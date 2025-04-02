雙城假期正式回歸，台北萬豪酒店與桃園大溪笠復威斯汀度假酒店攜手推出全新「十十有你」雙城聯賣住房專案，帶領旅人輕鬆切換城市節奏，享受一趟結合都會與度假風情的放鬆旅程。本次專案推出限定的二泊二食套裝行程，即日起至6月30日止，兩晚含早餐，最低15,000元起，原價超過四萬元，折扣下殺至35折，成為今春最超值的雙城度假選擇。



▲雙城假期買一送一！台北萬豪、大溪威斯汀 35折雙人住宿，再賺萬豪積分 / 台北萬豪、大溪威斯汀 提供、WalkerLand窩客島整理



參與專案的旅客可於台北萬豪酒店或桃園大溪笠復威斯汀度假酒店任選一晚作為首站入住，無須連續安排，行程靈活。入住當日即會獲得另一間飯店的雙人平日住宿券，可於活動期間內任意安排使用，輕鬆串聯雙城假期的豐富體驗。此外，每晚再加贈5,000點萬豪旅享家點數，兩晚入住輕鬆累積10,000點，還有機會參加每月抽獎，將額外10萬點點數收入囊中，旅程不只放鬆，更能替未來的旅行預留更多驚喜。



▲萬豪會員每晚再加贈5,000點萬豪旅享家點數，兩晚入住輕鬆累積10,000點 / 台北萬豪、大溪威斯汀 提供、WalkerLand窩客島整理

台北萬豪酒店作為北市都會區內頗具人氣的國際品牌酒店，以寬敞舒適的經典客房迎接旅人。每房均享雙人早餐，並可免費使用高空露天泳池、健身房、桑拿等設施。若幸運入住高樓層房型，窗外即是台北地標美麗華摩天輪，夜晚更可俯瞰迷人夜色。翌日清晨在擁有花園景緻的Garden Kitchen餐廳享用豐盛早餐，讓都會假期充滿美好儀式感。▲台北萬豪每房均享雙人早餐，並可免費使用高空露天泳池、健身房、桑拿等設施 / 台北萬豪、大溪威斯汀 提供、WalkerLand窩客島整理而親子旅客最愛的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，則是另一種截然不同的渡假風貌。飯店坐落在綠意環繞的山林之中，每間豪華客房皆設有獨立觀景陽台，讓旅客能盡情感受遼闊景觀與自然氣息。迎賓時即附上飲料與點心盤，傍晚更可於池畔酒吧盡情享受Happy Hour小酌時光。館內設有南洋風情戶外泳池、室內恆溫泳池、24小時健身房及多樣化休閒設施，包括夢幻旋轉木馬、親子高爾夫與迷你賽車場，無論親子家庭或情侶旅人都能各取所需。夜晚沉浸在威斯汀招牌的天夢之床，舒適入眠，翌日於知味西餐廳享用豐盛自助式早餐，再次為旅程注入美好能量。每房同樣加贈5,000點萬豪旅享家點數，讓每一晚都成為值得收藏的回憶。▲親子旅客最愛的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店坐落在綠意環繞的山林之中，每間豪華客房皆設有獨立觀景陽台 / 台北萬豪、大溪威斯汀 提供、WalkerLand窩客島整理

台北萬豪、大溪威斯汀「十十有你·雙城聯賣」專案優惠

專案價格：專案價15,000元起（原價42,295元，約35折）

販售期間：2025年3月20日至6月16日

入住期間：2025年3月20日至6月30日

專案內容：

1、任選入住台北萬豪酒店或桃園大溪笠復威斯汀度假酒店一晚

2、入住當日即贈「另一家飯店雙人平日住宿券」含早餐

3、每房每晚加贈5,000點萬豪旅享家積分（共可獲得10,000點）

4、活動期間每月再抽10萬點積分

台北萬豪酒店優惠

1、經典客房住宿一晚

2、雙人自助早餐

3、免費使用高空戶外泳池、健身房、桑拿

4、可遠眺美麗華摩天輪

5、每房加贈5,000點積分

6、專案價適用平日入住，週五、六及連續假期需加價1,000元

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店優惠

1、豪華客房住宿一晚，附獨立觀景陽台

2、迎賓飲料兩份 + 迎賓點心盤

3、晚間 Happy Hour 池畔酒吧體驗

4、免費使用戶外南洋風泳池、室內恆溫泳池、24小時健身房

5、親子友善設施：旋轉木馬、親子高爾夫、迷你賽車

6、雙人自助早餐

7、每房加贈5,000點積分

8、專案價適用平日入住，週五、六需加價2,000元

台灣許多旅宿飯店都和台北萬豪、大溪威斯汀一樣讓人充驚喜