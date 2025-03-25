你不說這間是麻辣鴛鴦鍋吃到飽，我都以為是自助buffet吃到飽了！「饗麻饗辣PLUS LaLaport台中店」根本是台中火鍋吃到飽天花板！多種頂級食材無限供應，平日也能享受極致饗宴！

這間麻辣鴛鴦鍋吃到飽，自助buffet吃到飽也太強了吧！這間「饗麻饗辣PLUS」就位在台中Lalaport裡面，現在剛好是日本季，熟食區有各種日式壽司、串燒、揚物、沙拉、漢堡排以及披薩等等各種日式料理，季節甜點也沒在跟你客氣，將近30種選擇，而且都頗精緻，還沒吃火鍋就快飽到不行了！饗麻饗辣PLUS火鍋的海鮮區也是一大亮點，竟然還吃得到活跳蝦，也有不少當季海魚、螃蟹，海鮮控千萬別錯過！肉片部分都是現點現切，平日中午$798元起，就能吃到澳洲M9和牛，最高檔還能升級成$1688元價位，就能多享用日本和牛、北海道大干貝、松葉蟹，飯後還有哈根達斯冰棒、天然無添加的手工義式冰淇淋以及莫凡彼冰淇淋，「饗麻饗辣PLUS LaLaport台中店」根本是台中火鍋吃到飽天花板了吧！花這個價格能吃到這種等級及豐富的食材，真的是值回票價！【饗麻饗辣線上訂位】

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

從台南起家的「饗麻饗辣」，可以說是麻辣火鍋吃到飽的南霸天，目前只有高雄、台南、台中有分店，這次是去「饗麻饗辣PLUS LaLaport台中店」用餐，沒想到多了Plus，食材是這麼升級有感的。

「饗麻饗辣PLUS台中店」在Lalaport北館5樓，全落地窗裝潢，白天採光明亮，還可以欣賞外面的風景，特色的燈飾，晚上搖身一變成夜店風格。

自助吧夾取採一字型動線，大家都很守規矩乖乖排隊，取餐流暢完全不會混亂。蔬菜區有多達30種食材，蔬菜都非常新鮮，其中有不少好吃的手工火鍋料、手工蛋餃、基隆蝦餃、魚餃，還有歐董花枝丸、爆漿牛肉丸、芋頭貢丸、麻香貢丸等等，真的隨便夾都好吃，另外麻辣鍋必夾的牛三寶這裡也有。

海鮮區竟然搬進一個水族箱，讓大家可以吃到活跳蝦，活潑到直接從盤子裡跳走，沒吃過比這還新鮮的蝦子，其他還有螃蟹、蛤蠣、蚵仔、當季肥美魚貨、虱目魚等等高達15種生猛海鮮。

飲料機有冰沙、咖啡機、果汁機、茶飲料、可樂機，晚餐、假日還有紅酒、白酒、啤酒可以喝。醬料區也是應有盡有～

入座後先選鴛鴦鍋湯底，總共四種湯底選二，都不用額外加價，招牌「天香麻辣湯」，將近二十多種中藥材熬煮，裡面有不少超嫩的鴨血及豆腐，拿來涮肉超好吃，「干貝雞白湯」是這季新推出的湯底，喝起來很像是拉麵雞白湯底，乳白色澤超級濃郁，還看得到干貝絲在裡面。

平日中午就有8種肉品，想吃什麼就拿是夾子去換取，全都是現點現切，服務員會幫你送過來，這點真的超加分。這澳洲M9和牛還蠻嫩口的，中午$798就吃得到。以上價格皆需加10%服務費！

熟食區部分現在去用餐剛好換季，可以吃到全新的春天「日本季」菜單。

日式壽司部分當天有吃到松葉蟹肉壽司、星鰻握壽司、青醬鮮蝦壽司、稻荷壽司、松露玉子燒，選擇相當豐富，從經典到奢華口味都有，每一款用料實在，海鮮新鮮度也很夠，晚餐時段及假日還有明太子天使紅蝦握壽司、干貝壽司(僅假日供應)！

日式揚物有唐揚雞、南瓜可樂餅、柳葉魚、炸牡蠣、薯條等等，真材實料的南瓜可樂餅一定要試試，整體炸物表現都不錯。

當月壽星來用餐，即招待海鮮天婦羅或淺草焦糖起司蛋糕二選一，超推薦這個焦糖起司蛋糕，吃起來完全不膩口，海鮮天婦羅有炸起司螃蟹，也非常好吃！

鐵板部分，平日中午還吃得到日式漢堡排！其他時段吃不到，而且外面很少見～

日式風味融入義式披薩，獨特又驚喜！抹茶紅豆那股清新甜香配上披薩的Q彈口感超搭，章魚燒披薩搭配日式醬汁、柴魚片整個香氣十足，一甜一鹹剛剛好。

其他熟食部份還有章魚燒豬排、胡椒蒜蝦飯、日式醬煮赤魚、和風雞腿排，真的光熟食區就沒辦法吃一輪，種類真的太豐富了。

對了！還有日式冷盤小菜，海鹽松露溫泉蛋、山藥秋葵冷豆腐、明太子綠竹筍、芥末章魚等等，不僅好吃，在擺盤上也應該很有美感。

日式串燒則是平日晚上及假日整天時段都能吃到。

當天有升級成$1688，享受大理石油花的日本和牛，入口即化的油脂帶來濃郁甘甜，海鮮更有北海道大干貝的鮮甜厚實，以及松葉蟹腳的細緻嫩彈，這價格相當物超所值。以上價格皆需加10%服務費！

甜點部分真的只能用玲琅滿目來形容！真的會選擇障礙發作耶～

日式泡芙、巴斯克、達克瓦茲、派塔、鯛魚燒、銅鑼燒、甜甜圈、可麗露等等通通都有，基本上你想得到的這裡都吃得到，吃個甜點直接選擇障礙發作。

更讚的還有限時限量的隱藏版甜點，上一季推出的草莓雪花冰整個大爆紅，這一季則是熔岩乳酪塔，壓下去還會流漿，真的視覺與味覺雙重享受！

冰品部分有哈根達斯、曠世奇派以及北海道Nisako冰棒，不得不說這三款冰棒都很好吃，接著還有瑞士莫凡比冰淇淋，以及專人服務的零添加手工義式冰淇淋，超推水果雪酪系列，真的很天然很好吃。

飯後還有新鮮水果，現在外面水果真的超級貴，多吃一點就回本啦。「饗麻饗辣PLUS LaLaport台中店」到底是麻辣火鍋店，還是自助 Buffet 吃到飽？因為兩者兼具都有非常有水準，這次去用餐剛好碰到日本季，一堆日式炸物、壽司、小菜，還有日式甜點，品項多又蠻有水準，火鍋部分很推他們家的海鮮以及火鍋料，這間絕對是台中必吃的麻辣火鍋吃到飽。