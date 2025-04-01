如何抵達傳思文旅？

火車

坐火車到台中車站，走路10分鐘可抵達傳思文旅

開車

沒有配合特約的停車場，附近有幾個平價的收費停車場

▼傳思文旅樓下就是忠孝夜市，下樓就可以品嚐美食～

傳思文旅內部

▼傳思文旅一樓有忠孝夜市美食攤位介紹

▼一樓接待大廳

下午三點即可入住，早上及退房後可寄放行李

▼一樓有飲水機

▼住房附早餐，葷素可選擇

▼google傳思文旅好評就送忠孝夜市古玥飲品一杯飲料

▼大廳有台中景點介紹

▼隔日退房，房卡放置一樓櫃檯即可

雙人房

▼這次住五樓的503雙人房，室內約20 m²

▼浴室中規中矩，淋浴間無浴缸房型

▼洗髮乳、沐浴乳

▼房間內附兩支掛衣架

▼紙拖鞋。因應環保不提供一次性備品，所以通常我都會自己帶拖鞋、牙刷牙膏、洗漱用品

▼房間內長型大書桌，方便商務客使用電腦

▼入口處有放行李的區域

▼標準雙人床

▼兩側床頭都有插座

▼附浴巾、吹風機

▼兩瓶礦泉水、熱水瓶、咖啡包、茶包

附近景點

＊忠孝夜市

旅館樓下就是忠孝夜市，一到夜晚整條路上滿滿的攤販，超級熱鬧！

晚餐跟宵夜一次解決～

＊富興工廠1962文創聚落

富興工廠1962文創聚落是一個結合文創產業與歷史文化的創意園區。由原本的富興工廠改建而成，保留了工廠的歷史風貌，同時注入了現代的文創元素。

內部有許多創意工作室、設計品牌、藝術展覽和手作坊，吸引了許多藝術家、設計師及創業者入駐。時常舉辦各種文化活動、展覽和市集，促進創意交流，並提供一個平台讓創作者展示他們的作品。



🔴 飯店 名稱：傳思文旅

🔴 地 址 ：402台中市南區忠孝路150號

🔴 電話號碼： 04 2285 1702

🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/taichungtransinn/?locale=zh_TW

🔴 E-mail：myictsi@gmail.com

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