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花蓮縣花蓮市花蓮蔬食餐廳推薦｜Piatto+菜 蔬食義式餐廳 巷弄二樓的素食餐廳

2025燈會攻略 花蓮蔬食餐廳推薦 花蓮素食餐廳推薦 花蓮蔬食餐廳 more
2025-02-10 14:11:00 文字：SISI人妻
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SISI人妻

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來花蓮旅遊，吃素的朋友吃什麼？家人們喜歡吃義式蔬食料理，上網找了一間評價很好的Piatto+菜
餐廳位於花蓮市仁愛街的老屋二樓，提供多種義大利麵與燉飯，滿足全素、蛋奶素及五辛素等不同飲食需求。
附近因為都是巷弄，停車位不好找，最後我們停在重慶路上的全聯停車場（花蓮重慶店），距離餐廳約230公尺、走路3分鐘。
整體氛圍、服務態度、餐點美味度都有很高的水準～是下次還會再回訪的好店家❤️

 

室外環境

▼一樓是私人停車場，勇敢走進去走到底，左邊就看得到Piatto+菜的招牌囉！

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Piatto+菜大門口種植許多植物

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▼裡裡外外使用許多老件做裝飾，打造出獨一無二的裝潢風格

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室內環境

▼店內搜集許多特別的裝飾物，處處可見老闆的用心

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▼空間很大、很明亮，座位從雙人、三人到多人大餐桌都有，可因映不同的客群

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▼付款方式：現金、信用卡

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▼天花板沒有過多的裝潢，但有船掛一艘獨木舟骨架，很吸人眼球

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▼這裡使用的餐具及餐盤感覺有特別挑選過，餐具很別緻

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Piatto+菜單

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Piatto+餐點介紹

▼奶油羅勒青醬燉飯 $280
可依個人口味飯燉軟一點～長輩牙口不好，飯燉軟後對這道讚不絕口～奶油青醬味道濃郁，整體吃起來順口不會膩！

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▼佩克里諾 蒜辣紅醬大寬麵 $280
佩克里諾起司搭配蒜香與微辣的紅醬，使用大寬麵，味道濃郁且層次豐富～

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▼牛肝箘菇燉飯 $280
店內招牌之一，牛肝箘菇獨特香氣，搭配軟硬適中的米飯，好好吃～回台北還是很想念呢

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🔴 餐廳名稱：Piatto+菜 蔬食義式餐廳(最後出餐pm8:00)
🔴 地址： 970花蓮縣花蓮市仁愛街28號2樓
🔴 營業時間：週三～週日 11:30–14:30, 17:00–20:30 (週一週二公休)
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/p/Piatto%E8%8F%9C-100063622578309/
🔴 instagram：@piatto_v

 
文章標籤
花蓮蔬食餐廳推薦 花蓮蔬食餐廳 Piatto+菜 花蓮蔬食義式餐廳 花蓮素食義式餐廳 花蓮素食 花蓮蔬食 蔬食友善
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place花蓮縣花蓮市仁愛街28號2樓
4.48 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.25
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