欣葉日式料理吃到飽換新菜了！作為長輩最愛的欣葉，無論是台菜、日料吃到飽都是老爸、老媽每次聚餐指定的餐廳。為了讓饕客每次來都有不同驚喜，隨著四季時令推出限定新菜，這次春季結合永續理念推出「春の海幸祭」，以16道低碳海味料理迎接春日食旬。不僅如此，為迎接畢業季，欣葉更推出謝師宴早鳥優惠，凡預約15人平日餐期，即享2人免費再加贈晚餐券，邀請大家在春日裡聚餐，留下滿滿回憶。



▲欣葉日料吃到飽春季新菜開跑，謝師宴早鳥優惠滿15人、2人免費吃/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲欣葉日料吃到飽春季新菜以「春の海幸祭」為主題推出16道新菜/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

欣葉日料吃到飽 春季新菜

本次「春の海幸祭」更換16道新菜，從櫻花蝦、紅蝦，到扇貝、小卷等當令食材，全部以日式職人手法呈現鮮美本味。最大亮點，便是嚴選符合永續捕撈的櫻花蝦，帶來春季限定的兩道新菜。首推現場展演的「櫻花蝦玉子燒」，將滿滿櫻花蝦包裹蛋香，口感滑嫩鮮甜，海味十足；晚餐限定的「櫻花蝦藕香文字燒」則創新以蓮藕取代澱粉糊，加入櫻花蝦、蝦米與豬絞肉煎至酥香軟嫩，滿嘴海味卻更健康。▲欣葉日料吃到飽「櫻花蝦玉子燒」現場展演/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲欣葉日料吃到飽「櫻花蝦玉子燒」加入滿滿的櫻花蝦，海味十足/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝而大家最愛的生魚片，除了基本款鮭魚、鮪魚生魚片之外，每天都會有時令海鮮可以選擇。這次春季新菜部分，更推出「天使紅蝦明太子炙燒握壽司」一口吃下超滿足。同時，也呼應低碳飲食的趨勢，這次使用大量春季野菜與海鮮結合，微辣層次豐富「香椿野菜扇貝冷製」、爽口開胃「繽紛小章魚山葵漬」等開胃菜，熱食部分有將芥藍花苗、貽貝、鳳尾蝦拌炒的「翠綠芥子盛合」，暖胃熱湯則是推薦「野生海菜吻仔魚磯汁煮」。▲欣葉日料吃到飽新菜必點「天使紅蝦明太子炙燒握壽司」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲欣葉日料吃到飽春季新菜以時令海鮮為主打/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，欣葉以拿手炸烤料理再加碼5道重磅菜色，「現流小卷鐵人秘醬燒」選用漁港直送小卷，刷上日本料理鐵人親傳醬料炙燒至表層酥香，海味濃郁；「奶香起士扇貝燒」則用濃郁白醬與起司焗烤扇貝，奶香與鮮味完美交融；酥炸系列更有「五色米果魷魚揚」酥脆彈牙、「海味旬鮮串炸」、「大地旬鮮串炸」將扇貝、豚肉與時蔬炸至外酥內嫩。欣葉春季新菜即日起至5月底快閃限定。▲欣葉日料吃到飽「海味旬鮮串炸」、「大地旬鮮串炸」將扇貝、豚肉與時蔬炸至外酥內嫩/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲欣葉日料吃到飽新菜必吃「蒜味蛤蠣湯」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：即日起至2025年5月底



欣葉日料吃到飽 謝師宴優惠

活動時間：4/21~6/30 平日用餐

活動內容：15人訂位享2人免費，30人訂位享4人免費（可累加）。4/15前預訂成功者，加贈平日晚餐券乙張。更多詳情依欣葉官網公告為主。

