒想到滷汁意外的讓我驚豔，難怪用餐時段總是滿滿的人潮。



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阿益魯肉飯

地址：新北市板橋區裕民街64號

電話：02-2256-3475

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【新北食記】阿益魯肉飯 - 魯肉飯一碗只賣15元？不敢相信這裡是2024年的板橋



▲新北銅板美食：阿益魯肉飯，現價魯肉飯小碗15元，限內用，大碗魯肉飯也只要25元 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北銅板美食：阿益魯肉飯，板橋裕民街美食銅板價開吃 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



新北銅板美食30元開吃：環南米苔目

部落客 大手牽小手。玩樂趣造訪 環南米苔目 說：

是小英總統早餐也會吃的米苔目，環南米苔目在板橋人氣還蠻高的，特色就是黑白切小菜很多樣，而且超便宜，一個人花個一百元就可以吃很飽。



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環南米苔目

地址：新北市板橋區國光路189之3號

電話：0932-052-521

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：新北市板橋區環南米苔目｜都沒在漲價的！小菜都是30元，老牌米苔目任點都是銅板價



▲新北銅板美食：環南米苔目，現價米苔目小碗30元 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北銅板美食：環南米苔目，板橋人氣米苔目蔡英文也來吃過 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



新北銅板小吃5元鍋貼必吃：董記水煎包鍋貼

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 董記水煎包鍋貼 說：

鍋貼帶點焦焦的，外皮特別有咬勁，一咬下就感受到麵粉香，內餡濕潤有湯汁，吃起來不會有豬肉腥味，帶有蔬菜的淡淡甜度。



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董記水煎包鍋貼

地址：新北市板橋區館前東路51號

電話：02-2958-8238

完整介紹由部落客「省錢王JET吃喝玩樂趣」於窩客島分享：（府中美食）董記水煎包鍋貼～超好吃手工鍋貼只要５元！皮Q彈、餡鬆軟、帶點微甜超可口！董記鍋貼菜單



▲新北銅板小吃：董記水煎包鍋貼，板橋人氣鍋貼5元開吃 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北銅板美食：董記水煎包鍋貼，板橋捷運府中站美食推薦 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



新北銅板美食樹林人氣4元水餃：黑豬肉水餃

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 黑豬肉水餃 說：

這的水餃，一粒只要3元，大小有如一口餃，內餡的還算飽滿且鮮，不僅是佛心價，口感也出乎意料外的好吃。



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黑豬肉水餃

地址：新北市樹林區博愛街113號1樓

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：﹝新北市樹林﹞黑豬肉水餃 夜市人氣手工水餃，一粒竟只要3元，更意外的是還不錯吃！四神湯也高CP值~ ／月底救星／樹林必吃水餃／樹林火車站銅板美食／樹林博愛街夜市美食



▲新北銅板美食：黑豬肉水餃，樹林夜市必吃水餃餡價一顆4元 /阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北銅板美食：黑豬肉水餃，樹林人氣銅板美食 /阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



新北銅板美食新莊60元便當推薦：慶食坊

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 慶食坊 說：

其便當一主菜自選四配菜，其一配菜可選肉，白飯還免費加滷肉燥，竟只要60元!!若想更省，選肉燥飯，一大碗選兩配菜，同樣其一配菜可選肉，也只要35元。



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慶食坊

地址：新北市新莊區龍安路263號

電話：02-2204-3398

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：月底超級救星，60元便當一主菜自選四配菜，一配菜竟可選肉，還可免費加滷肉燥!! ∕慶食坊∕超高CP值60元便當∕最高CP值35元肉燥飯∕新莊便當推薦



▲新北銅板美食：慶食坊，60元便當四種配菜CP值超高 /阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北銅板美食：慶食坊，白飯還免費加滷肉燥 /阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



新北銅板美食爆量大腸麵線：阿倍麵線

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 阿倍麵線 說：

大碗的看起來很壯觀！湯頭不像以往吃到的柴魚湯頭，有著類似雞湯或是高湯的濃厚味道，醬油味也蠻明顯的，沒有過多勾芡的湯頭很合我胃口，大腸剪得薄薄的，魯的超夠味，加上辣椒醬更好吃。



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阿倍麵線

地址：新北市三重區忠孝路三段50巷16號

電話：02-2988-1269

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：【三重小吃】阿倍麵線，三重好吃麵線推薦！大腸加好加滿



▲ 新北銅板美食：阿倍麵線，大腸麵線現價大碗65元、小碗55元 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北銅板美食：阿倍麵線，加10元可再加量大腸 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



新北銅板美食15元吃板橋爆量紅豆餅：太極鰲車輪餅

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 太極鰲車輪餅 說：

太極鰲車輪餅的口味都不錯，重點是他一顆比人家兩科的餡料還多，車輪餅的殼基本上只是放上去，料這麼多根本就蓋不起來。



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太極鰲車輪餅

地址：新北市板橋區漢生西路128號

電話：0953-118-118

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：太極鰲車輪餅｜車輪餅殼只是裝飾，餡料完全蓋不起來的超爆料車輪餅！



▲新北銅板美食：太極鰲車輪餅，15元爆餡紅豆餅 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北銅板美食：太極鰲車輪餅，排隊必吃板橋銅板價小吃 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



新北銅板美食巨無霸泡芙：米琪淋乳凍蛋糕

部落客 呂萱萱愛分享 造訪 米琪淋乳凍蛋糕 說：

不誇張，真的比臉還大！餅皮的味道有點像可頌，但口感更酥，一咬就馬上鬆開，還吃得到淡淡奶香，缺點就是因為真的太酥了，會掉的滿地滿身都是削，所以建議最好用袋子裝著吃。



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米琪淋乳凍蛋糕

地址：新北市萬里區瑪鋉路69號

電話：02-2492-2585

完整介紹由部落客「呂萱萱愛分享」於窩客島分享：巨無霸大泡芙45元比臉還大



▲新北銅板美食：米琪淋乳凍蛋糕，比臉大巨無霸泡芙，現價48元 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北銅板美食：米琪淋乳凍蛋糕，隱藏版萬里人氣甜點，乳凍蛋糕也超搶手 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



新北板橋銅板價飲料：耕心園茶飲店

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 耕心園茶飲店 說：

剛抵達門口就看到滿滿的等候人潮，他們的飲料大杯只賣15元，絕對是板橋最便宜的飲料店之一，價格便宜外還能維持品質，難怪還能在飲料店如此飽和的市場殺出一條血路。



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耕心園茶飲店

地址：新北市板橋區裕民街49號

電話：02-2251-5186

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【新北食記】耕心園茶飲店 - 板橋最便宜飲料店，大杯只賣15元起



▲新北板橋銅板價飲料：耕心園茶飲店，現價大杯飲料最便宜只要15元 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北板橋銅板價飲料：耕心園茶飲店，板橋人氣銅板價飲料店，最貴也只要45元 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



美國關稅戰銅板價美食吃完 還要跟上美食優惠