蔬盈市場火鍋 台中金典門市，台中西區健行路美食，台中吃到飽推薦這家位於台中金典綠園道商場的台中蔬食友善餐廳，330元起享40幾種的新鮮蔬菜、菇類、豆腐等自助吧火鍋吃到飽，擁有外面少見的自助食材，另外白飯、滷肉、飲品、冰淇淋也是無限量供應，想吃肉、想吃海鮮這裡都可以滿足。

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台中吃到飽推薦

地址：台中市西區健行路1049號三樓 (假日下午沒有休息時段)

電話：04 2322 0232

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:30

蔬盈市場火鍋位在台中市西區健行路上，台中金典綠園道商場三樓，店外觀就蠻有市場古早味風格的感覺，之前就有注意到這家(可能因為旁邊的豬豬)，但始終沒進去吃過，這次吃了馬上列入自己愛吃的名單中，是會想帶朋友再去吃的口袋名單。

店內的位置數不少，空間算寬敞，自助吧拿的東西都在中間。蔬盈市場火鍋，「菜跟肉的輸贏，你決定。」肉也很多，菜也很多，就如同我們的名字蔬盈一樣。

連自助吧的吧檯設計都很市場風耶，蔬盈市場火鍋的自助吧擁有滿滿的4-50種新鮮蔬菜，其中菇類有12種，常見不常見的都有，葉菜類10-12種，還有新鮮的手工板豆腐、品牌水洗雞蛋、獨家配方香蘭米飯、阿嬤口味豆干魯雜肉、阿里山茶園原片烏龍茶、古早味冬瓜茶、杜老爺冰淇淋、還有火鍋料等食材通通全部吃到飽。

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比較特別的是蔬盈市場火鍋是蔬食友善餐廳，自助吧的夾子葷素區分，醬料也有葷素區分，相當貼心，不過火鍋料相對很少，只有幾種，以新鮮的葉菜類為主。

這裡的蔬菜自助吧都是平常比較少見的菜色，種類無敵多。

獨家配方香蘭米飯、阿嬤口味豆干魯雜肉、阿里山茶園原片烏龍茶、古早味冬瓜茶。

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杜老爺冰淇淋，當天的口味有香草、焦糖牛奶、巧克力、芋頭、抹茶、薄荷巧克力。

蔬盈市場火鍋四十種新鮮蔬菜自助吧單點大人 $330，小孩 $200 (身高101-140公分)，幼童 (身高100公分以下)免費，有八種湯底任選，肉品單點100g跟300g自由搭配，用餐時間90分鐘，消費需加收一成清潔費，低消為每人一份單點自助吧。

這樣的火鍋肉品套餐+四十種新鮮蔬菜自助吧、飯麵、飲料、冰淇淋吃到飽，價格330+19+69=418元。

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台灣梅花豬100g +$69。

蔬盈市場火鍋有現點現切的肉片，產地直送的海鮮，小份100公克，大份300公克自由選擇份量搭配。

蔬菜自助吧的選擇真的很多，而且很多還是平常外面火鍋自助吧比較少見的食材，在這裡吃得很健康。

很酷的還有六日限量推出獨立包裝的娃娃玉米。

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昆布大骨 +$19。

昆布大骨清甜感，搭什麼都可以吃出原味。

韓式泡菜 +$19。

自助吧有阿嬤口味豆干魯雜肉，搭配米飯飽足感大增。

飲品只有兩種選擇，阿里山茶園原片烏龍茶、古早味冬瓜茶，一個不甜、一個甜的這樣也足夠。冰淇淋就有6種口味，沒了跟服務生說也馬上補。

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