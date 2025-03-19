為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 板橋泰式料理吃到飽！路易莎泰菜 初泰吃到飽759元起，開幕兩人同行78折吃到飽。

板橋泰式料理吃到飽！路易莎泰菜 初泰吃到飽759元起，開幕兩人同行78折吃到飽。

泰式料理 吃到飽 菜泰 初泰 more
2025-03-19 11:19:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

板橋泰菜控約衝吃到飽！路易莎集團旗下泰式料理「Pikul 初泰」為了讓更多泰菜控吃得更滿足，近期開設全新分店，在板橋打造全新吃到飽用餐模式，用餐時間120分鐘、每人759元+10％，用最狂的「初泰吃到飽」挑戰板橋人的泰式料理新歡。

▲路易莎泰式料理 Pikul初泰新板傑仕堡門市，板橋泰式料理吃到飽759元起 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲路易莎泰式料理吃去版橋，Pikul初泰新板傑仕堡門市3/20開幕 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



Pikul 初泰在3/20起，於板橋開設全新「Pikul 初泰 新板傑仕堡門市」，與初泰象山店、南港中信店不同的是，在初泰新板傑仕堡門市採吃到飽方案，以開放自助式吧台設置，讓粉絲們在120分鐘內享用初泰經典的多項泰式料理，包含經典的涼拌青木瓜沙拉、火山排骨、炒公仔麵，以及泰式甜點、冰淇淋等，通通無限量取用。

▲Pikul初泰新板傑仕堡門市，板橋泰式料理吃到飽759元起 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲路易莎泰式料理 Pikul初泰新板傑仕堡門市，120分鐘內享用初泰經典的多項泰式料理 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

初泰新板傑仕堡門市官方公告，門市在3/20起正式開幕，吃到飽餐期分為午餐11:00-14:00、下午茶14:30-16:30，以及晚餐17:00-21:30共三大時段，成人每位759元+10％。在開幕期間3/20-4/2，只要兩人以上同行用餐，整桌可打78折，讓板橋人先約衝泰式料理吃到飽。

▲路易莎泰式料理 Pikul初泰新板傑仕堡門市，初泰吃到飽消費方式 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲路易莎泰式料理 Pikul初泰新板傑仕堡門市，初泰吃到飽開幕優惠78折 / 初泰餐點示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

Pikul 初泰 新板傑仕堡門市

開幕日期：2025/03/20
地址：新北市板橋區文化路一段188巷65號
電話：02-22570709
 

Pikul 初泰 新板傑仕堡門市 收費方式

用餐時段：
午餐11:00-14:00
下午茶14:30-16:30
晚餐17:00-21:30
用餐時間120分鐘

收費價格：
成人：759元+10％
6-12歲：429元+10％
 

Pikul 初泰 新板傑仕堡門市開幕優惠

活動期間：2025/03/20-04/02
活動內容：兩人同行(含)以上，即享整單78折
注意事項：10%服務費另計
 

推薦閱讀：草仔龜披薩回來了！必勝客芝心蛇進草仔龜比薩，全新芝心酥皮蛇要吃到。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#吃到飽
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
草仔龜披薩回來了！必勝客芝心蛇進草仔龜比薩，全新芝心酥皮蛇要吃到。
 編輯 張人尹
高雄吃到飽控等到「島語」！升級版漢來海港插旗漢神百貨，最快8月開。
 編輯 鄭雅之
日本2024九州自由行-熊本豆腐料理好驚奇-四季見茶屋，四季見豆腐店
 Ivan Sha
推薦商品
keyboard_arrow_up