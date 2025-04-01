這次要帶大家來去 桃園拉拉山 玩耍，而且這次入住的「谷點咖啡民宿」真的太讚啦，身為一個愛趴趴走的部落客，上次來拉拉山已經是七年多前的事情了，那時候下山的時候，無意間發現一個觀景台，view真的是美到爆炸！當時還問了老闆能不能在那邊吃個早餐，雖然餐點很簡單，沒什麼特別的印象，但是那時候的山谷美景，到現在我還記得清清楚楚的！這次隔了七年多又想來拉拉山好好放鬆一下，最近心情有點阿雜，第一個就想到山上的「谷點咖啡民宿」啦。

這是7年多前的谷點咖啡民宿當時正值過年期間，周邊有不少櫻花盛開，在拉拉山的山頭多了一層迷人的粉紅色，但因為急著下山，所以只有短暫在谷點停留。

七年不見，「谷點咖啡民宿」整個變得更有質感了耶！在這兩甲大的園區裡面，多了好多新的東西。

民宿裡面我印象最深刻的就是左邊的餐廳跟右邊的觀景台。

這邊是民宿主人準備好吃料理的地方喔～他們一家人一起經營這間民宿，真的超級厲害的！而且民宿的第二代老闆跟我年紀差不多，還非常有才華呢！

往餐廳裡面看，可以看到民宿主人的寶貝收藏喔！他從小就很喜歡公仔，這些變形金剛、航海王、鋼鐵人漫威系列等等，都是他的心肝寶貝，好多都是我小時候的回憶耶，通通都放在展示櫃裡面。聽老闆說，上面那個變形金剛是裡面最有價值的！

這些超美的雪景照是老闆拍的喔～之前北部難得下大雪，老闆有把它們記錄下來。整個山頭都是白茫茫的一片，看起來超夢幻的！不用出國在拉拉山就可以看到雪景，下次什麼時候會下雪就不知道了！

這棟外觀很有質感的建築是新建的民宿，這邊有四間房型，二樓有楓葉、銀杏、紫藤，一樓是櫻花家庭房。我們這次住的是銀杏房，從房間裡面就可以直接看到山谷間的美景，超享受的！其實我一開始是想要訂另外一邊的「甜柿」，但是因為太熱門已經被訂走了，聽說那邊的view更讚，下次我一定要手刀訂到！對了對了，這間民宿可是學土木的第二代老闆自己設計的喔，超厲害！

觀景台總共有兩層樓，上下的感覺不太一樣。我們那天運氣超好～早上來的時候還是藍天白雲，結果越晚天氣變化越大。

二樓的觀景台感覺更寬敞，能見度也更好！山底下的小溪，隱隱約約還能聽到溪水流動的聲音。山上的空氣真的超棒，大口深呼吸，感覺肺都活起來了，用神清氣爽來形容再適合不過了。

慢慢的，原本能見度很好的山谷，開始出現山嵐。沒過多久，整個山頭就被濃霧給包圍了。

這幾天剛好遇到午後雷陣雨，山上的景色變化更大了。也因為這樣，短短一個下午的時間，就讓我見識到山上風景的美妙變化，有山嵐的山頭多了一股神秘感，光坐在這裡就可以慢慢放空，這也是我這次來拉拉山的主要目的啦！

假日的谷點咖啡民宿，只要入住，就可以先在觀景台這邊享用民宿主人準備的美味下午茶。老闆怕大家舟車勞頓會餓肚子，特別準備的，真的超貼心，原本以為只有一泊二食，多了這餐感覺CP值又更高了。

谷點咖啡民宿比較特別的是房間裡面沒有提供wifi，網路熱點只有在觀景台這邊才有。所以來這邊就是要好好休息，可以帶本書，放點輕音樂，搭配美景，就是谷點民宿帶來最棒的享受啦（雖然我還是有帶筆電，只是又原封不動地帶下山了XD）。

那天麥爸媽點了熱的黃金柚子茶，我點了冰紅茶，配上蛋糕跟台式馬卡龍，就是很完美的下午茶套餐。芋頭奶凍不會太甜也不會膩，蛋糕本身很綿密，超好吃！！！

這位是民宿的招牌狗狗「甜甜」喔～身為柯基的她，全身毛茸茸的超可愛，重點是一點都不怕生，只要有房客經過，她一定會依偎在旁邊撒嬌，超級討喜的！

吃完下午茶，民宿主人就帶我們到房間放行李，我們這天入住的是位在二樓的「銀杏」房。總共可以住四個人，房間非常寬敞，放了兩張雙人床在裡面，感覺還空空的。房間裡面有液晶電視、獨立小客廳還有陽台，可以使用的空間很多。

從床邊望出去就是整片的山谷，二樓的view也很不錯喔！窗戶推開就是陽台。

洗手台搭配大片玻璃，規劃得很簡單大方，該有的東西也都有。

因為在山谷裡面，才有這種福利，可以直接飲用的山泉水經過RO逆滲透，喝起來更放心，山泉水自然的甜味，不知不覺就多喝了好幾杯。

另外要大大稱讚的是，「谷點咖啡民宿」本身也加入了環保旅店的行列喔！為了讓來這邊住宿的房客也能響應環保，特別想出了一個好方法。只要沒有使用房間內的備品，像是牙刷刮鬍刀等等，隔天早上吃早餐的時候拿去給老闆，就可以退50元或是咖啡升等為拿鐵！這點在訂房的時候老闆就有先跟我說了，所以盥洗用具我們都是自己準備，這樣環保又不怕浪費，真的是非常好的想法！

浴室空間也很大喔～除了一旁的淋浴，還有獨立的浴缸。放一缸熱水，泡個泡泡浴，人生就是要這樣好好對待自己！而且一邊泡澡還能一邊看著山谷美景，這種景色真的是非常難得！

我立馬就先放一缸熱水好好享受一下，也紓解一下開車上來的疲勞。這窗戶外的景色真的沒話說～好美啊～～～這就是我們這天入住的房型「銀杏」，不管景觀還是空間大小都值得推薦！

“甜柿”

在check in的時候，民宿主人知道我原本想要預定「甜柿」房，卻因為更早就被來自新加坡的房客給訂走了，雖然有點殘念，但還是先讓我來看一下這間到底有多美。跟我們的「銀杏」房比起來，「甜柿」的室內坪數差不多，但是大片的透明玻璃讓整片山谷一覽無遺，我當初就是被這片景色給吸引到的，下次我一定要住到這間啦！

我好奇問老闆，每間房間都規劃得這麼大間，除了砸重本之外，要回收應該很不容易吧？老闆只回說，讓房客住得舒適滿意，這才是最重要的，新建這些民宿，希望所有住過的房客都是真心喜歡民宿所帶來的清幽跟美景，然後再帶新的朋友一同享受這樣的美好，才是民宿主人最想看到的。

一轉眼就到了晚餐時間啦～谷點咖啡民宿裡面精心準備的豐盛晚餐，同樣也是入住就可以享用喔！民宿的老闆本身在大溪就是開餐廳的，所以這裡的料理完全不輸外面的餐廳耶！這天總共有五菜一湯，其中烤雞是老闆額外多準備的，我們運氣真好！

這個炸南瓜超甜～同樣是山上自己種的，外酥內軟甜度又高，好好吃！

烤雞是民宿裡自己養的放山雞，口感彈性有嚼勁，外皮酥香，裡面的雞胸肉稍微有點過乾，小小可惜～其他部位都很不錯！很特別的是這道鹽烤鱒魚～鱒魚肉質很細，再加上烤的火侯很到位，胡椒的鹹香搭配一點椒鹽，讓這條魚更加分！

香菇雞湯，這鍋是珍小姐的最愛。香菇搭配放山雞，那自然的甘甜味好好喝～裡面的雞肉已經燉煮得很透。前面吃飽飽，再來上一碗，就很滿足了！

來到山上，腳架是我一定會準備的，深山裡的光害比較少，只要天氣不要太多雲，基本上要看到滿天的星斗絕對不是難事。但因為下午的山嵐帶來不少水氣跟雲，一直到晚上十點都沒有散去，只好早點休息，隔天再早起看看碰碰運氣。沒想到運氣依然很不錯～半夜三點鐘還讓我看到不少星星，隨手拍一張紀念一下。

半夜的谷點並不會太冷，反而帶點涼意更清爽。坐在觀景台上，不知不覺天就快亮了，早晨的顏色好美～整個天空就像一幅畫布一樣～隨著雲的變化，畫面也跟著不同。凌晨五點半，天色差不多亮了，也是我回去睡回籠覺的時間啦，再來補一張民宿的夜景。

隔天一早，七點鐘就可以準備吃早餐囉！一開始就是個好天氣，心情也跟著好起來。山上的氣候說變就變，前一天還霧濛濛飄點小雨，隔天又是個晴朗的好天氣。我們的房間正對面就是一整片的菜園，裡面有高麗菜跟水蜜桃。

非常有靈性的甜甜早就乖乖在房門前等我們，要帶我們去餐廳用餐呢！地板上的腳印也是民宿主人的小巧思喔！

有別於七年前的美式早餐，這次品嚐到的是中式早餐。在這山谷前用餐，感覺更心曠神怡。

高山種的高麗菜就是跟平地的不同～甜度高又脆，非常好吃！另外民宿主人還準備了自己炒的麵筋、嚴選的肉鬆（聽說是砸重本才有的）、菜脯蛋、花生跟饅頭，光是這些就很豐盛了！

如果有自備盥洗用具，不要忘記把備品拿給老闆，這天我們選的是熱美式升等為拿鐵～老闆特製的咖啡很順口！

吃完飯後就是自由活動時間，民宿主人非常熱心，雖然很忙但是還是想要帶我們逛逛民宿周圍的環境，畢竟占地兩甲的谷點還是要有人導覽會比較好～這個樓梯上去是菜圃跟鳥園，裡面養了金雉鳥跟銀雉鳥，這都是稀有品種喔，看這羽毛顏色就知道被照顧得很好！

一旁的菜圃有很多蝴蝶準備採花蜜，好不容易捕捉到一張！前面這棵是垂櫻～在過年這段期間周圍的花會一起開，可以想像這垂櫻的美～這花圃都是民宿主人的媽媽一手打造的，好厲害！

旁邊還有其他品種的櫻花跟桃花，這時麥爸媽已經在規劃明年度的家庭旅遊了，我想非這莫屬！

民宿主人的爸爸對養魚很有興趣～那這觀賞用的鯉魚池就交給爸爸，大家各有分工！

可以看到柿子樹。

再往後面走就是雞舍，在這裡吃到的雞全都是出自這裡的放山雞喔，放山雞的好處就是活動力夠！從底下往上看，這間就是我想住的甜柿外觀！

繞了一大圈又回到了我們的房間～這兩甲地真的很好逛，而且規劃得很不錯，絲毫沒有浪費～期待之後的新建設！如果你住的是一樓的櫻花家庭房，還可以享受民宿主人的巧思設計「盪鞦韆」，感覺也很愜意～下次有機會一定要試試！

麥仔烏魯賽

這次入住谷點咖啡民宿給我們的感覺非常好，除了環境清幽、舒適的住宿空間，讓我們可以暫時忘記都市的喧鬧，盡情的享受民宿所帶來的悠閒，來這你可以不用大費周章，只要帶本書看看書、聽聽音樂，享受清新的空氣跟美景，就是最棒的休息。在住宿部分，民宿老闆的巧思，還有美味的餐點，不管大小環節通通都注意到，跟之前印象中的拉拉山民宿真的有很大的不同。如果有機會來拉拉山走走，一定要來谷點咖啡民宿住上一晚，相信身心靈可以同時得到紓壓。

————————————-

拉拉山谷點咖啡民宿

地址:桃園縣復興區華陵里8鄰30號

訂房電話:03-391-2415

粉絲團:FB

谷點官網:http://www.goodian.com.tw/