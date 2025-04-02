399元SAKImoto嵜本麵包吃到飽！在台灣掀起生吐司之亂的「SAKImoto嵜本」，這次來台五週年推出超狂「399元吃到飽」優惠，經典招牌極生、極美生吐司吃到飽，各種期間限定生吐司口味、特色麵包和飲料等25款通通任選無限吃。超佛心得週年慶399元麵包吃到飽優惠，只在平日限定，採預約制吃到飽，一定要先提前預約以免白跑一趟。



▲399元麵包吃到飽！SAKImoto嵜本25款生吐司、飲料吃到飽，蔥麵包新品也有 / SAKImoto㟢本 提供、WalkerLand窩客島整理



▲SAKImoto嵜本迷你版奶黃生吐司也有吃到飽 / SAKImoto㟢本 提供、WalkerLand窩客島整理

SAKImoto㟢本週年慶90分鐘麵包吃到飽

SAKImoto嵜本生吐司推出前所未有的「90分鐘生吐司吃到飽，於4/7~4/30期間，每人只需399元，即可在90分鐘內無限續點指定麵包與飲品。此吃到飽僅於平日下午12:30、14:30、16:30三個時段限定，全台三間門市同步開放，值得注意的是，此次活動採全預約制，每日限量座位，一定要先搶訂位。▲SAKImoto㟢本週年慶4/7~4/30期間推出90分鐘麵包吃到飽 / SAKImoto㟢本 提供、WalkerLand窩客島整理▲SAKImoto㟢本麵包吃到飽只在平日下午12:30、14:30、16:30三個時段限定 / SAKImoto㟢本 提供、WalkerLand窩客島整理吃到飽品項不只有經典的極生吐司、極美吐司外，本次放題還包含多款限定口味，如濃郁的極起司生吐司、香甜的極黑糖生吐司，以及迷你版奶黃生吐司、香芋生吐司等。此外，SAKImoto還準備了七款小麵包，包括鹽之花奶油捲、日本紅豆餐包、德國香腸起司捲等，鹹的、甜的都有，讓吐司迷一次吃個過癮。搭配美式咖啡、紅茶拿鐵、胭脂莓果茶等七款飲品喝到飽，讓你的下午茶時光幸福滿滿。▲SAKImoto㟢本吃到飽包括極黑糖生吐司、香芋生吐司限定口味吐司 / SAKImoto㟢本 提供、WalkerLand窩客島整理▲SAKImoto㟢本麵包吃到飽選擇豐富 / SAKImoto㟢本 提供、WalkerLand窩客島整理為了向台灣經典麵包致敬，SAKImoto此次推出兩款全新台味小麵包。「㟢本蔥花包」使用湯種與直接製法雙重工藝，使口感外酥內軟，搭配日本進口海鹽與台灣新鮮青蔥，鹹香濃郁。而「究好豬肉鬆麵包」則選用台灣知名品牌「究好豬」的頂級純手工肉鬆，與日式美乃滋及嵜本高級麵粉結合，口感鹹甜交錯。這兩款全新口味也將納入此次放題菜單，讓顧客能一次品嚐日台經典的完美結合。▲SAKImoto㟢本週年慶推出台味「㟢本蔥花包」 / SAKImoto㟢本 提供、WalkerLand窩客島整理▲SAKImoto㟢本週年慶新品「究好豬肉鬆麵包」 / SAKImoto㟢本 提供、WalkerLand窩客島整理除了「吃到飽」活動，SAKImoto還準備了多重優惠，讓粉絲們能吃得更盡興。凡提前三天預約，或四人同行無需預約，皆可免費獲得特製奶油或果醬。此外，於FB打卡或Google留下五星評論，也能額外兌換這份美味小禮，讓每一次用餐都更加值得紀念。▲SAKImoto㟢本吃到飽加碼優惠，提前三天預約，或四人同行無需預約，皆可免費獲得特製奶油或果醬 / SAKImoto㟢本 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間： 2025/4/7 – 4/30（平日限定）

活動內容： 90分鐘生吐司吃到飽，每人399元（6歲以下免費，130cm以下兒童269元）

活動地點：SAKImoto大直、板橋、市政府門市。

預約方式： 建議提前三天預訂，可至SAKImoto官方網站或粉絲專頁查詢詳情。



SAKImoto麵包吃到飽時段

12:30-14:00、14:30-16:00、16:30-18:00 （16:30最後進場，17:30最後點餐）



SAKImoto麵包吃到飽菜單

九款限定吐司：極生、極美、芋頭、極起司、裸麥核桃、極起司火腿、極黑糖生吐司、極地瓜生吐司、巧克力生吐司。

兩款迷你吐司：迷你奶黃生吐司、迷你香芋生吐司。

七款小麵包：鹽之花奶油捲、玉米濃湯奶油捲、德國香腸起司捲、日本紅豆餐包、黃金菠蘿包、㟢本蔥麵包、究好豬肉鬆麵包。

七款飲料：美式、拿鐵、特濃紅茶、紅茶拿鐵、胭脂莓果茶、大吉嶺莊園雙芬茶、鮮奶（每次點餐可取用一杯飲料）

注意事項：每天依現場為主。



SAKImoto 㟢本五週年限定新品

㟢本蔥花包：單顆58元 / 四入199元

SAKImoto X 究好豬肉鬆麵包：單顆64元 / 四入225元



SAKImoto 㟢本加碼優惠

提前三天預約：免費兌換奶油或果醬。

四人同行無需預約：同樣可免費兌換奶油或果醬。

打卡或五星評論：再送奶油或果醬（每人限一次）。

內用甜點加購優惠：BAC蛋糕內用享八折，甜點迷必吃。



SAKImoto台北旗艦店

電話：02-27659977

地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷16號



SAKImoto新北板橋大遠百店

電話：02-29556788

地址：新北市板橋區新站路28號1樓



SAKImoto台北大直忠泰店

電話：02-85015108

地址：台北市中山區樂群三路200號1樓





吃到飽控不只要衝SAKI ！最新吃到飽快訊通通都要吃