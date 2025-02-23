花蓮排隊名店【玉里橋頭臭豆腐】是大家旅遊時必訪的美食之一，好吃的秘訣在於豆腐皆是出自老闆之手，經過三段高溫油炸後讓臭豆腐外酥脆內軟嫩卻又不油，再搭配手工泡菜與蘿蔔絲、九層塔，成為民眾口耳相傳的好味道，以至於大家願意千里迢迢來到花蓮玉里嚐鮮，近年陸續在宜蘭礁溪、桃園大觀還有花蓮市區都開設了分店，而這次的花蓮快閃之旅我們便來市區吃到了心心念念的臭豆腐，真的太方便了，以後不用捨近求遠跑到玉里，現在在花蓮店就可以吃到囉，實在算是一大福音

玉里橋頭臭豆腐_花蓮店｜位置與交通

玉里橋頭臭豆腐_花蓮店 位在花蓮市和平路上，也正是往花蓮太平洋公園南濱段的道路旁，店家本身並未設置停車場，所以須自行在附近道路停車格停車，旁邊剛好有小型兒童賽車場、打擊練習場，假日來吃臭豆腐還有玩樂的朋友相對也不少

吃完臭豆腐可以帶小朋友在旁邊店家玩還不錯呢

假日排隊等臭豆腐叫號的空檔時間，如果受不了小孩喊無聊，這時候室內遊戲場剛好可以幫爸媽解圍一下，花蓮分店還真會選地點 😆哈哈

玉里橋頭臭豆腐_花蓮店｜店家環境

玉里橋頭臭豆腐_花蓮店的環境屬於鐵皮搭建的半開放式空間，冬天到訪覺得還可以，就不知道夏天時會不會太熱，座位區很多但客人也很多，排隊等候的人可以先坐在最外側的椅子上，不過假日人潮真的有點可怕，連等候區都已經坐滿，還有一些客人是在店外或店內走道上等候，來來往往相對地顯得熱鬧，不得不說為了這一盤國民美食，讓大家變得好有耐心喔

玉里橋頭臭豆腐_花蓮店｜點餐流程

店家營業時間為11:00-18:30，上午10:30就會發放號碼牌，11點才能開始叫號點餐

⚠️請注意: 內用或外帶都需要抽號碼牌

一定要先看清楚點餐流程喔，我們當天到的時候排隊的人不少，領了號碼牌大約還等了20分鐘以上

1️⃣抽取號碼牌

2️⃣叫號點餐

3️⃣自助取餐

4️⃣取餐後入座

5️⃣用畢請自助回收

玉里橋頭臭豆腐_花蓮店｜菜單與價格

玉里橋頭臭豆腐_花蓮店的菜單與價格就公告在牆內

大份(5片) $100元，小份(3片) $60元

另外還有販售飲料如: 豆漿、紅茶、豆漿紅茶

飲料是自取的，需要先到櫃台結帳

玉里橋頭臭豆腐_花蓮店｜餐點分享

等了一陣子，望見那人來人往與忙碌的店員，在旁邊一直聞香實在好難受 😂看著叫號機的號碼殷殷期盼，終於盼來了希望，我們兩人點了一份大盤臭豆腐當作下午茶 (中午已用過餐還吃過甜點)，想說吃完順遊一下附近的花蓮太平洋公園，接著吃晚餐再去看太平洋花燈節，如意算盤都打得非常精妙

點完餐我們就在出餐區等候，先找好了座位再把熱騰騰的臭豆腐端上桌，等了這麼久就是為了這一盤啊~

香氣四溢讓人垂涎三尺，剛炸起來的豆腐熱騰騰要小心燙口，一大份有五塊臭豆腐，已經幫大家對切好，咬下去金黃酥脆又多汁，外酥內嫩真的好好吃，沒有對不起這個排隊的時間，附上的蘿蔔絲和泡菜也醃製得很入味，酸甜中帶有脆度，跟臭豆腐超級搭~

一口臭豆腐加一口泡菜，實在有夠滿足，兩個人一份很快就掃光，吃的時間比排隊的時間還要迅速，哈哈沒關係，趕緊讓出座位給其他客人吧

玉里橋頭臭豆腐_花蓮店插旗成功，這次品嘗感覺還不錯，假日人多要有小小排隊的心理準備，吃完順便到花蓮太平洋公園散步看海也很棒喔

花蓮太平洋公園 傍晚的霞光非常美麗，照映著天空與海面，溫柔又愜意，許多人會來這裡運動散步或欣賞海景，也是非常不錯的免費旅遊景點

💚 這次的花蓮快閃行程 分享

➡️七星潭 ➡️櫻花壽司 ➡️花蓮將軍府1936

➡️吉安慶修院 ➡️日勻甜點工作室

➡️玉里橋頭臭豆腐花蓮店➡️南濱海堤公園

➡️花蓮太平洋燈會➡️新新牛肉店

玉里橋頭臭豆腐_花蓮店｜店家資訊

■ 地址 : 花蓮縣花蓮市和平路55號

■ 電話 : 03 8420109

■ 營業時間 11:00-18:30

■ 現金結帳、無停車場

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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