板橋泰菜控約衝吃到飽！路易莎集團旗下泰式料理「Pikul 初泰」為了讓更多泰菜控吃得更滿足，近期開設全新分店，在板橋打造全新吃到飽用餐模式，用餐時間120分鐘、每人759元+10％，用最狂的「初泰吃到飽」挑戰板橋人的泰式料理新歡。



▲路易莎泰式料理 Pikul初泰新板傑仕堡門市，板橋泰式料理吃到飽759元起 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲路易莎泰式料理吃去版橋，Pikul初泰新板傑仕堡門市3/20開幕 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

Pikul 初泰 新板傑仕堡門市

Pikul 初泰在3/20起，於板橋開設全新「Pikul 初泰 新板傑仕堡門市」，與初泰象山店、南港中信店不同的是，在初泰新板傑仕堡門市採吃到飽方案，以開放自助式吧台設置，讓粉絲們在120分鐘內享用初泰經典的多項泰式料理，包含經典的涼拌青木瓜沙拉、火山排骨、炒公仔麵，以及泰式甜點、冰淇淋等，通通無限量取用。▲Pikul初泰新板傑仕堡門市，板橋泰式料理吃到飽759元起 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲路易莎泰式料理 Pikul初泰新板傑仕堡門市，120分鐘內享用初泰經典的多項泰式料理 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝初泰新板傑仕堡門市官方公告，門市在3/20起正式開幕，吃到飽餐期分為午餐11:00-14:00、下午茶14:30-16:30，以及晚餐17:00-21:30共三大時段，成人每位759元+10％。在開幕期間3/20-4/2，只要兩人以上同行用餐，整桌可打78折，讓板橋人先約衝泰式料理吃到飽。▲路易莎泰式料理 Pikul初泰新板傑仕堡門市，初泰吃到飽消費方式 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲路易莎泰式料理 Pikul初泰新板傑仕堡門市，初泰吃到飽開幕優惠78折 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

開幕日期：2025/03/20

地址：新北市板橋區文化路一段188巷65號

電話：02-22570709



Pikul 初泰 新板傑仕堡門市 收費方式

用餐時段：

午餐11:00-14:00

下午茶14:30-16:30

晚餐17:00-21:30

用餐時間120分鐘



收費價格：

成人：759元+10％

6-12歲：429元+10％



Pikul 初泰 新板傑仕堡門市開幕優惠

活動期間：2025/03/20-04/02

活動內容：兩人同行(含)以上，即享整單78折

注意事項：10%服務費另計

