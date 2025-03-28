抹茶控來全家吃抹茶霜淇淋、抹茶甜點！春暖花開之際就是抹茶控最愛的抹茶季登場，全家首次推出「伊藤園抹茶霜淇淋」，以日本直輸鹿兒島抹茶打造，最道地的濃醇茶香一次滿足抹茶控味蕾。除此之外，全家FamiPort預購抹茶季也同步開跑，除了亞尼克、七見櫻堂等品牌推出的抹茶甜點外，更有母親節專屬商品，精選蛋糕、永生花禮盒，早鳥優惠享折扣，還能參與公益送愛，給媽媽最溫暖的心意。



▲全家抹茶季推出聯名伊藤園抹茶霜淇淋、抹茶甜點 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



▲全家抹茶季推出多款抹茶甜點 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

日本每年三、四月迎來春季新茶採收，全家也順勢推出「伊藤園抹茶霜淇淋」，選用100%日本直輸鹿兒島抹茶，濃郁茶香帶微苦回甘。4/2~4/6，會員APP隨買跨店取可享5支188元；4/2~4/29，於實體店舖單筆購買3支霜淇淋，還可獲得「皮克敏水果叉」。此外，伊藤園濃茶與霜淇淋的組合優惠價69元，讓抹茶迷一次買好買滿。▲全家「伊藤園抹茶霜淇淋」，選用100%日本直輸鹿兒島抹茶 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家「伊藤園抹茶霜淇淋」4/2~4/6，會員APP隨買跨店取可享5支188元 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理不只霜淇淋，全家FamiPort預購平台同步推出抹茶甜點。亞尼克「宇治抹茶生乳捲」使用石臼研磨的堀井七茗園抹茶調製奶霜，入口清爽帶甘甜；七見櫻堂「柚凝抹茶柚香蛋糕捲」則選用日本山口縣柚子粉，搭配西尾抹茶製成的抹茶慕斯，帶來柚子清香與茶香交織的雙重享受。另外，熊夫人甜點推出「抹茶紅豆茉莉花琴酒」，抹茶生巧克力與紅豆泥的組合，加上茉莉花尾韻，每一口都是極致享受。▲全家抹茶季預購「七見櫻堂 幕府的眼淚-焦糖海鹽抹茶塔」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家抹茶季預購「初允 北海道半熟乳酪塔 宇治抹茶」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理母親節將至，全家FamiPort母親節預購熱烈開跑，精選超過百項人氣商品，從紅葉、法朋、BAC、minimore等品牌蛋糕，到My Dear strawberries的「浪漫女神紅絲絨康乃馨永生花禮」等，精美花束應有盡有。即日起預購指定商品，還可享2件95折、3件92折早鳥優惠。另外，全家邀請消費者一同做公益，透過FamiPort認購，即可將愛心物資送到有需要的角落，讓這個母親節更加溫暖。▲全家抹茶季預購「美食村食品 抹茶牛奶雙餡爆漿麵包」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理全家抹茶季霜淇淋抹茶季-Fami!ce霜淇淋Fami!ce X 伊藤園抹茶霜淇淋售價：49元優惠：4/2-4/6，會員APP隨買跨店取5支188元(每會員限購兩組，兌換期限至114/8/20)4/2-4/29，實體店舖Fami!ce(不限口味)+伊藤園(濃茶&綠茶)，合購價69元4/2-4/29於實體店舖單筆購買3支Fami!ce 霜淇淋可獲得「皮克敏 水果叉」全家抹茶季母親節蛋糕 FamiPort預購亞尼克宇治抹茶生乳捲 (宅配)售價：830元/盒、4,790元/10盒七見櫻堂 柚凝抹茶柚香蛋糕捲 (店取)售價：379元/盒七見櫻堂 幕府的眼淚-焦糖海鹽抹茶塔 (店取)售價：799元/盒熊夫人甜點 抹茶紅豆茉莉花琴酒 (宅配)售價：820元/盒、2,600元/4盒

米迦 靜岡抹茶千層 (宅配)

售價：599元/盒、5,100元/12盒



紅磚布丁35th春季限定布丁禮盒 (宅配)

規格：焦糖烤布丁 4個、抹茶寒天布丁 3個、巧克力寒天布丁 3個

售價：620元/盒、3,600元/6盒



初允 北海道半熟乳酪塔 宇治抹茶 (店取)

售價：598元/盒



南門點心坊 抹茶流沙包 (店取)

售價：179元/包



美食村食品 抹茶牛奶雙餡爆漿麵包 (店取)

售價：125元/包





甜點控吃全家抹茶季 還要接著吃甜點新品

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