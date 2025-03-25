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我家牛排板橋新開店！全台最大間、370元吃到飽，對中姓名再打8折。

吃到飽 牛排 我家牛排 板橋美食 more
2025-03-25 20:32:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：我家牛排
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全台最大「我家牛排」就在板橋！被網友笑稱是「吃到飽才是本體」的我家牛排，這次將在板橋開設全台最大間門市，預計4/1正式開幕，為板橋人帶來最平價、最無金錢負擔的吃到飽享受。除了有各種牛排可以選之外，超過百道料理的自助吧更是讓板橋牛排控、吃到飽控等不急想吃。

▲全台最大「我家牛排」吃到飽插旗板橋 / 我家牛排 提供、WalkerLand窩客島整理

以高CP值牛排和豐富自助吧聞名的我家牛排，宣布將於 4/1 打造全台最大間門市，光是經典鐵板牛排就提供多款選擇，包括「美國CAB熟成無骨牛小排」、「美國大巧克牛排 22oz」等，每一款都是肉質鮮嫩、口感滿分。不吃牛的人也不用擔心，這裡還有「勁燒雞腿排」及「頂級松阪豬」和各種海鮮排餐等豐富選擇，搭配熱騰騰的鐵板醬汁，滿足不同需求。

▲全台最大「我家牛排 板橋遠科店」吃到飽將在4/1開幕 / 我家牛排 提供、WalkerLand窩客島整理



除了排餐之外，主體自助吧更是不能錯過，超過100道料理從現烤披薩、炸物、熱炒、烤物，到新鮮水果、甜點、冰淇淋和各式飲料應有盡有，全都無限量供應。不想點排餐的話，也能選擇370元的自助吧吃到飽方案，光是自助吧就能飽到天靈蓋。

▲我家牛排 板橋遠科店自助吧提供超過100道料理 / 我家牛排 提供、WalkerLand窩客島整理

為了迎接全台最大間「我家牛排」插旗板橋，特別推出多重優惠，4/1至4/7期間，凡姓名中有「我、家、牛、排」任一字者（需同音同字），到店消費即可享有個人8折優惠。此外，開幕後的四週內，單筆消費滿1000元就能獲得抽獎券一張，每週抽出10名幸運得主，可獲得1000元現金抵用券。

▲我家牛排 板橋遠科店開幕推優惠 / 我家牛排 提供、WalkerLand窩客島整理



 

我家牛排 板橋遠科店

開幕日：2025/4/1
地址：新北市板橋區遠東路62號
營業時間：11:00-22:00（中間不休息；20:30前最後入場）
 

我家牛排 板橋遠科店開幕優惠

1、單筆消費滿1000元贈一張抽獎卷，週週抽出10名獲得1000元現金抵用券，為期四週。
2、凡有 姓名中「我、家、牛、排」四個字其中之一 ，於4/1-4/7開幕優惠期間來店消費，即享有個人(8)折優惠。（需攜帶證件且需同音同字才可享有優惠）


 

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