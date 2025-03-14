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蔬盈市場火鍋 台中金典門市，台中330元起40幾種的新鮮蔬菜自助吧無限量供應，飯麵魯肉飲料冰淇淋吃到飽 - Cyndi loves享食天堂

2025-03-14 14:47:00 文字：Cyndi love's 享食天堂
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蔬盈市場火鍋 台中金典門市，台中330元起40幾種的新鮮蔬菜自助吧無限量供應，飯麵魯肉飲料冰淇淋吃到飽 - Cyndi loves享食天堂

蔬盈市場火鍋 台中金典門市台中西區健行路美食台中吃到飽推薦這家位於台中金典綠園道商場台中蔬食友善餐廳，330元起享40幾種的新鮮蔬菜、菇類、豆腐等自助吧火鍋吃到飽，擁有外面少見的自助食材，另外白飯、滷肉、飲品、冰淇淋也是無限量供應，想吃肉、想吃海鮮這裡都可以滿足。

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/蔬盈市場火鍋-台中金典門市/

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地址：台中市西區健行路1049號三樓 (假日下午沒有休息時段)

電話：04 2322 0232

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:30

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蔬盈市場火鍋位在台中市西區健行路上，台中金典綠園道商場三樓，店外觀就蠻有市場古早味風格的感覺，之前就有注意到這家(可能因為旁邊的豬豬)，但始終沒進去吃過，這次吃了馬上列入自己愛吃的名單中，是會想帶朋友再去吃的口袋名單。

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店內的位置數不少，空間算寬敞，自助吧拿的東西都在中間。蔬盈市場火鍋，「菜跟肉的輸贏，你決定。」肉也很多，菜也很多，就如同我們的名字蔬盈一樣。

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連自助吧的吧檯設計都很市場風耶，蔬盈市場火鍋的自助吧擁有滿滿的4-50種新鮮蔬菜，其中菇類有12種，常見不常見的都有，葉菜類10-12種，還有新鮮的手工板豆腐、品牌水洗雞蛋、獨家配方香蘭米飯、阿嬤口味豆干魯雜肉、阿里山茶園原片烏龍茶、古早味冬瓜茶、杜老爺冰淇淋、還有火鍋料等食材通通全部吃到飽。

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比較特別的是蔬盈市場火鍋是蔬食友善餐廳，自助吧的夾子葷素區分，醬料也有葷素區分，相當貼心，不過火鍋料相對很少，只有幾種，以新鮮的葉菜類為主。

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這裡的蔬菜自助吧都是平常比較少見的菜色，種類無敵多。

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獨家配方香蘭米飯、阿嬤口味豆干魯雜肉、阿里山茶園原片烏龍茶、古早味冬瓜茶。

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杜老爺冰淇淋，當天的口味有香草、焦糖牛奶、巧克力、芋頭、抹茶、薄荷巧克力。

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蔬盈市場火鍋四十種新鮮蔬菜自助吧單點大人 $330，小孩 $200 (身高101-140公分)，幼童 (身高100公分以下)免費，有八種湯底任選，肉品單點100g跟300g自由搭配，用餐時間90分鐘，消費需加收一成清潔費，低消為每人一份單點自助吧。

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這樣的火鍋肉品套餐+四十種新鮮蔬菜自助吧、飯麵、飲料、冰淇淋吃到飽，價格330+19+69=418元。

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台灣梅花豬100g +$69。

蔬盈市場火鍋有現點現切的肉片，產地直送的海鮮，小份100公克，大份300公克自由選擇份量搭配。

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蔬菜自助吧的選擇真的很多，而且很多還是平常外面火鍋自助吧比較少見的食材，在這裡吃得很健康。

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很酷的還有六日限量推出獨立包裝的娃娃玉米。

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昆布大骨 +$19。

昆布大骨清甜感，搭什麼都可以吃出原味。

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韓式泡菜 +$19。

自助吧有阿嬤口味豆干魯雜肉，搭配米飯飽足感大增。

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飲品只有兩種選擇，阿里山茶園原片烏龍茶、古早味冬瓜茶，一個不甜、一個甜的這樣也足夠。冰淇淋就有6種口味，沒了跟服務生說也馬上補。

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