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來花蓮旅遊，吃素的朋友吃什麼？家人們喜歡吃義式蔬食料理，上網找了一間評價很好的Piatto+菜

餐廳位於花蓮市仁愛街的老屋二樓，提供多種義大利麵與燉飯，滿足全素、蛋奶素及五辛素等不同飲食需求。

附近因為都是巷弄，停車位不好找，最後我們停在重慶路上的全聯停車場（花蓮重慶店），距離餐廳約230公尺、走路3分鐘。

整體氛圍、服務態度、餐點美味度都有很高的水準～是下次還會再回訪的好店家❤️

室外環境

▼一樓是私人停車場，勇敢走進去走到底，左邊就看得到Piatto+菜的招牌囉！

▼Piatto+菜大門口種植許多植物

▼裡裡外外使用許多老件做裝飾，打造出獨一無二的裝潢風格

室內環境

▼店內搜集許多特別的裝飾物，處處可見老闆的用心

▼空間很大、很明亮，座位從雙人、三人到多人大餐桌都有，可因映不同的客群

▼付款方式：現金、信用卡

▼天花板沒有過多的裝潢，但有船掛一艘獨木舟骨架，很吸人眼球

▼這裡使用的餐具及餐盤感覺有特別挑選過，餐具很別緻

Piatto+菜單

Piatto+餐點介紹

▼奶油羅勒青醬燉飯 $280

可依個人口味飯燉軟一點～長輩牙口不好，飯燉軟後對這道讚不絕口～奶油青醬味道濃郁，整體吃起來順口不會膩！

▼佩克里諾 蒜辣紅醬大寬麵 $280

佩克里諾起司搭配蒜香與微辣的紅醬，使用大寬麵，味道濃郁且層次豐富～

▼牛肝箘菇燉飯 $280

店內招牌之一，牛肝箘菇獨特香氣，搭配軟硬適中的米飯，好好吃～回台北還是很想念呢

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