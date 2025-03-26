台北吃到飽控瘋狂討論中！位於大直的人氣吃到飽「豐FOOD海陸百匯」又來搞事了，繼「鮭魚之亂」引爆話題後，這次祭出對中姓名「鮪魚」就可以連續30天免費吃到飽，超狂優惠又讓大家忍不住猶豫要不要去戶政事務所改名。同時，這次鮪魚季期間有5大吃到飽優惠，就算不改名成鮪魚，也是可以享有吃到飽優惠。



▲免費吃到飽30天！豐FOOD鮪魚季對中姓名就免費，5大吃到飽優惠 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北吃到飽「豐FOOD」鮪魚季推5大吃到飽優惠 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理

豐FOOD海陸百匯

將於4/1起開跑的豐FOOD海陸百匯鮪魚季，引起廣大討論的莫過於「姓名對中鮪魚」免費吃一個月的限時優惠，只要姓名中有「鮪魚」同音、同字的話，整個四月份隨時來都可以免費吃到飽。但如果是同音不同字的話，比如「余」、「偉」、「緯」、「瑜」等只要對中任一個字，在平日則是可享四人同行一人免費好康。▲豐FOOD吃到飽對中姓名「鮪魚」同音30天免費吃，同音不同字四人同行、一人免費 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理而鮪魚季的重頭戲當然是「現切鮪魚秀」，於4/11起至六月份每逢週五晚餐時段，就能欣賞鮪魚現切秀，精湛的刀工分切鮪魚，現場還規劃「猜對重量免費送吃到飽券」活動炒熱氣氛，就靠你的手感和體感猜測。現場新菜也推出20道海鮮料理，除了有鮪魚生魚片、握壽司、鐵火捲、夏威夷拌飯、炙燒改良的鮪魚半敲燒之外，還有明太子海鮮披薩、酥炸牡蠣佐塔塔醬、澎湖冰卷、沙茶炒蟹等，超豐富的菜色讓人吃得過癮。▲豐FOOD吃到飽鮪魚季推出20道海鮮料理新菜 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理內科商辦族群最愛的工商優惠也持續延長至四月底。只要在平日出示工作證或名片，即可享全餐期 88 折優惠，午餐與晚餐還能額外獲得松葉蟹一份，讓高級食材一次吃個夠。現場更提供超過百道多國料理無限供應，搭配各式酒品、無酒精飲料與哈根達斯冰淇淋，讓人從開胃菜吃到甜點都滿足。四月份鮪魚季開跑，愛吃海鮮的饕客們，這次千萬別錯過。▲豐FOOD吃到飽鮪魚季海鮮控要跟上 / 豐FOOD海陸百匯 提供、WalkerLand窩客島整理

地址：台北市中山區植福路8號

電話：02-8502-0555

豐FOOD海陸百匯官網



豐FOOD海陸百匯 姓名鮪魚免費吃到飽優惠

活動時間：2025/4/1~4/30

活動內容：

1、凡姓名中含有「鮪魚」兩字（需同音同字），即享整個四月份30天免費吃到飽。

2、姓名中含有「ㄨㄟˇ」或「ㄩˊ」任一同音字，即享平日四人同行一人免費的優惠。



豐FOOD海陸百匯 「鮪魚季」鮪魚現切秀

活動時間：2025/4/11起到6月，每週五19:00晚餐時段限定登場。



豐FOOD海陸百匯 上班族優惠

即日起至4/30，平日凡持工作憑證或是名片即享全餐期88折優惠，午餐與晚餐再送松葉蟹。



台北吃到飽最新推薦 日料吃到飽 平價吃到飽激推

推薦閱讀：我家牛排板橋新開店！全台最大間、370元吃到飽，對中姓名再打8折。

推薦閱讀：吃到飽必吃排行榜！饗饗人氣排行榜TOP10，吃到飽先拿握壽司 牛排CP值超高。

推薦閱讀：吃到飽控訂欣葉！春季新菜100道日料吃到飽，謝師宴早鳥送2人免費。