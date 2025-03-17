台北吃到飽控要衝動了！作為老字號中華料理、港式餐廳的「新葡苑」，這次無預警將最傳統、經典的蒸籠港點推車強勢回歸之外，更強勢推出港點吃到飽下午茶優惠，每人只要777元就能享有超過25道港點吃到飽，隨便吃幾籠港點就回本，蒸籠港點推車吃到飽只在信義 A13 店獨家限定，首三日還祭出四人同行一人免費優惠，快來搶訂位。



▲新葡苑蒸籠港點推車吃到飽，台北信義A13獨家限定 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲台北吃到飽最新推薦「新葡苑蒸籠港點推車吃到飽」平日下午茶限定 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

新葡苑蒸籠港點推車下午茶 吃到飽

新葡苑這次推出蒸籠港點推車吃到飽，讓人一秒重返懷舊時光，超過25款港點任君挑選，包括珍珠丸、牛肚、燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、豉汁鳳爪、粉紅豬造型流沙包、蛋塔等，只要777元就能大吃特吃，堪稱信義區最強 CP 值港式下午茶。同時，推出「冰心綠豆糕、椰汁西米露、螺絲捲加煉乳、馬蹄條」四款下午茶吃到飽才有的港點，搭配香片、烏龍、熱美式、果汁等多樣飲品無限暢飲，讓人直呼過癮。▲新葡苑蒸籠港點推車吃到飽超過25道港點無限吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲新葡苑港點下午茶吃到飽每人只要777元 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝活動自3/19~4/18期間快閃，週一至週五下午 2 點半至 4 點限定登場的蒸籠推車下午茶，每人只需 777 元＋10％服務費即可無限享用。首三日開跑更推出「四人同行、一人免費」驚喜優惠，想要吃到更划算的港點吃到飽，現在就來訂位去。推薦閱讀：▲新葡苑港點下午茶吃到飽經典燒賣、流沙包、鳳爪等全都無限吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲新葡苑港點下午茶吃到飽也有蛋塔、椰汁西米露等甜點任選 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：3 月 19 日（三）至 4 月 18 日（五），平日下午 14：30～16：00（假日不適用）

活動地址：新葡苑 信義 A13限定

價位：每位大人 777 元＋10％，兒童 577 元＋10％（90 公分以下酌收清潔費 100 元＋10％）



新葡苑港式下午茶 吃到飽優惠

3/19～3/21 首三日四人同行一人免費。



新葡苑 信義 A13店家資訊

地址：台北市信義區松仁路 58 號 5 樓，遠東信義 A13

訂位專線：（02）2722-9846