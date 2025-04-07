星巴克買一送一連喝三天！開工真的需要來杯咖啡撐一下，星巴克這週超懂你的心，從即日起連續三天，只要是星禮程會員，在指定時間內購買大杯飲品兩杯，星巴克直接請你喝一杯，冰的熱的、咖啡或星冰樂都可以，像是大杯美式平均一杯只要58元就能和朋友一起喝，一杯經典星冰樂也只要68元，開工優惠就到星巴克喝買一送一，療癒自己也完全不心疼荷包。



▲星巴克買一送一連3天！58元美式、68元星冰樂要喝，開工優惠喝星巴克 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



這波星巴克「九年星光 禮遇好友」優惠活動，讓星禮程會員們可以在開工週來點儀式感。不管你喜歡的是黑咖啡的純粹，還是星冰樂的甜蜜療癒，又或是特調咖啡、特色新品，只要點兩杯一樣的大杯以上飲料，其中一杯星巴克幫你買單，直接現省。活動時間從4/7~4/9，每天中午11點到晚上8點開跑，適合午休微翹班、放學聚會、或下班後來杯星巴克，都是開工最舒壓的小確幸。



▲星巴克買一送一星禮程會員限定優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克買一送一 開工優惠

還不是會員的話現在加入也來得及，只要註冊成為星禮程會員，每花35元就能賺一顆星星，星星累積到一定數量還能升級會員等級，享更多專屬好康。不論你是星巴克常客，還是偶爾想犒賞自己的咖啡控，這次活動是入會的超好時機。從今天開始，讓每杯咖啡都不只是提神，更是一種回饋，一種小確幸。▲星巴克買一送一4/7～4/9只要是星禮程會員在每日11:00～20:00購買，即可享優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲星巴克星禮程會員免費加入，消費滿額即可累積星星 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025/4/7～4/9 每日11:00～20:00。

活動內容：星禮程會員買兩杯相同的大杯以上飲料，招待其中一杯。

參加條件：星禮程會員限定。

注意事項：

1、此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋。

2、限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3、優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4、本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里。

5、詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





喝完星巴克買一送一 再繼續吃優惠美食

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