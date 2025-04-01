花蓮人氣飯店「理想大地渡假飯店」，不僅是眾多旅客口中的夢幻飯店，更是一處真正實踐全齡友善的溫柔渡假村。近年來，飯店以「全齡友善」作為品牌核心，針對長者、女性與寵物家庭三大族群，規劃一系列客製化的專屬服務與旅遊專案，讓來到理想大地的每一位旅人，都能自在展開屬於自己的花蓮假期。



▲花蓮理想大地住宿優惠！樂齡9折 長住6送1 寵物友善假期全攻略 / 花蓮理想大地提供、WalkerLand窩客島整理



面對台灣逐漸成長的樂齡旅遊需求，理想大地特別設計多樣化且貼心的高年級旅遊專案。從全區無障礙設施到便捷的接駁服務，長輩在園區內移動輕鬆無憂。飯店更安排運河遊船、生態導覽等慢活行程，讓長者能夠隨心欣賞園區與花蓮的自然風光。



針對銀髮族旅人，推出的「高年級生理想樂遊專案」，只要年滿65歲，平日住房即享9折優惠，兩人同行入住豪華客房一泊二食只需6,975元起，包含豐富的早餐與晚餐選擇，無論是中式養生料理或是自助式餐點，都讓人食指大動。此外，更推出「高年級Lucky 7日樂齡遊」長住專案，即日起至2025年底，只要連續入住滿六晚，即加贈一晚免費住宿，平均每晚7,599元起，還可獲得高年級集點卡，累積六點即兌換平日住宿一晚，並開放親友共用，打造實用又有溫度的高齡旅遊方案。



▲「高年級生理想樂遊專案」，只要年滿65歲，平日住房即享9折優惠，兩人同行入住豪華客房一泊二食只需6,975元起 / 花蓮理想大地提供、WalkerLand窩客島整理

除了樂齡旅客，理想大地亦細心呵護女性旅客的度假體驗。深受女性與閨蜜們喜愛的「粉紅靚旅仕女專案」，以粉嫩西班牙主題別墅作為主打，設計出專屬於女性的舒心假期。專案中，旅客可在粉紅交誼廳享用歡樂茶點，房內備有專屬開床禮與粉紅Mini Bar，旅程期間還能選擇主題午茶，無論是漂浮下午茶、房內專屬下午茶，還是在餐廳品味甜點時光，都能感受專屬的優雅氛圍。飯店更安排窯烤Pizza與手沖咖啡教學，以及浪漫的運河遊艇導覽，為旅人增添更多難忘回憶。療癒旅程中還可體驗晨光河岸瑜珈，並獲得專屬SPA抵用券與伴手禮，從歐萊德護手霜到Relove私密保養組，每一樣小物都為女性細膩設想，成為放鬆身心的最佳伴侶。▲深受女性與閨蜜們喜愛的「粉紅靚旅仕女專案」，以粉嫩西班牙主題別墅作為主打，設計出專屬於女性的舒心假期 / 花蓮理想大地提供、WalkerLand窩客島整理理想大地同時也不忘寵愛毛小孩與毛爸媽，特別推出「萌寵樂遊假期」專案，讓毛家庭也能一同共享悠閒假期。專案自2025年4月1日起至6月30日限定開放，兩位大人與一隻毛孩入住西班牙主題房型，每房一泊一食6,119元起，若選擇一泊二食則為8,129元起，不僅有迎賓小品與暖心奉茶，還能選擇由毛爸媽與毛孩一同於房內享用美式早餐或在餐廳各自享用。特別的是，飯店更貼心準備寵物專屬備品，包含寵物床、毛巾、洗毛精、專屬餐具與尿墊，讓毛孩舒適又安全。專案還包含專屬的毛孩遊艇體驗、池畔酒吧無酒精飲品兌換券、來回接送服務，甚至當日壽星毛孩還能獲得4吋主廚蛋糕，讓假期充滿儀式感與幸福感。▲理想大地同時也不忘寵愛毛小孩與毛爸媽，特別推出「萌寵樂遊假期」專案，讓毛家庭也能一同共享悠閒假期 / 花蓮理想大地提供、WalkerLand窩客島整理





理想大地渡假飯店 樂齡專案 高年級Lucky 7日樂齡遊

適用對象：年滿65歲長輩同行

活動時間：即日起至2025/12/31

方案優惠：

高年級生理想樂遊平日住房9折

1、兩人同行一泊二食，豪華客房 $6,975 起

2、長住優惠「Lucky 7日」入住滿6晚送1晚

3、集點卡入住滿6晚再送平日免費住宿1晚，可分享親友

4、含自助早餐、中式養生晚餐或自助晚餐（二選一）



理想大地渡假飯店 女性專案 粉紅靚旅仕女住宿

適用對象：女性、閨蜜、獨旅

活動時間：常態性專案

方案優惠：

兩泊三食專案，專屬入住「西班牙粉紅主題別墅」

1、迎賓 Happy Hours 茶點、粉紅 Mini Bar、開床禮

2、漂浮下午茶／房內下午茶／餐廳下午茶 三選一

3、晚餐：靚景風味中式晚餐

4、體驗活動：窯烤Pizza＋手沖咖啡課程、粉紅遊艇導覽

5、送 SPA 抵用券 $1,200、晨光瑜珈

6、專屬粉紅伴手禮組（護手霜、私密保養組、環保衛生棉）



理想大地渡假飯店 寵物專案 萌寵樂遊假期

適用對象：毛爸媽與寵物

活動時間：2025/4/1 - 2025/6/30

方案優惠：

1、2大1毛孩入住，一泊一食 $6,119 起

2、一泊二食 $8,129 起

3、客房提供：寵物床、毛墊、專屬餐具、尿墊、洗毛精

4、毛孩專屬遊艇服務

5、可選擇房內或餐廳早餐

6、飯店接送服務（花蓮機場/車站定點）

7、毛家庭伴手禮、當日壽星贈送4吋主廚蛋糕

8、免費使用飯店多項設施（SPA除外）

花蓮不只是飯店吸引人「花蓮美食」更是讓人吃一次就忘不了