隨著2025年春季ATTA台中國際旅展即將於4/25至4/28在台中國際展覽館登場，台中裕元花園酒店提前為旅客和美食控帶來一波超值好康。裕元花園酒店自4/7起於官網線上旅展率先開跑，優惠內容不僅包含豪華客房一泊一食下殺39折，還能用不到千元的價格品嚐到全新升級的溫莎咖啡廳自助百匯，搭配多項會員與購物滿額贈禮，無論是住宿還是餐飲都能輕鬆享有驚喜優惠。



▲裕元花園酒店豪華客房39折起！吃到飽自助餐券千元有找，線上旅展4/7開賣 / 裕元花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理



裕元花園酒店在本次線上旅展中推出的溫莎咖啡廳自助百匯優惠格外吸引人，該餐廳自三月份起全面升級，餐點內容更為豐富，成為本次旅展的熱門亮點之一。每日餐檯上提供超過150道異國美饌與新鮮海味，讓人一踏入就忍不住食指大動。假日限定的俄羅斯熟凍松葉蟹腳更是不少饕客的心頭好，只需加價即可享有無限量供應的松葉蟹自由，搭配愛爾蘭頂級海王螺、阿根廷天使紅蝦、越南美人蛤、泰國熟白蝦、翡翠貽貝與野生扁蟹等豐富海鮮食材，每一口都能感受大海的鮮甜。除了海鮮區，現煎鐵板區與經典現煮區同樣是用餐的亮點，主廚現場烹調的台灣戰斧豬排、爐烤菲力牛排、嫩煎干貝、香煎海大蝦與紐西蘭羊嫩肩，搭配假日限定的超派海鮮湯，為饕客帶來豐富又驚喜的用餐體驗。餐券更祭出團體超值優惠，平日午晚餐50人套票平均每人只需980元，是企業聚餐與家族聚會的超值選擇。



▲裕元花園酒店在本次線上旅展中推出的溫莎咖啡廳自助百匯優惠格外吸引人，該餐廳自三月份起全面升級，餐點內容更為豐富，成為本次旅展的熱門亮點之一 / 裕元花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理

除了餐飲，裕元花園酒店的住房優惠也相當有看頭，旅展期間推出萬元豪華客房一泊一食組合，原價兩張需價超過兩萬五千元，現在只要9,998元即可輕鬆入住，直接享有39折的破盤優惠，無論是情侶度假還是家庭出遊，都能用高CP值的價格，享受星級舒適體驗。線上旅展期間，還同步推出紅配綠指定商品兩件999元的獨家優惠，以及單筆消費滿萬即享免運費與抽行動電源的活動，更特別的是，裕元APP會員若單筆滿三萬元，還能免費獲得限量保溫瓶一只，數量有限，贈完為止。裕元花園酒店也將參與4月25日至28日於台中烏日國際展覽館舉行的ATTA台中國際旅展，現場憑入場券掃描專屬QR Code，完成下載與註冊裕元APP，即可立即獲得100點會員積分與多款餐飲電子優惠券，包含溫莎咖啡廳四人同行一人免費、喆園鮑魚中餐廳免費招待蘿蔔糕等。此外，於現場消費滿一萬元即可參加抽獎，有機會獲得雙人住宿券、雙人下午茶券與全館餐飲抵用券等豐富獎品，所有得獎者將由裕元APP於4月30日前發送電子票券，讓參與旅展的賓客不僅能帶回好物，也有機會享受額外的驚喜與樂趣。▲旅展期間推出萬元豪華客房一泊一食組合，原價兩張需價超過兩萬五千元，現在只要9,998元即可輕鬆入住 / 裕元花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理

裕元花園酒店 2025 線上旅展

活動時間：2025年4月7日起

優惠內容：

1、豪華客房一泊一食 39折優惠，兩張套票只要9,998元

2、溫莎咖啡廳自助百匯千元有找

3、紅配綠指定商品兩件999元

4、單筆滿萬免運費

5、滿萬抽行動電源

6、APP會員單筆滿三萬贈限量保溫瓶（送完為止）

裕元花園酒店 Windsor Hotel Taichung

官網 : https://www.windsortaiwan.com

線上商城：https://www.windsorinlife.com/

ATTA台中國際旅展現場活動

活動時間：2025年4月25日至28日

地點：台中烏日國際展覽館（攤位編號A209）

現場優惠：

1、現場掃QR Code下載APP送100積分＋多款餐飲電子優惠券

2、溫莎咖啡廳四人同行一人免費

3、喆園鮑魚中餐廳贈送蘿蔔糕

4、現場消費滿萬元即可參加抽獎

抽獎獎品：雙人住宿券、雙人下午茶券、全館餐飲折抵券

抽獎結果：4月30日前由APP發送中獎電子票券

台中人才知道吃到飽怎麼吃才有最高CP值