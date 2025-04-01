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台中市南區台中住宿推薦｜傳思文旅 Trans Inn 忠孝夜市內的平價住宿

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2025-04-01 13:35:00 文字：SISI人妻
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SISI人妻

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傳思文旅 封面.jpg

 

如何抵達傳思文旅？

火車

坐火車到台中車站，走路10分鐘可抵達傳思文旅

開車

沒有配合特約的停車場，附近有幾個平價的收費停車場


檢視較大的地圖

▼傳思文旅樓下就是忠孝夜市，下樓就可以品嚐美食～

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傳思文旅內部

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▼傳思文旅一樓有忠孝夜市美食攤位介紹

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▼一樓接待大廳
下午三點即可入住，早上及退房後可寄放行李

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▼一樓有飲水機

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▼住房附早餐，葷素可選擇

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▼google傳思文旅好評就送忠孝夜市古玥飲品一杯飲料

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▼大廳有台中景點介紹

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▼隔日退房，房卡放置一樓櫃檯即可

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雙人房

▼這次住五樓的503雙人房，室內約20 m²

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▼浴室中規中矩，淋浴間無浴缸房型

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▼洗髮乳、沐浴乳

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▼房間內附兩支掛衣架

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▼紙拖鞋。因應環保不提供一次性備品，所以通常我都會自己帶拖鞋、牙刷牙膏、洗漱用品

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▼房間內長型大書桌，方便商務客使用電腦

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▼入口處有放行李的區域

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▼標準雙人床

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▼兩側床頭都有插座

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▼附浴巾、吹風機

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▼兩瓶礦泉水、熱水瓶、咖啡包、茶包

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附近景點

＊忠孝夜市

旅館樓下就是忠孝夜市，一到夜晚整條路上滿滿的攤販，超級熱鬧！
晚餐跟宵夜一次解決～

傳思文旅 2.jpg

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＊富興工廠1962文創聚落

富興工廠1962文創聚落是一個結合文創產業與歷史文化的創意園區。由原本的富興工廠改建而成，保留了工廠的歷史風貌，同時注入了現代的文創元素。
內部有許多創意工作室、設計品牌、藝術展覽和手作坊，吸引了許多藝術家、設計師及創業者入駐。時常舉辦各種文化活動、展覽和市集，促進創意交流，並提供一個平台讓創作者展示他們的作品。

台中住宿推薦｜傳思文旅 Trans Inn 忠孝夜市內的平價

 

 


🔴 飯店名稱：傳思文旅
🔴 地      址402台中市南區忠孝路150號 
🔴 電話號碼： 04 2285 1702 
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/taichungtransinn/?locale=zh_TW
🔴 E-mail：myictsi@gmail.com

 

 
文章標籤
台中住宿推薦 傳思文旅 忠孝夜市住宿 忠孝夜市美食 台中住宿 台中飯店 台中小資住宿 台中南區住宿 台中南區飯店 TransInn
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Trans Inn 傳思文旅 (寶輝旅館 臺中市旅館173號)

phone04-2285-1703
place台中市南區忠孝路150號
4.39 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.33
服務
4.61
交通便利
4.44
CP值
4.44
share place
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