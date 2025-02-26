從小就喜歡吃胡椒餅，總是經常被那圓滾飽滿的模樣給深深吸引，後來發現另一半也有相同喜好，於是，有時會專程前往，有時靠著路過尋香而訪，因為那誘人的香氣，實在令人難以抗拒。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

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關於 霸王胡椒餅

花蓮旅行第四天，是返程日，行程己經全部結束，啟程沒多久，誤打誤撞與 霸王胡椒餅 相遇，看到招牌眼睛為之一亮，明明剛吃過午餐，依然堅持要打包幾個在路上當點心。霸王胡椒餅舊址在中央路，後來擴大營業有了店面，最終選擇落腳台九線上。新店址空間不大，但乾乾淨淨的，旁邊是便利商店，可以停上幾輛車。

以為只賣胡椒餅，推開大門一看，發現大大的手工蛋捲四個字，架上有成品販售，若現場數量不足，可能得等一下現做的。

店裡除了蛋捲，也有兼售少量的罐裝商品，像是花生糖、辣椒等等，給自己或家人朋友當伴手禮應該挺合適。

霸王胡椒餅 菜單

店裡販售五種商品，以胡椒餅坐鎮，也是最夯的人氣商品。

圓滾滾的霸王胡椒餅

霸王胡椒餅在出爐時的香氣相當迷人，恰如其分的金黃色澤，令人垂涎三尺。一顆顆長的像饅頭，真想捏一把。

圓滾飽滿又多汁的胡椒餅，伴隨著胡椒香、肉汁香與蔥香，三者缺一不可！霸王胡椒餅口感接近烤饅頭，牙口不佳的都能吃，餅皮是薄的，能塞進更多更滿的內餡，不誇張，一顆就飽。

霸王胡椒餅的logo是一個圓圓胖胖，長得像麵包人的造型，識別度很高。

想不到過路店帶來了驚喜與滿足，喜歡這樣的小確幸。順手打包回家的胡椒餅，成了當日晚餐，好吃~跟大家分享~

店家資訊

1100AM – 1700PM

(03)861-1597

花蓮縣新城鄉順安村北三棧119-5號(台九線173.5公里處)

※ 路邊停車