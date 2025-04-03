台北美福大飯店於今年四月迎來九週年，特別規劃「九年相伴」系列活動，將餐飲、住宿與藝術結合，打造獨具魅力的周年慶體驗。自4月1日起至4月30日，於飯店消費單筆滿3,999元，即可獲得價值500元的紙本現金抵用券，消費愈多，回饋愈高，無使用張數及折抵金額上限，帶給消費者超值優惠。





其中，台北美福大飯店館內人氣自助餐廳「彩匯」，提供多樣化的國際美食選擇，適合家庭聚餐與假日饗宴。喜愛台菜風味的饕客，則可選擇連續四年獲得米其林一星肯定的「米香台菜餐廳」，品嘗經典台灣在地佳餚。而偏好粵菜的食客，可於「潮粵坊」品味招牌京式片皮鴨與精緻港點，亦或走進「GMT義大利餐廳」，享用由義大利主廚操刀的正統義式料理。喜愛日式美饌的旅客，不容錯過「晴山日本料理」，用道地日式佳餚滿足味蕾。



此外，台北美福大飯店配合周年慶活動，同步推出「好日食光」一泊二食專案，雙人可入住15坪寬敞行政客房，晚餐可選擇「GMT義大利餐廳」海陸雙人套餐或「彩匯自助餐廳」的多樣美饌，每房另加贈飯店專屬香氛擴香瓶，體驗美福經典香氣，專案每人每晚4,999元起，還可免費使用600坪休閒健身空間，盡情放鬆身心。翌日更能在「彩匯自助餐廳」享用豐盛異國早餐，從入住到退房皆能感受細膩的服務與舒適的假期氛圍。並且，台北美福以台灣自創品牌之姿，館內珍藏劉得浪、周錫珽、張翠蓉等知名藝術家畫作，融入於大廳、公共空間與客房內，讓旅客感受飯店獨有的藝術氛圍。特別是，位於地下室的停車場空間，由有「都市魔術畫師」美譽的邱瑞金，親自繪製上百幅展現台灣各地風景的壁畫。適逢周年慶，將於4月20日舉辦「藝術家面對面Live Show」，邀請邱瑞金現身與賓客近距離分享逾五十年的創作人生，更於活動現場完成全新創作「台北美福大飯店夜景」。參與活動的旅客只要加入飯店LINE官方帳號，即可獲得限量的邱瑞金畫作明信片，為美福之旅增添難忘紀念。除實體活動外，台北美福的自營電商平台「美福GO購」亦同步響應九周年慶，即日起至4月10日，首次於平台單筆消費滿3,999元，即贈599點回饋，1點可折抵1元，讓消費更有感。平台上主打的「潮粵坊花膠黏嘴煲雞鍋」湯品與飯店自家香氛「白茶小姐」系列皆廣受好評。周年期間更推出消費滿額即享九折回購券，人氣五星好物與餐飲美味可輕鬆宅配到府，無論是在飯店內外，都能以多元方式參與周年慶，感受台北美福的用心與驚喜。



台北美福大飯店餐宿滿額送500元抵用券

活動期間：4月1日 至 4月30日

活動內容：

1、於飯店內用餐或住宿，單筆消費滿3,999元，贈送500元紙本現金抵用券1張

2、每筆單獨計算，消費越多送越多

3、折抵無上限，餐飲、住宿皆可使用

4、抵用券使用期限至5月31日



台北美福大飯店「好日食光」一泊二食專案

活動期間：4月1日 至 4月30日

專案內容：

1、雙人入住15坪行政客房

2、晚餐可選GMT義大利餐廳雙人海陸套餐 或 彩匯自助晚餐

3、專屬贈品：每房加贈美福擴香瓶

4、每人每房4,999元起

5、可免費使用600坪休閒健身空間

6、隔日享用彩匯自助早餐



台北美福大飯店藝術家面對面Live Show

活動日期：4月20日 14:30-15:00

活動地點：1F大廳

活動內容：

1、邀請「都市魔術畫師」邱瑞金老師現場分享創作歷程

2、現場完成新作「台北美福大飯店夜景」

3、參加者可獲得限量邱瑞金畫作明信片（需加入官方LINE）



台北美福大飯店美福GO購 電商平台限定優惠

優惠期間：即日起 至 4月10日

新客滿額贈：新客首次單筆消費滿3,999元 贈599點回饋

消費回饋：周年期間單筆消費滿額即贈9折回購券

推薦商品：

1、潮粵坊「花膠黏嘴煲雞鍋」

2、美福專屬香氛「白茶小姐」系列

3、多款五星飯店美食即刻宅配

對於飯店控來說「優惠」活動是最吸引人前往消費的誘因