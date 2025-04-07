你家冰箱需要補貨了！冰品控終於又等到「哈根達斯半價優惠」這次可以準時搶一波，7-11以及萊爾富都預告，將在4/11-4/15快閃5天推出「哈根達斯雪糕」買4送4優惠，原價129元的哈根達斯雪糕任選口味，516元就能帶走8支，就連2025最新哈根達斯雪糕口味也能半價開吃。



▲哈根達斯雪糕半價優惠！7-11及萊爾富推出哈根達斯買4送4優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



不定期在超商推出的「哈根達斯冰品優惠」就是許多粉絲的小確幸，每次看到優惠、就準時幫家裡的冷凍庫好好補貨一番。這次在兩大超商「7-11、萊爾富」同步在4/11-4/15推出哈根達斯雪糕全系列買4送4優惠，7-11更加碼4/11-4/12使用三大指定支付「滿千折100元」優惠，萊爾富4/11-4/15刷聯邦卡加碼現折5%，讓冰品控省更多。



▲超商限定哈根達斯優惠，4/11-4/15期間7-11、萊爾富哈根達斯雪糕買4送4 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-11 哈根達斯買4送4優惠

本次哈根達斯買4送4活動內容，粉絲們可以任選129元的哈根達斯雪糕系列，都可享有優惠。其中包含經典口味草莓雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、抹茶杏仁粒雪糕，還有2025全新口味「芒果百香果脆皮雪糕」以及「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」都在任選買4送4的範圍中，不論是經典口味的鐵粉，獲是趁著優惠嚐鮮都很可以。▲超商限定哈根達斯買4送4優惠，7-11、萊爾富再加碼雖出指定支付方式回饋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025/04/11-04/15

活動內容：哈根達斯雪糕系列任選口味買4送4。（原價129元/支）

加碼優惠：4/11-4/12，使用icash2.0、icash Pay以及OPENPOINT APP三大指定支付工具，享滿千現折100元。



萊爾富 哈根達斯買4送4優惠

活動期間：2025/04/11-04/15

活動內容：哈根達斯雪糕系列任選口味買4送4。（原價129元/支）

加碼優惠：04/11-04/15，刷聯邦信用卡、金融卡，或使用HiPay綁定聯邦信用卡，還可以再享5%現折優惠。



冰品控不只有哈根達斯優惠 還有更多吃冰話題要衝