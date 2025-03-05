韓式料理在台灣一直擁有無法撼動的高人氣，從經典的韓式烤肉、濃郁部隊鍋到酸辣開胃的冷麵與韓式小菜，每一道菜都深深擄獲老饕們的心。韓流文化的持續發燒，讓韓劇裡的餐桌美食不再只是螢幕上的風景，而是台灣消費者實際生活的一部分。無論是三五好友相約聚餐，還是下班後的小酌放鬆，韓式料理那份熱情分享的飲食文化，早已成為許多台灣人熟悉又喜愛的飲食儀式感。



▲ABV韓式餐酒館新開店，搶攻板橋人必吃美食 / ABV韓式餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理



▲韓式部隊鍋必吃人氣料理 / ABV韓式餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理

正因如此，當台灣最大精釀啤酒餐飲集團ABV Bar & Kitchen宣佈推出全新品牌「ABV韓式餐酒館」，立刻吸引無數饕客的目光。ABV憑藉多年異國料理經營經驗，這次以道地韓式風味為主角，並結合品牌最擅長的精釀啤酒搭配，打造出既正宗又充滿驚喜的韓式料理新選擇。「ABV韓式餐酒館」的料理靈魂，從必吃的韓式烤肉揭開序幕。嚴選五花肉與梅花豬，先以ABV團隊特製的韓式醬料醃製入味，再採用韓式經典炙烤手法鎖住肉汁，烤好的肉片外焦內嫩，每一口都散發濃厚醬香與肉香。搭配清爽的小麥啤酒，一口肉一口酒，這種最經典的韓國吃法，不僅爽度爆表，更完整還原韓國聚餐文化的靈魂。▲嚴選五花肉與梅花豬，先以ABV團隊特製的韓式醬料醃製入味 / ABV韓式餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理除了燒肉外，ABV團隊更精選各地韓式經典料理，讓來到餐廳的顧客猶如踏上一場韓國味蕾之旅。首推春川辣炒雞，這道源自春川的經典下酒菜，以嫩口雞肉、Q彈年糕與蔬菜為基底，加入特製韓式辣醬翻炒收汁，濃厚醬香裡透著微甜辣感，每一口都是重口味控的最愛。而擁有特殊歷史背景的部隊鍋，也是餐桌上人氣王，泡麵、香腸、年糕與滿滿配料沉浸在濃烈辛香的湯頭中，一鍋多層次的豐富口感，是聚餐共享的最佳選擇。▲炸香腸年糕 / ABV韓式餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理如果想換個清爽口味，平壤水冷麵同樣值得推薦。冰鎮湯頭搭配彈牙蕎麥麵，牛肉片與醃蘿蔔增添層次，酸甜清爽的口感最適合炎熱天氣。而韓式乾拌冷麵則走重口味路線，微酸辣醬緊緊包覆麵條，清涼帶勁的刺激感，一口接一口完全停不下來。▲平壤水冷麵，冰鎮湯頭搭配彈牙蕎麥麵，牛肉片與醃蘿蔔增添層次 / ABV韓式餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理湯鍋系列也不可錯過，無論是充滿家常風味的馬鈴薯燉排骨湯、海鮮大醬湯，還是辛香十足的韓式蛤蜊辣豆腐湯與韓式辣魚湯，每一道都展現韓式湯鍋的溫暖魅力。特別是馬鈴薯燉排骨湯，經過長時間燉煮，讓馬鈴薯的甜香完美融入濃厚湯底，搭配軟嫩入味的排骨，喝上一碗全身暖起來。▲湯鍋系列也不可錯過，無論是充滿家常風味的馬鈴薯燉排骨湯、海鮮大醬湯 / ABV韓式餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理熱愛韓式煎餅的老饕，來到這裡更是一秒淪陷，馬鈴薯韭菜煎餅、海鮮煎餅香氣逼人，外酥內嫩的黃金比例，每一口都是滿滿蔬菜鮮甜或海鮮濃郁鮮味，搭配一杯啤酒更是對味到極點。經典石鍋拌飯也不缺席，燙口石鍋煨出香脆鍋巴，蔬菜、肉片與特製辣醬拌勻，每一口都是濃濃韓國味。▲馬鈴薯韭菜煎餅、海鮮煎餅香氣逼人，外酥內嫩的黃金比例，每一口都是滿滿蔬菜鮮甜或海鮮濃郁鮮味 / ABV韓式餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理炸物控更不能錯過這裡的韓式經典炸物，像是炸魷魚圈、炸海苔冬粉卷、蜂蜜奶油炸雞，通通都是韓國街頭最具代表性的必吃小吃。特別是蜂蜜奶油炸雞，外皮香酥脆，內裡多汁鮮嫩，搭配甜美蜂蜜醬汁，鹹甜交錯的絕妙口感，讓人忍不住一口接一口。而炸海苔冬粉卷則以酥脆海苔包裹彈牙冬粉，每一口都充滿獨特的Q彈咬感與濃濃海味，是老饕們眼中的隱藏版美味。▲炸物控更不能錯過這裡的韓式經典炸物，像是炸魷魚圈、炸海苔冬粉卷、蜂蜜奶油炸雞 / ABV韓式餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理「ABV韓式餐酒館」將韓國經典料理與精釀啤酒的完美搭配發揮到極致，從清爽的小麥啤酒到濃烈的IPA，甚至帶有果香的比利時愛爾，每款啤酒都經過專業搭餐設計，讓每道料理與啤酒都能完美呼應，帶來層次感十足的味覺驚喜。▲ABV韓式餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理





ABV韓式餐酒館 必吃菜單列表

韓式五花肉、韓式梅花豬、韓式醬燒牛肋條、春川辣炒雞、經典部隊鍋、馬鈴薯燉排骨湯、海鮮大醬湯、韓式蛤蜊辣豆腐湯、韓式辣魚湯、平壤水冷麵、韓式乾拌冷麵、韓式石鍋拌飯（牛肉／豬肉）、馬鈴薯韭菜煎餅、海鮮煎餅



ABV韓式餐酒館 訂位資訊

地址：新北市板橋區文化路一段215號

電話：02-2272-6089

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