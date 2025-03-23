如果想品嚐到有創意又不失祖傳味道的中華料理，不妨走一趟板橋凱撒大飯店的家宴中餐廳。這裡最新推出的全新菜單，不只是單純換了幾道菜，而是由擅長廣東手工菜的王裕賢主廚，與來自陝西、精通北方面食的馮永田主廚共同設計，以粵、湘川、江浙與陝西等菜系為靈感，打造出超過80道料理。從一道道小菜到招牌主食，每一口都吃得出主廚的巧思與用心，也吃得出傳統味裡的新靈魂。不管你是偏愛麻辣重口味、鍾情慢火燉煮的濃郁香氣，或是對手工麵點特別著迷，這份菜單都能滿足不同的期待，讓吃飯變成一場有記憶點、也有驚喜感的味蕾旅行。



▲主廚推薦開胃菜「悄悄話」、「無錫脆鱔」、「蒜香烤松阪豬」、「蔥㸆鯽魚」，每道360元起 / 板橋凱撒家宴中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理



全新菜單中，每道料理都蘊含深厚文化與巧思工序。例如命名饒富趣味的「悄悄話」，主廚以豬耳與豬舌搭配滷製三日的滷汁層層入味，再以紅油提香，口感彈脆又軟嫩，視覺與味覺皆令人印象深刻。另一道人氣爆表的「桃木燻烤牛肋排」，則是選用帶骨牛肋，經過滷、烤、燻等多重程序打造，保留牛肉的嫩滑與層次，並融合淡雅的木質香氣，是饕客難以忘懷的一道肉品佳餚。



同樣不能錯過的還有主廚創意詮釋的「怪味嗆鍋蛋」，外酥內潤的煎蛋與麻辣交織的怪味醬融合，每一口都帶來驚喜，無論搭配米飯或單吃都令人回味再三。而擅長手工菜的王裕賢主廚特別重視醬汁與火候，他強調每道料理的靈魂來自黃金比例的調味與新鮮食材的選擇，從廚藝基礎到味道展現，皆細膩到位。



▲點餐率第一名的「桃木燻烤牛肋排」，肉質鮮嫩滑口帶有木質香氣，搭配濃郁滷汁品嚐風味絕佳，售價1,280元 / 板橋凱撒家宴中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

來自陝西藍田的馮永田主廚，自幼便浸淫於北方麵食文化。他所設計的麵食系列更是此次新菜單的一大亮點。像是講究九字訣的「岐山臊子麵」，以香醋、薑絲與老母雞高湯打造湯底，搭配筋道手擀麵，佐以臊子與五色配料，蘊含五穀豐登的吉祥寓意，風味鮮明而耐人尋味。另一款「油潑麵」，也就是俗稱的ㄅㄧㄤˊ ㄅㄧㄤˊ麵，則以寬厚麵條配上特製辣油與香料，口感柔韌Q彈，香麻不嗆，是許多熟門熟路老饕的最愛。▲來自陜西的麵點主廚馮永田，精通傳統陝西麵食與北方小吃，致力傳播當地飲食文化，讓更多人感受其魅力與家鄉情懷 / 板橋凱撒家宴中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理此外，麵香濃厚的「鍋盔夾辣子」亦為人氣推薦。厚實的圓餅夾入各式辛香餡料，一口咬下層次豐富，辣中帶香，咬感酥脆滿足。若想來點暖湯，絕不能錯過「漢民胡辣湯」，濃稠湯底以胡椒香為主軸，搭配多樣食材如豆腐干、紅薯條與牛腱肉，每一口都是飽足的能量補給。而像是「肉夾饃」、「老馮牛肉麵」等熟悉的西北風味，也都在此次新菜單中精緻呈現，讓人一次飽嚐中華經典。最後，為回饋在地民眾，餐廳也特別針對板橋、中和、永和地區的居民與公司行號推出限定優惠。週一至週四出示證明即可享有85折優惠，週五至週日及國定假日則可享有9折，無論是平日聚餐或假日慶祝都相當划算。更多餐點資訊與優惠詳情可至官網查詢，亦可提前訂位確保座位。家宴中餐廳這場文化與味蕾的結合，正等著每一位熱愛美食的你親身體驗。▲由馮主廚推出首波陝西經典麵食，包括油潑麵(ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵)、老馮牛肉麵、漢民胡辣湯、鍋盔夾辣子、岐山臊子麵及肉夾饃 / 板橋凱撒家宴中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳粵陝活動優惠

即日起推出全新中華料理菜單，匯集粵菜、湘川、江浙、陝西等菜系，共80道以上料理，280元起。

加碼優惠：出示居住或公司設籍於「板橋、中和、永和地區」的證明文件，享優惠

週一至週四：85折優惠

週五至週日及國定假日：9折優惠



菜單推薦料理

1、悄悄話（豬耳包豬舌冷盤）、桃木燻烤牛肋排、怪味嗆鍋蛋、陝西經典油潑麵、岐山臊子麵、鍋盔夾辣子、漢民胡辣湯

2、每道料理依品項不同，價格約在280元至1280元之間

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳訂位資訊

電話訂位：02-8964-3952

線上訂位連結：https://reurl.cc/r3zLlN

更多菜單與活動詳情請見官網：https://banqiao.caesarpark.com.tw