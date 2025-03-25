台中韓式料理吃到飽，炒雞、炒飯、火鍋三吃最低只要399元+10%！主打8種口味的甩鍋雞韓式炒雞吃到飽，炒雞現點現炒，吃完炒雞可以煮火鍋或韓式炒飯，自助吧無限享用！399和469元兩種方案彈性選擇，以這個價格來說，食材豐富、口味也不錯，整體來說CP值蠻高的，很適合小資族或附近學生聚餐，可以吃很飽又不用花太多錢

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甩鍋雞｜55秒影片搶先看

甩鍋雞在哪裡？

甩鍋雞位在中友百貨後面，跟兩餐韓國年糕火鍋吃到飽開在同一棟，店面非常大間很顯眼，路過一定不會錯過

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽跟兩餐年糕火鍋吃到飽共用同一個大門，第一次來用餐的朋友不用擔心，直接上二樓候位就可以囉～

甩鍋雞｜店內環境

甩鍋雞的店內環境寬敞明亮，很適合聚餐

全天候供餐，不想人擠人也可以挑離峰時間來吃喔

當天就看到幾組都是多人聚餐

除了肉品與單點品項需要劃單請店員送來，其他自助區的食材、飲料、冰品都可以隨意取用

甩鍋雞菜單

甩鍋雞的價位很親民，不分平、假日及用餐時段，399或469元兩種價格就能開鍋，輕鬆享用炙燒雞+火鍋與自助吧吃到飽！8種炒雞口味任你選，不吃辣的朋友可以點蜂蜜雞或茄醬雞，最多人點的是粉紅雞跟春川雞，無辣不歡就選狠角色

399和469的差異就在肉品吃到飽，399元的炒雞只能點一次，根據人數搭配相應份量的主鍋，吃完可以換煮火鍋，除了肉肉外其他食材都可以吃到飽！肉肉控就建議點469元方案，三種肉品都可以無限量加點，牛豬是以肉片呈現、雞肉是肉塊，雞肉還可以選擇原肉或是炙燒風味喔

甩鍋雞自助吧

等待炒鍋上桌同時，可以先到自助吧取餐，一邊是蔬菜、配料區，另一邊是熟食、醬料區，不管你點那個方案，自助吧都可以無限享用

整個檯面超過20種配料，選擇很豐富，除了各式蔬菜，還有韓國綜合魚板、各種年糕跟韓式冬粉、寬粉都是別間吃到飽少見的食材

多種韓國特色熟食，韓式炸雞、韓式煎餃、韓式炒飯、韓式海鮮炒麵、辣炒年糕…等等，等主鍋上桌前也不用餓肚子

韓劇常出現的魚板串，每次看到都好想吃，這裡有原味跟麻辣兩種口味，也可以舀一點清湯跟蘿蔔，有點像關東煮的感覺

魚漿含量有65%以上，咀嚼後嘴巴裡會充滿魚香，很有彈性還不錯吃，麻辣口味的後勁比較強，平常如果沒有吃辣的拿原味就好了

也有起司披薩、薯球、魷魚圈等美式小點

比較特別的居然還有膨潤的麵筋球，一顆顆煮進火鍋裡覺得好可愛，韓國泡麵當然也不能錯過！

還有現蒸燒賣跟紅豆包

最特別的是可以自製韓國很夯的奶油炸雞飯

加入各式配料，還有最靈魂的洋蔥奶油醬，再疊上滿滿炸雞，動手做還蠻有趣的

麥芬堡隱藏版吃法，可以把炒鍋內的肉類與配料夾進去，或是直接沾著鍋內醬汁吃

我發現把熟食區的炸雞包進去竟蠻好吃的耶，鮮嫩微甜的炸雞單吃口味就不錯

飲品區提供了各式冷熱飲，除了一般常見的汽水機，還有冰沙跟熱飲

居然還有玉米鬚茶，瞬間韓起來了～

甩鍋雞｜蜂蜜醬香雞

甩鍋雞最大的特色就是8種口味炒雞，我們先點了蜂蜜醬香雞，沒有辣度加上微甜的蜂蜜醬，連小朋友都可以吃喔！

沿襲韓國傳統烹煮方式，使用甩鍋方式大火翻炒，並加入了直火炙燒，讓雞肉產生微焦口感與香氣

炒鍋裡除了炙燒雞肉外，還會有一些簡單的蔬菜和年糕，其他就看自己還想吃什麼，通通丟進鍋裡一起燜煮，我最喜歡的配料就是蔬菜、馬鈴薯、年糕跟寬粉，煮到入味好好吃

將食材通通放進鍋子裡，開火燜煮固定時間，再請店員來幫忙拌炒一下就可以開吃囉

一開鍋就香氣撲鼻，整鍋食材超入味的感覺！

我們單點了一份熔岩起司絲，需要花49元+%加購，但炒雞搭上起司看起來超邪惡，多了奶香更誘人

雞肉經過炙燒本身就帶有焦香了，搭上起司超美味，而且整鍋吃起來鹹甜鹹甜的風味很涮嘴呢

每鍋裡面都會有這種胖呼呼的年糕超可愛，口感較為軟糯

自助吧還有紫米年糕跟艾草年糕，吃起來更Q彈，吃年糕才有吃韓式的FU啊哈哈

透明的韓式寬冬粉，吸滿醬汁吃起來超入味，我去拿了好幾次

BBQ醬、蜂蜜醬、春川醬、麻辣醬都是韓國進口的特色醬料，如果第二鍋還想續吃炒鍋，就可以加點炒雞再來吧台取醬料！

甩鍋雞｜經典春川雞

第二鍋我們吃了經典春川雞，整鍋紅通通的顏色看起來好有食慾

春川雞算蠻有辣度的耶，吃得好過癮，不能吃太辣的可以點韓流粉紅雞，也是很熱賣的口味

雞肉軟嫩又充滿醬香，忍不住一口接一口

吃剩的炒鍋加入高湯後，直接變身火鍋超酷，吧台有柴魚高湯和醬料可以自行調整口味濃淡

火鍋肉片也可以無限續，直接整盤煮下去超霸氣！他們家的牛肉片還蠻好吃的呦～

如果想搭配火鍋沾醬，自助吧也準備了基本醬料讓大家取用

邊吃火鍋邊喝湯真是太舒服了！如果你不想吃鍋，也有人把炒鍋剩下的底料直接加入白飯變成韓式炒飯，感覺也很特別喔～

飽餐一頓後，別忘了再吃幾球小美冰淇淋喔～四種口味任你選

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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甩鍋雞韓式炒雞吃到飽 中友店

▋地址 : 台中市北區育才北路59號2樓（中友百貨旁）

▋電話 : (04) 2225-0500

▋營業時間 : 周日 ~ 周四 11:00～22:00 (收客至20:20)／周五 ~ 周六 11:00～22:30 (收客至20:50)

▋注意事項 : 用餐時間100分鐘／一成服務費／110公分以下孩童免費／平日16:30前可接受單人用餐／所有食材不可打包／全天供餐

▋粉絲團 : 甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-中友店

▋分店資訊 : 甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店 ｜甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園att店

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